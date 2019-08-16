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 Общество
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 Минобороны отвергает обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро

Харьковское конструкторское бюро машиностроения срывает сроки заказов, за 2 года произвело только 7 бронетранспортеров БТР-4Е, а за модернизацию танков так и не взялось.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ. Минобороны утверждает, что обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро абсолютно безосновательны.

"Минобороны ежегодно, начиная с 2014 года, планирует средства в государственном оборонном заказе на закупку бронетехники производства ГП "ХКБМˮ. ... При этом авансирование государственных контрактов составило от 70 до 80 процентов на закупку сырья, материалов и комплектующих изделий, выплату заработной платы работникам. Предприятием в большинстве были сорваны сроки поставки продукции приводило к уплате штрафных санкций", - сказано в сообщении.

Что касается действующего контракта на поставку бронетранспортеров БТР-4Е, то "за два года выполнения контракта, при должном финансировании, предприятием изготовлено всего 7 единиц бронетранспортеров БТР-4Е, часть бронетранспортеров находится на разных стадиях изготовления, а почти половина - вообще не заложена в производство", - сообщили в Минобороны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Укроборонпром обвинил Минобороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро

"В настоящее время ГП "ХКБМˮ по контракту полностью сорваны сроки изготовления и поставки продукции, которая крайне необходима Вооруженным Силам Украины. Срыв срока поставки привел к негативным последствиям, главными из которых является не удовлетворение насущных потребностей Вооруженных Сил Украины в бронетранспортерах и значительное увеличение цены за единицу продукции", - добавили в Министерстве.

Минобороны, Минфин, Министерство экономического развития и торговли летом 2019 года обсуждали сложившуюся ситуацию на совещаниях при участии "Укроборонпрома" и Харьковского конструкторского бюро. На них предложили, как снизить стоимость продукции по контракту на 220 млн гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 10 отремонтированных танков типа Т-64БВ

"Но главное, чего хочет руководство ГК "Укроборонпром" и ГП "ХКБМ" - чтобы Министерство обороны Украины, вопреки условиям контракта и законодательству Украины, отказалось от взыскания с ГП "ХКБМ" штрафных санкций за невыполнение условий контракта и перенесло сроки поставки бронетранспортеров почти на год, что влечет за собой неоправданную уплату процентов за пользование кредитом в размере 11,2 млн грн. ежемесячно", - заявили в Минобороны.

"По данной ситуации 15 августа 2019 Министром обороны Украины направлены соответствующие обращения к высшему руководству государства", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее "Укроборонпром" обвинил Министерство обороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро.

Источник: https://censor.net.ua/n3143140
 
 
 Топ комментарии
 
Производство БТР-4 остановлено.
Больше тысячи человек переведены на 2-дневную рабочую неделю потому, что Минобороны заблокировало поставки бронестали из ЕС, а прикормленный украинский поставщик не может поставить необходимое количество.

ЗЕлупа уничтожает оборонку, которую восстанавливали 5 лет, уже на 3-м месяце.
И пофиг, что предатель отвергает обвинения во вредительстве и предательстве.

Вот таким он и будет, выстраданный уклонистами, дезертирами и неплательщиками Мир.
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Всё-равно нужно договариваться. Переносы сроков, распухание сметы - обыденность для военпрома и цивилизованных стран - вроде США, и для недоцивилизованных - вроде паРашки. Штрафами можно только убить оборонное предприятие.
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Підтримую, бо причини зриву термінів можуть бути пов'язані з додатковими вимогами Міноборони. Вони можуть бути такими, що їх неможливо виконати.
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Який саботаж, якщо інженери повтікали, а ті які лишились - вміють лише перемалюати древні проекти радянського зразка.
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Производство БТР-4 остановлено.
Больше тысячи человек переведены на 2-дневную рабочую неделю потому, что Минобороны заблокировало поставки бронестали из ЕС, а прикормленный украинский поставщик не может поставить необходимое количество.

ЗЕлупа уничтожает оборонку, которую восстанавливали 5 лет, уже на 3-м месяце.
И пофиг, что предатель отвергает обвинения во вредительстве и предательстве.

Вот таким он и будет, выстраданный уклонистами, дезертирами и неплательщиками Мир.
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Так а зачем нам армия ? ЗЕ же сказал что вступит в военный союз с нашей братской Россией и нам не нужно будет больше тратить на армию Минобороны отвергает обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро - Цензор.НЕТ 5090
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Странно, но в ситуации которая сложилась, клован не при делах. Основной косяк не Генеральном
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Так чому нема відомостей, що Міноборони подало в суд на Харківське конструкторське бюро і встановило невиконання ним умов контракту? У кожному контракті закладається умови вирішення спірних питань, а тут це незрозуміло. До того ж це почалося з 2014 року і тому мабуть між ХКБ і Міноборони велася переписка за допомогою якої можна встановити причину зриву строків виконання контракту. Мабуть не просто "Укроборонпром" ініціює збільшення термінів поставки бронетранспортерів та зменшення штрафних санкцій.
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Всё-равно нужно договариваться. Переносы сроков, распухание сметы - обыденность для военпрома и цивилизованных стран - вроде США, и для недоцивилизованных - вроде паРашки. Штрафами можно только убить оборонное предприятие.
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Підтримую, бо причини зриву термінів можуть бути пов'язані з додатковими вимогами Міноборони. Вони можуть бути такими, що їх неможливо виконати.
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Агентов петра искать нужно. Оборотка продуманная, и велась к полученному результату планово! Нужные люди ставили палки в колёса, другие вредительствовали, по строго поставленной задаче. И если идти от задачи- вывести из страны производство, и не за гривни а за валюту всё закупать, и на иностранные счета выводить государственные деньги...
То с 10 руководителей и исполнителей найти можно. Просто нужно проанализировать бумаги.
Сталин давно бы расстрелял эту свору. А у нас максимум на домашний арест, за смешную заставу, и длинные оплаты, пока не разрушат дело и не придумают оправдания, согласно занесённому баблу.
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РАША СМИ:
"Задержание Грымчака, отзыв Бессмертного, отсутствие у Зеленского «внутриукраинской» реакции на гибель 4-х военнослужащих (не объявили траур и т.д.) можно расценить как то, что команда Зеленского готова к компромиссам в отношениях с Москвой"...
Так вот! Ждете реформ?
(C)
@UkrainNEWS
🤔
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Петруша провёл реформы так, чтобы любой состоятельный преступник имел возможность выйти на поруки или под залог, для возможности собрать необходимую сумму, или в крайнем случае скрыться если доказательства нет возможности похерить, и развалить дело!
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уже и не знешь кому верить - титушня на титушне, рыг на рыге.
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Блть, Пете каких-та двух недель не фатило порядок навести, 95 Квартал похерил фсю риформу
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воевать? - считаные люди, а так некому....
шо у кого отжать и стырить? - вся страна.
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