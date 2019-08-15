 ФК "Мариуполь" на выезде крупно проиграл голландскому AZ и вылетел из Лиги Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Хозяева открыли счет на 20 минуте, гол на счету Келвина Стенгса. Далее за AZ забивали Томас Аувеян (44), Стейн Вюйтенс (62). Также автоголом на 90 минуте отметился мариуполец Яворский.

Напоминаем, первый матч этих команд в Одессе завершился нулевой ничьей.

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"Мариуполь" второй год подряд не может попасть в стадию плей-офф отбора Лиги Европы.