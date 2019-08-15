 Великобритания запретила экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующих технологий

Об этом говорится в уведомлении для поставщиков, размещенном в среду, 14 августа, на сайте управления по контролю за экспортом, входящего в состав британского департамента международной торговли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Изменения вступили в силу с момента публикации документа. Соответствующие поправки внесены в приказ об экспортном контроле 2008 года.
"Дополнительный контроль является следствием того, что Россия развивает определенные функциональные возможности - включая способность отслеживать подводные кабели связи, получать доступ к ним и наносить им повреждения. Эти действия представляют риск для нашей национальной безопасности, а новая система контроля призвана уменьшить этот риск", - говорится в заявлении ведомства.
В приложении к уведомлению отмечается, что новый порядок будет также распространяться на морские акустические системы, включая гидролокационные станции, оборудование для акустического каротажа, подводные высотометры, а также на подводные системы технического зрения и коммуникации.
Напоминаем 1 июля, в Баренцевом море на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. По данным СМИ, речь могла идти о АС-31 или АС-12, которые называют "Лошарик" из-за особенностей конструкции. Ряд экспертов обращал внимание на то, что подобные аппараты могут предназначаться для проведения разведывательных и потенциально диверсионных операций, целью которых является повреждение подводных кабелей.
Но рукожопость не пропьёшь.
1. 24.06.19 Команда школьников Центра развития робототехники из Владивостока завоевала серебро на мировом первенстве по телеуправляемым подводным роботам. ...В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только команде из Калифорнии". ... Российские школьники выступали в категории Ranger среди 44 школьных команд из 12 стран.
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Турнир собрал рекордное количество участников - за победу боролись 56 команд ведущих технических вузов мира из Бразилии, Египта, Индии, Канады, Китая, Норвегии, Польши, Пуэрто-Рико, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции и Японии.
Вперед дальневосточные студенты пропустили лишь Харбинский инженерный университет.
И на чем теперь любимый вождь всех россиян на дно морское погружаться будет?