EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  1128  12
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2192) подводная лодка (144) Россия (73622) санкции (7449)

 Великобритания запретила экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующих технологий

Великобритания запретила экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов, а также "сопутствующего оборудования, программного обеспечения и технологий".

Об этом говорится в уведомлении для поставщиков, размещенном в среду, 14 августа, на сайте управления по контролю за экспортом, входящего в состав британского департамента международной торговли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Изменения вступили в силу с момента публикации документа. Соответствующие поправки внесены в приказ об экспортном контроле 2008 года.

"Дополнительный контроль является следствием того, что Россия развивает определенные функциональные возможности - включая способность отслеживать подводные кабели связи, получать доступ к ним и наносить им повреждения. Эти действия представляют риск для нашей национальной безопасности, а новая система контроля призвана уменьшить этот риск", - говорится в заявлении ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало "импортозамещение" украинских аккумуляторов некачественными российскими, - "Коммерсант"

В приложении к уведомлению отмечается, что новый порядок будет также распространяться на морские акустические системы, включая гидролокационные станции, оборудование для акустического каротажа, подводные высотометры, а также на подводные системы технического зрения и коммуникации.

Напоминаем 1 июля, в Баренцевом море на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. По данным СМИ, речь могла идти о АС-31 или АС-12, которые называют "Лошарик" из-за особенностей конструкции. Ряд экспертов обращал внимание на то, что подобные аппараты могут предназначаться для проведения разведывательных и потенциально диверсионных операций, целью которых является повреждение подводных кабелей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате пожара на секретной подлодке флота РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России

Источник: https://censor.net.ua/n3143130
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Росія хоче модернізувати свою зброю на основі крадених у США технологій - Джон Болтон" - VOAnews.

Но рукожопость не пропьёшь.
 показать весь комментарий
 
 
В Норвегии заявили о скачке радиации и проверяют связь со взрывом в Архангельске
 показать весь комментарий
 
нарешті,нехай рогаті на мокшанських болотах плавають...))))
 показать весь комментарий
 
 
Ни о чём. Не верю, что до сего времени Британия продавала такие системы Кремлю.
 показать весь комментарий
 
А вот талантливым ребятишкам кацапским станет хуже. Наверняка вся комплектуха - импорт.
1. 24.06.19 Команда школьников Центра развития робототехники из Владивостока завоевала серебро на мировом первенстве по телеуправляемым подводным роботам. ...В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только команде из Калифорнии". ... Российские школьники выступали в категории Ranger среди 44 школьных команд из 12 стран.
2. 06.08.19 Сборная ДВФУ и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН заняла второе место на ХХII международных соревнованиях среди автономных подводных аппаратов RoboSub-2019. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Турнир собрал рекордное количество участников - за победу боролись 56 команд ведущих технических вузов мира из Бразилии, Египта, Индии, Канады, Китая, Норвегии, Польши, Пуэрто-Рико, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции и Японии.
Вперед дальневосточные студенты пропустили лишь Харбинский инженерный университет.
 показать весь комментарий
 
...оставьте русне одну-единственную технологию погружения... Велика Британія заборонила експорт в Росію підводних занурюваних апаратів і супутніх технологій - Цензор.НЕТ 5142

 показать весь комментарий
 
 
Круто ! Лишь бы только это оборудование теперь через ЕС в паРашу не попало ., до брекзита .
 показать весь комментарий
 
 
Италея, францея и меркеляндия подсобят путлеру. Расстараются.
 показать весь комментарий
 
Происки злобных русофобов-британофашистов.
И на чем теперь любимый вождь всех россиян на дно морское погружаться будет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх