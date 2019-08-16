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 Политика Украины, Общество
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 Оккупированный РФ Крым - это серая зона бесправия, - постпред Президента в АРК Кориневич

Временно оккупированный Крым - это "серая зона бесправия", и об этом должны помнить украинские граждане, которые посещают полуостров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции в Херсоне, состоявшейся в рамках проекта "Узники Кремля", заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Мы видим, что Крым - это серая зона бесправия, это территория, где любого гражданина Украины могут произвольно лишить свободы, просто банально придумав преступление", - отметил Кориневич.

По его словам, граждане, которые посещают временно оккупированный Крым, должны иметь в виду: там действительно опасно и пример тому, что произошло с Эдемом Бекировым, другими политзаключенными.

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Как сообщили организаторы акции "Узники Кремля", оккупация Крыма сопровождается системными репрессиями и преследованиями нелояльных крымчан. По данным украинских правозащитных организаций, за время оккупации сотни украинских и крымских татар побывали за решеткой; 12 уголовных дел и более 300 административных дел было возбуждено по мирным собраниям; более 30 уголовных дел касались членства в запрещенных в РФ организациях; еще более 70 дел было возбуждено в рамках "антиэкстремистского" законодательства РФ.

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Отметим, Херсон стал вторым городом, где состоялась акция "Узники Кремля".

Источник: https://censor.net.ua/n3143145
 
   
 Топ комментарии
 
Один ватный бывший укр. военный остался жить в Крыму, тут мой дом и т.п., так они его за решетку посадили и держат в тюрьме.
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Ваапче то этого продукта жизнедеятельности у вас у каждого вполне достаточно.
Можете даже пункты приема организовать.
Оккупированный РФ Крым - это серая зона бесправия, - постпред Президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4675
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Один ватный бывший укр. военный остался жить в Крыму, тут мой дом и т.п., так они его за решетку посадили и держат в тюрьме.
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Узеленські відкривають для себе Гамерику. Оккупированный РФ Крым - это серая зона бесправия, - постпред Президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7386 Виявляється, крім кварталу є ще щось.
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Останні п'ять років постійно відпочиваю в Криму.
Нічого подібного не помітив. У всякому разі з правами громадян не гірше аніж на Україні.
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и шо ето ватные придурки в последнее время принялись писать украiнською мовою?
получили новые указания от *****? Окупований РФ Крим - це сіра зона безправ'я, - постпред Президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 2169
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канешно! у тебя на лбу написано: "казларогий"
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Ваапче то этого продукта жизнедеятельности у вас у каждого вполне достаточно.
Можете даже пункты приема организовать.
Оккупированный РФ Крым - это серая зона бесправия, - постпред Президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4675
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