 Оккупированный РФ Крым - это серая зона бесправия, - постпред Президента в АРК Кориневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции в Херсоне, состоявшейся в рамках проекта "Узники Кремля", заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Мы видим, что Крым - это серая зона бесправия, это территория, где любого гражданина Украины могут произвольно лишить свободы, просто банально придумав преступление", - отметил Кориневич.

По его словам, граждане, которые посещают временно оккупированный Крым, должны иметь в виду: там действительно опасно и пример тому, что произошло с Эдемом Бекировым, другими политзаключенными.

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Как сообщили организаторы акции "Узники Кремля", оккупация Крыма сопровождается системными репрессиями и преследованиями нелояльных крымчан. По данным украинских правозащитных организаций, за время оккупации сотни украинских и крымских татар побывали за решеткой; 12 уголовных дел и более 300 административных дел было возбуждено по мирным собраниям; более 30 уголовных дел касались членства в запрещенных в РФ организациях; еще более 70 дел было возбуждено в рамках "антиэкстремистского" законодательства РФ.

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Отметим, Херсон стал вторым городом, где состоялась акция "Узники Кремля".