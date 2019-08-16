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 Сотрудник Киевской таможни задержан на взятке 450 долл. за оформление автомобиля, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке главного государственного инспектора поста "Специализированный" Киевской таможни ГФС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник Киевской таможни задержан на взятке 450 долл. за оформление автомобиля, - ГБР 01

Таможенник требовал 450 долларов взятки от гражданина Украины за организацию беспрепятственноего таможенного оформление автомобиля марки "Хонда Сивик".

Во время получения взятки таможенника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите: Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Сотрудник Киевской таможни задержан на взятке 450 долл. за оформление автомобиля, - ГБР 02

Готовится сообщение задержанному о подозрении; а также ходатайство в суд об избрании таможеннику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: Таможенник аэропорта Борисполь задержан на взятке 800 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3143144
 
 
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На фоте долярами 5 сотен и гривнами около 20$
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То в органах так считают чи журналисты?
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ГБР- это неправильное название.
ПБР, по фамилии его реального руководителя было бы куда уместнее.
ну а кто такое П, шо заканчивается на в думаю все знают.
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*****, за последние 5 лет у вас уже миллин чевек задержан
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Как в Польше, в Евросоюзе нормально отдыхается, кофе вкусный?
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