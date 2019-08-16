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 Политика Украины
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 Оккупанты заявляют, что уже раздали на Донбассе 25 тыс. российских паспортов

В Министерство внутренних дел Российской Федерации заявляют, что свыше 60 тыс. жителей ОРДЛО подали заявки на получение российского гражданства, уже получили его более 25 тыс. человек.

Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс. заявлений на получение российских паспортов", - отметила чиновница. По её словам, из указанных граждан гражданство РФ получили уже свыше 25 тыс. лиц.

Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

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В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3143143
 
 
 Топ комментарии
 
В Польше сегодня национальный праздник - День Войска Польского. В Катовице прошел мощный военный парад с множеством военной техники и авиации. И это при том что у них нет войны. А у нас парада не будет, потому что для Зе и прочих зелёных имбицилов - военный парад это "совок"
(C)
@natohawks
☹️
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военный парад на Крещатике - когда идут наши и союзники? - уже не будет.
слава яйцам, шо кацапню с её танкетками еще не завезли в Киев..
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Я что-то пропустил? Уже на Донбассе раздают кацапские паспорта? Вроде писали раньше, что автобусами возят крысёнышей в паспортные службы Ростовской области?
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А статистику в обратную сторону будут публиковать про очереди в украинские органы?
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из 3,5 млн взрослого населения?
то есть, ок. 1%? Вот это и есть истинная ценность рускага мира.
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после предложения уЗеленского раздавать украинские паспорта даже дворовым российским собакам, если они гавкнут на портрет путина, Донбасс, Кузбасс, Кубань, ФСБ, ГРУ, и т.д., начнут гавкать так, шо Украину по сути и воевать не надо, так как пол-расии уже будет иметь избирательное право и голосовать за Таёжный союз.
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ТИМ,ХТО ВЗЯВ РОСІЙСЬКІ ПАСПОРТИ,НЕ ДАВАТИ УКРАЇНСЬКУ ПЕНСІЮ І ПОЗБАВИТИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА.ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-РОСІЯ! ЇМ УКРАЇНА НЕ ТРЕБА І ВОНИ УКРАЇНІ ТЕЖ. ПЕВНА,ЩО ПАСПОРТИ ВЗЯЛИ ЛЮДИ-ВОРОГИ УКРАЇНИ.
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_Не... задумано гораздо плохо для нас: привезти лаптерейх в Украину. Разносчики русскава мира войны, сссуки!
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она же, срань, надеется - избалалайкалась вся .....

ну и когда?
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В Польше сегодня национальный праздник - День Войска Польского. В Катовице прошел мощный военный парад с множеством военной техники и авиации. И это при том что у них нет войны. А у нас парада не будет, потому что для Зе и прочих зелёных имбицилов - военный парад это "совок"
(C)
@natohawks
☹️
 показать весь комментарий
 
 
военный парад на Крещатике - когда идут наши и союзники? - уже не будет.
слава яйцам, шо кацапню с её танкетками еще не завезли в Киев..
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