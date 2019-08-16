 Бекиров из-за болей в спине не смог выйти из камеры для участия в заседании "суда", - Денисова

Об этом на своей страинице в Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

15 августа, "Верховный суд" в оккупированном Крыму должен был определить, какой "местный суд" будет рассматривать дело политзаключенного Эдема Бекирова, однако заседание перенесли.

Бекиров, который содержится в Симферопольском СИЗО, должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции. Для этого ему необходимо было прийти из камеры в специально оборудованное для этого помещение на территории СИЗО, но из-за боли в спине он не смог этого сделать.

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По той же причине два дня назад Бекиров не встретился со своим адвокатом.

Заседание оккупационного суда перенесено на 20 августа.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.