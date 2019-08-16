 Сотрудник Киевской таможни задержан на взятке 450 долл. за оформление автомобиля, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Таможенник требовал 450 долларов взятки от гражданина Украины за организацию беспрепятственноего таможенного оформление автомобиля марки "Хонда Сивик".
Во время получения взятки таможенника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Готовится сообщение задержанному о подозрении; а также ходатайство в суд об избрании таможеннику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
ПБР, по фамилии его реального руководителя было бы куда уместнее.
ну а кто такое П, шо заканчивается на в думаю все знают.