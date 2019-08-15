 При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ.
"С председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором Автономной Республики Крым Гюндузом Мамедовым обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины", - сообщил он.
Среди основных идей, добавил Рябошапка, необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался.
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"С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет тому назад", - отметил он.
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Рябошапка подчеркнул, что из-за отсутствия национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа, которая в большей части сформирована из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. Он добавил, что на первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы будут представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив главы государства.
Галина Геннадіївна Однорог
1 год
Прошу надати розголосу !!
Всі міжнародні ЗМІ !!!
Всі ті , хто знає мене з 2014 р !
Сьогодні у Маріуполі вийшов на волю В. Кирсанова , це саме той терорист , провина якого була доказана , що він був "корегувальником градів " 24 січня 2015 р у м. Маріуполь , коли загинуло 31 людина і близько 100 людей дістали поранень . В нього вдома тоді знайшли зброю , ми чули в суді його аудіозаписи з російськими військовими , але цього всього ЗАМАЛО .
Маріупольський суд присудив цьому виродку всього 9 років позбавлення волі !!! і сьогодні по Закону Савченко він вийшов вільною людиною .
Ви уявляєте таке хоча б в якійсь іншій воюючий країні світу ?
Ви збираєте тисячі ветеранів та волонтерів на День Незалежності пройтись по Київу ?
А чому ж ніхто не хоче зібрати акцію та пройтись по Маріуполю ? В одній колоні сьогодні разом з нами можуть стати вбивці наших кіборгів , такі як Джумаєв , корегувальники " градів " , такі як Кірсанов .
Мої діти просять , щоб я поїхала з міста , бо турбуються про мою безбеку . Вони ж усі мені погрожували ,коли я ходила на їхні судові засідання , а сьогодні вони вільно гуляють по Маріуполю .
Ми підготували лист на адміністрацію президента Володимир Зеленськийі як що не буде термінової відповіді , то мені скоріш за все треба буде виїзжати з міста .
От така вона різна може бути "демократія " .
А они, оказывается, разрабатывают концепцию переходного правосудия.
А Путин на нее свою резолюцию поставит.
Я правильно понял?
...А они, оказывается, разрабатывают концепцию переходного правосудия. А Путин на нее свою резолюцию поставит.
А все решта, чергова розмова ні про що...
Зе команда, это БАНДА!
Сливает Украину ОПГ Путина!