 Прокурора, срывавшего заседания по майдановским делам, назначили в новое управление по расследованию дел Майдана

Об этом на брифинге заявил прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Это один из моих заместителей, которого очень хорошо знают журналисты и который срывает процессы. Я несколько раз обращался к заместителю генпрокурора Сергею Кизю, хотя бы лишить его премии за срыв судебных процессов. Также ставил вопрос о переводе его в другое подразделение. И я ни разу не был услышан. А Кизь мне отвечает: "Оставь его в покое. Не поручай ему никакой работы, ты же видишь, что он ни на что не способен". То есть, на должность назначили человека, который не желает ничего делать", - сказал Донской.
Также он отметил, что Николай Николаев назначен прокурором в новосозданное управление несмотря на то, что он как прокурор в Управлении спецрасследований не то что не показал никакой эффективности, но и вредил расследованию дел.
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Против назначения Николаева протестуют семьи погибших героев Небесной Сотни, сообщает "Громадське".
"Мы требуем не допустить зачисления в управление процессуальных руководителей, которые дискредитировали себя раскрытием информации защиты обвиняемых, срывом судебных заседаний, безосновательным отказом от обвинения. В частности, речь идет о Николае Николаеве, который давно и твердо стоит на антимайдановской позиции и постоянно подыгрывает обвиняемым", - сказано в их заявлении.
Также семьи героев Небесной Сотни просят провести конкурс на руководящие должности в управлении среди прокуроров и следователей, которые эффективно ведут дела Майдана.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко 8 августа подписал приказ №39 о ликвидации в структуре и штатном расписании управления специальных расследований ГПУ. Руководитель управления Сергей Горбатюк заявил, что это разрушает механизм расследования дел Майдана.
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Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одну большую "Дело Майдана", которая насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
3 февраля 2019 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане.
Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская опровергла эту информацию. Заявление Луценко Закревская назвала попыткой свернуть расследование.
сам визначив свій коментар як самий тупий
Браво! Тупішого коментаря я вважаю під статтею не буде, чим оцей. Ще раз браво!
та нє может бить. Срочно звоните зели може он не в курсе.
Это анонс путлеровцев в Раде...
Серед запрошених організацій - ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ГУАМ та інші.
много кого пригласили..
А если и кто то убит, какая та небесна сотня, то правильно, они узурпатори.
Следует, что путин друг,правильно бь!л против Майдана и поэтому напал, что бь! Спасти украинцев от Майдана, повстанци правльно тоже, о ВСУ убийци...
В Польше сегодня национальный праздник - День Войска Польского. В Катовице прошел мощный военный парад с множеством военной техники и авиации. И это при том что у них нет войны. А у нас парада не будет, потому что для Зе и прочих зелёных имбицилов - военный парад это "совок"
Как оказалось Бадоев не какой-то там продюссер, а друг и финансовый партнер Зеленского.
То есть Членограй дал своему корешу подзаработать из бюджета. Это ли не коррупция? А еще Бадоев после 2014 года не раз бывал в Москве. Почему молчат зрадофилы и недорогенькі?
https://www.youtube.com/watch?v=STjlYPI4JnQ