 Минобороны отвергает обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ. Минобороны утверждает, что обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро абсолютно безосновательны.
"Минобороны ежегодно, начиная с 2014 года, планирует средства в государственном оборонном заказе на закупку бронетехники производства ГП "ХКБМˮ. ... При этом авансирование государственных контрактов составило от 70 до 80 процентов на закупку сырья, материалов и комплектующих изделий, выплату заработной платы работникам. Предприятием в большинстве были сорваны сроки поставки продукции приводило к уплате штрафных санкций", - сказано в сообщении.
Что касается действующего контракта на поставку бронетранспортеров БТР-4Е, то "за два года выполнения контракта, при должном финансировании, предприятием изготовлено всего 7 единиц бронетранспортеров БТР-4Е, часть бронетранспортеров находится на разных стадиях изготовления, а почти половина - вообще не заложена в производство", - сообщили в Минобороны.
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"В настоящее время ГП "ХКБМˮ по контракту полностью сорваны сроки изготовления и поставки продукции, которая крайне необходима Вооруженным Силам Украины. Срыв срока поставки привел к негативным последствиям, главными из которых является не удовлетворение насущных потребностей Вооруженных Сил Украины в бронетранспортерах и значительное увеличение цены за единицу продукции", - добавили в Министерстве.
Минобороны, Минфин, Министерство экономического развития и торговли летом 2019 года обсуждали сложившуюся ситуацию на совещаниях при участии "Укроборонпрома" и Харьковского конструкторского бюро. На них предложили, как снизить стоимость продукции по контракту на 220 млн гривен.
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"Но главное, чего хочет руководство ГК "Укроборонпром" и ГП "ХКБМ" - чтобы Министерство обороны Украины, вопреки условиям контракта и законодательству Украины, отказалось от взыскания с ГП "ХКБМ" штрафных санкций за невыполнение условий контракта и перенесло сроки поставки бронетранспортеров почти на год, что влечет за собой неоправданную уплату процентов за пользование кредитом в размере 11,2 млн грн. ежемесячно", - заявили в Минобороны.
"По данной ситуации 15 августа 2019 Министром обороны Украины направлены соответствующие обращения к высшему руководству государства", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее "Укроборонпром" обвинил Министерство обороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро.
Больше тысячи человек переведены на 2-дневную рабочую неделю потому, что Минобороны заблокировало поставки бронестали из ЕС, а прикормленный украинский поставщик не может поставить необходимое количество.
ЗЕлупа уничтожает оборонку, которую восстанавливали 5 лет, уже на 3-м месяце.
И пофиг, что предатель отвергает обвинения во вредительстве и предательстве.
Вот таким он и будет, выстраданный уклонистами, дезертирами и неплательщиками Мир.
Вже майже два роки українські солдати, які потерпають від наслідків важких поранень, чекають на лікування у США за програмою американського уряду. Їх відібрали для участі у відповідній програмі, виділили гроші на лікування, але прилетіти до Америки вони не можуть - на заваді стала бюрократія в Україні. Зараз у Конгресі США готують звернення до Володимира Зеленського із проханням посприяти вирішенню питання. В Америці кажуть, що зі свого боку зробили все можливе - тепер м'яч на українській стороні.
То с 10 руководителей и исполнителей найти можно. Просто нужно проанализировать бумаги.
Сталин давно бы расстрелял эту свору. А у нас максимум на домашний арест, за смешную заставу, и длинные оплаты, пока не разрушат дело и не придумают оправдания, согласно занесённому баблу.
"Задержание Грымчака, отзыв Бессмертного, отсутствие у Зеленского «внутриукраинской» реакции на гибель 4-х военнослужащих (не объявили траур и т.д.) можно расценить как то, что команда Зеленского готова к компромиссам в отношениях с Москвой"...
Так вот! Ждете реформ?
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@UkrainNEWS
🤔
шо у кого отжать и стырить? - вся страна.