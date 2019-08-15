 Если Украина ратифицирует Римский статут, наши защитники могут оказаться на скамье подсудимых Гаагского трибунала, - Игорь Луценко

Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Причину задержки с ратификацией объяснил свое время член команды Порошенко Алексей Филатов, который откровенно признался: это делается для того, чтобы украинские военные не сели на скамью Гаагского трибунала", - написал он.

По словам Луценко, как только Римский статут будет ратифицирован, защитники Украины "станут потенциальными подсудимыми Гаагского трибунала".

"То, что происходило на Востоке Украины в условиях правового режима мирного времени под названием АТО, - это сознательное грубое нарушение законов и обычаев войны. Для наказания нарушителей раз и существует Международный уголовный суд", - считает Луценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка

Народный депутат обращает внимание на то, что экс-президент Леонид Кучма от имени Украины подписался под обязательством осуществить обмен заложников (п. 5 Минских соглашений 2014 года, п. 6 Минских соглашений 2015 года).

"Для Международного уголовного суда одобрение "минских соглашений" президентом Порошенко будет истинным доказательством того, что украинские военные грубо нарушают Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949, которым запрещено брать заложников", - считает Луценко.

"Или другой пример - арест и осуждение украинскими судами комбатантов и российских военнослужащих, участвовавших в военном конфликте. С точки зрения международного права, они являются не преступниками, а военнопленными, и подлежат не осуждению, а интернированию", - добавил нардеп.

Также на Цензор.НЕТ: Ратификация Украиной Римского статута расширит возможности в привлечении к ответственности виновных в преступлениях на Донбассе и в Крыму, - ГПУ

"Нельзя исключать, что какая-то из новых властей в Украине коренным образом изменит политику, не будет никаких преград для наказания украинских военнослужащих, которые совершали военные преступления во время АТО до ратификации Римского статута. Для этого хватит обращение Кабинета министров Украины в Международный уголовный суд с заявлением о признании юрисдикции по делу о военных преступлении, совершенных на территории Украины, начиная с апреля 2014 года. Кто сейчас может дать гарантию, что такого обращения никогда не будет?" - подытожил Луценко.

Читайте также: ЕС призывает Украину к быстрому прогрессу в ратификации Римского статута: если не сделать это в 2019 году, потом будет поздно, - Мингарелли





