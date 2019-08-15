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 Политика Украины
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Все про:Крым (21737) Донбасс (19157) Римский статут (22) Рябошапка Руслан (73)

 При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка

В Офисе Президента разрабатывают концепцию переходного правосудия, которое должно помочь в урегулировании процесса возвращения жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма к нормальной жизни.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ.

"С председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором Автономной Республики Крым Гюндузом Мамедовым обсуждали приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины", - сообщил он.

Среди основных идей, добавил Рябошапка, необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался.

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"С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права. Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет тому назад", - отметил он.

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Рябошапка подчеркнул, что из-за отсутствия национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа, которая в большей части сформирована из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. Он добавил, что на первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы будут представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив главы государства.

При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка 01При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143133
 
 
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Иными словами все сепары стояли на блокпостах...
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охраняли склады с тушенкой, а прокуроры и милиция будут народные, "республиканские" При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9349
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...как минимум пять лет поражения в правах - для тех, кто фильтрационный лагерь сможет пройти... При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3364
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Поважаю цю Людину, але зебілка невиліковна...
Галина Геннадіївна Однорог
1 год
Прошу надати розголосу !!
Всі міжнародні ЗМІ !!!
Всі ті , хто знає мене з 2014 р !
Сьогодні у Маріуполі вийшов на волю В. Кирсанова , це саме той терорист , провина якого була доказана , що він був "корегувальником градів " 24 січня 2015 р у м. Маріуполь , коли загинуло 31 людина і близько 100 людей дістали поранень . В нього вдома тоді знайшли зброю , ми чули в суді його аудіозаписи з російськими військовими , але цього всього ЗАМАЛО .
Маріупольський суд присудив цьому виродку всього 9 років позбавлення волі !!! і сьогодні по Закону Савченко він вийшов вільною людиною .
Ви уявляєте таке хоча б в якійсь іншій воюючий країні світу ?
Ви збираєте тисячі ветеранів та волонтерів на День Незалежності пройтись по Київу ?
А чому ж ніхто не хоче зібрати акцію та пройтись по Маріуполю ? В одній колоні сьогодні разом з нами можуть стати вбивці наших кіборгів , такі як Джумаєв , корегувальники " градів " , такі як Кірсанов .
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І привезіть до нас тих матерів , в яких загинули сини , і пройдіться у нас , у Маріуполі разом з ними.

Мої діти просять , щоб я поїхала з міста , бо турбуються про мою безбеку . Вони ж усі мені погрожували ,коли я ходила на їхні судові засідання , а сьогодні вони вільно гуляють по Маріуполю .

Ми підготували лист на адміністрацію президента Володимир Зеленськийі як що не буде термінової відповіді , то мені скоріш за все треба буде виїзжати з міста .

От така вона різна може бути "демократія " .
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А я то все думаю, что они там делают?
А они, оказывается, разрабатывают концепцию переходного правосудия.
А Путин на нее свою резолюцию поставит.
Я правильно понял?
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Mongu Mulobezi
...А они, оказывается, разрабатывают концепцию переходного правосудия. А Путин на нее свою резолюцию поставит.
При возвращении Донбасса и Крыма будет применяться переходное правосудие, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7585
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Ой не можу, мабуть ляжу. Не кажи ГОП.
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А что , Приднестровье , Абхазию уже вернули ? Сначала нужно вернуть , а потом уже решать правовые вопросы с теми , кто этого хочет . Большая часть там уже не украинцы .
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Молодцы. Наконец-то занимаются тем, на что сывочолый Будулай и его будка панамских путриотов пять лет закрывали глаза.
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...сам-то веришь в то, что ты тут "накомментировал"?
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поражение в правах на голосование сроком на 20 лет, включая родственников.
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Я так понял офис президента перешёл на жанр фантастика.
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Для початку прапор України туди б...
А все решта, чергова розмова ні про що...
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Лохам показують Голобородка, другий сезон. А вони в захваті від нього.
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А мені була б більш зрозумілою позиція переходного періоду вибіркового повернення громадянства. І тільки тим, хто не заплямований сепаратиськими діями, не колаборантам, "самаабаронцам", працівникам "гасударствиних органов", не кажучи про терористів.
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Да, все более ясно видно --

Зе команда, это БАНДА!

Сливает Украину ОПГ Путина!
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Даже не знаю...это или шапито..или цирк на дроти...
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А что товаришЧ в рябой шапке нам скажет о программе презЕдента на первые 100 дней?? По его словам....четыре месяца назад она была готова на 95 процентов.... И как успехи?? 5 процентов никак не осилите?? А до окончания 100 дневного срока осталось менее двух недель....
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