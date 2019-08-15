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 ФК "Мариуполь" на выезде крупно проиграл голландскому AZ и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы ФК "Мариупоь" со счетом 0:4 проиграл голландскому AZ и вылетел из турнира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Хозяева открыли счет на 20 минуте, гол на счету Келвина Стенгса. Далее за AZ забивали Томас Аувеян (44), Стейн Вюйтенс (62). Также автоголом на 90 минуте отметился мариуполец Яворский.

Напоминаем, первый матч этих команд в Одессе завершился нулевой ничьей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Накануне матча с украинской командой на домашнем стадионе голландского AZ обвалилась часть крыши. ФОТО

"Мариуполь" второй год подряд не может попасть в стадию плей-офф отбора Лиги Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3143139
 
 
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Чего все так радовались отставке физрука ? Пианист играет как умеет .А вы думаете что если вместо Хаца на пост Главного тренера поставят Моура , Луческу или Зидана что то поменяется ? Луческу потребует купить ему 11 бразилов , другой может согласится на 11 африканцев .В лучшем случае оставят одного украинского вратаря и то не факт . И будет их тренировать и готовить выигрывать трофеи . И не факт что в результате что то получится .Это же ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ футбол , млин. А что вы хотели ? А да чтоб Моур , Луческу или Эмери закинув рюкзак за плечи пошли искать игроков для команды по соседним сёлам Киевской области ? И шоб команда состояла исключительно из киевлян , ну или хотя бы из украинцев ? А ещё лучше чтоб в футбол они играли после работы , как футболисты из чемпионата Исландии или Сан -Марино? Тогда приготовьтесь что команда будет вылетать в первом же раунде еврокубков от противников из чемпионатов Андорры и Фаррерских островов .И зачем тогда нужен еврокоуч в команде , хватит и личного дворника недавно уволенного с должности Хаца....
Так что нужно или крестик снять или трусы надеть .Или профессиональный футбол с 11 темнокожими легионерами или ,,наши парни" набранные по сёлам проигрывающие какому нибудь Бананцу со счётом 0:5 дома и 0:8 на выезде . И может лет через 20-30 ,,наши парни" тоже станут профессионалами
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не пиши ерунду несколько классных тренеров у нас есть но суркисы их никогда не возьмут бандюки совсем не разбираются в футболе
михайличенко-унылое говно,это наступление на те же грабли надо было Вернидуба брать Маркевича суркисы не возьмут от слова совсем.
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ты даже много коммента написал к этой ерунде, у нас конечно всех психика подорвана после таких игр, но шоб настолько как у товарисча?))
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Нету от слова совсем .Лобан был когда то . Михайличенко это учитель Хаца .Хац у него игроком был . Будет как есть , но и целей уже НЕТ высоких. Чемп уже морально подарен кротам , Лигу просрали с позором .Поэтому дальше уже просто НЕ интересно
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учитель Хаца Лобановский можно и с 11 темнокожими легионерами и проигрывать банананцам если нету тренера лучше иметь стадо баранов во главе со львом чем стадо львов во главе с бараном
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Мариуполь наш вечный позор в еврокубках
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Есть одно Но!
Чтобы завоевать авторитет в еврокубках, нужно долго к этому идти...
У Бабича не идеальная команда, но стиль игры понемногу вырисовывается...
Если Бабича не мешать, то Мариуполь через три-четыре года будет стабильным представителем группового этапа...
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А что решает Бабич?? "Мариуполь"- просто фарм-клуб "Шахтёра". Это и причина и следствие того, что команду лихорадило и будет лихорадить. У нас просто не может быть стабильного состава, по определению понятия фарм-клуба.
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