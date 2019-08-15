 ФК "Мариуполь" на выезде крупно проиграл голландскому AZ и вылетел из Лиги Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Хозяева открыли счет на 20 минуте, гол на счету Келвина Стенгса. Далее за AZ забивали Томас Аувеян (44), Стейн Вюйтенс (62). Также автоголом на 90 минуте отметился мариуполец Яворский.
Напоминаем, первый матч этих команд в Одессе завершился нулевой ничьей.
"Мариуполь" второй год подряд не может попасть в стадию плей-офф отбора Лиги Европы.
Так что нужно или крестик снять или трусы надеть .Или профессиональный футбол с 11 темнокожими легионерами или ,,наши парни" набранные по сёлам проигрывающие какому нибудь Бананцу со счётом 0:5 дома и 0:8 на выезде . И может лет через 20-30 ,,наши парни" тоже станут профессионалами
михайличенко-унылое говно,это наступление на те же грабли надо было Вернидуба брать Маркевича суркисы не возьмут от слова совсем.
Чтобы завоевать авторитет в еврокубках, нужно долго к этому идти...
У Бабича не идеальная команда, но стиль игры понемногу вырисовывается...
Если Бабича не мешать, то Мариуполь через три-четыре года будет стабильным представителем группового этапа...