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 Общество
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Все про:ГПУ (9279) прокуратура (3600) расследование (2556) преступления против Майдана (19)

 Прокурора, срывавшего заседания по майдановским делам, назначили в новое управление по расследованию дел Майдана

Прокурор Николай Николаев неоднократно срывал судебные заседания по делам о событиях Революции Достоинства. Родные погибших героев Небесной Сотни считают, что он занимает антимайдановскую позицию и специально подыгрывает обвиняемым.

Об этом на брифинге заявил прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это один из моих заместителей, которого очень хорошо знают журналисты и который срывает процессы. Я несколько раз обращался к заместителю генпрокурора Сергею Кизю, хотя бы лишить его премии за срыв судебных процессов. Также ставил вопрос о переводе его в другое подразделение. И я ни разу не был услышан. А Кизь мне отвечает: "Оставь его в покое. Не поручай ему никакой работы, ты же видишь, что он ни на что не способен". То есть, на должность назначили человека, который не желает ничего делать", - сказал Донской.

Также он отметил, что Николай Николаев назначен прокурором в новосозданное управление несмотря на то, что он как прокурор в Управлении спецрасследований не то что не показал никакой эффективности, но и вредил расследованию дел.

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Против назначения Николаева протестуют семьи погибших героев Небесной Сотни, сообщает "Громадське".

"Мы требуем не допустить зачисления в управление процессуальных руководителей, которые дискредитировали себя раскрытием информации защиты обвиняемых, срывом судебных заседаний, безосновательным отказом от обвинения. В частности, речь идет о Николае Николаеве, который давно и твердо стоит на антимайдановской позиции и постоянно подыгрывает обвиняемым", - сказано в их заявлении.

Также семьи героев Небесной Сотни просят провести конкурс на руководящие должности в управлении среди прокуроров и следователей, которые эффективно ведут дела Майдана.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко 8 августа подписал приказ №39 о ликвидации в структуре и штатном расписании управления специальных расследований ГПУ. Руководитель управления Сергей Горбатюк заявил, что это разрушает механизм расследования дел Майдана.

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Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одну большую "Дело Майдана", которая насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

3 февраля 2019 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская опровергла эту информацию. Заявление Луценко Закревская назвала попыткой свернуть расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3143129
 
 
 Топ комментарии
 
Ты как падло, генпрокурора назвал?
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я так понял..что Луценко только бабло гребет..
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точніше - дорулює ... навряд чи він , до вересня , втримається на своїй посаді ... А тут ще такий нєжданчік із Гримчаком ..))
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Но-но я ставку вчера сделал тут на 100грн- 20 дней
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ну , тижні 3 він може і протримається - але не більше ! ..))
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Ну зараз українофоби начолі з Портновивим покажуть зебілам як треба злочини Майдану розслідувати! Вангую - винен буде Порох
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При чом там юрик) Он досиживает последние дни, - а зебилам щас нужно сделать самые резонансные назначения и решения чтоб успеть на него повесить.
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та нє может бить. Срочно звоните зели може он не вкурсе.
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Если это насчёт чёрта, то только Баканову!
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Браво! Тупішого коментаря я вважаю під статтею не буде, чим оцей. Ще раз браво!
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Зебіл Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 886 Дед Зигирь 6a5ea49c
сам визначив свій коментар як самий тупий


Браво! Тупішого коментаря я вважаю під статтею не буде, чим оцей. Ще раз браво!
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Зебіл, хто призначає і затвержує на посади прокурорів в прокуратурі?
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Andriy Kalnyshevsky
та нє может бить. Срочно звоните зели може он не в курсе.
Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 7924
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я так понял..что Луценко только бабло гребет..
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Бабло гребёт Гримчак. а Луценко кусает локти.
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клятый мародэр, ну ничого, прыйде до влады молодый та зеленый и всучыть цьому шоколадному по сами гланды, стоп, чекайте, та зеленый вже пры влади
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Ну, новые рыла тут явно не при делах, это папередники
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Від прогнилої будки ***** тікають навіть Луценки з Гримчаками ..))
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то было 400 лет назад щас все ЗЕбилы только за руцький язик. Даже за ЗЕкловуна голосовали бо оно па руцьки говорит. Так смысл в том шо было 400 лет назад...с тех пор остались только 73% покацапленных ЗЕбилов малороссов.
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але українською написати це ти нездатний.Підбарижний ти дебіл.
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ЗЕбанда сепаров начала отрабатывать на Кремль
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Ты как падло, генпрокурора назвал?
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ЗЕбилятник по твоим визгам тут всем рулит ген прокурор, прям царь и бог ЮГа Луценко и ЗЕбилятня покацапленная теперь во всём его обвиняет. Шо ты ЗЕбил будешь визжать когда ген прокурора сменят на ЗЕбила, а всё станет ещё хуже..прост интересно посмотреть что ЗЕбилятня тогда завоет..
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Вас дебілів почитаєш, так в ПАРЕ одні путлеровці.
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Иди у Шефира спроси и Портнова, и Богданчика ЗЕбил покацапленный малоросс..
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давайте без грязных манипуляций..
Серед запрошених організацій - ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ГУАМ та інші.
много кого пригласили..
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Если пригласили много кого то это типа всё оправдывает да ЗЕбил?? так если депутатов Гос Думы приглясят ты тоже будешь визжать что "много кого пригласили, значит и депутатам гос думы тоже можно". Про Петю ещё повизжи..визги про Петю по версии ЗЕбилов автоматически оправдывают ЗЕкловуна и всю его ЗЕсепар команду..
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Олежа, в таком тоне будешь с женой своей разговаривать..если по меж рог твоих ветвистых сковородой не имеет привычки лупить..
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С ЗЕбилом малороссом говорю как с ЗЕбилом малоросом покацапленный хохол. 73%
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Зеля ну зачем ты такое делаешь,то)).
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зеленський йому у сраку тому прокурору!!
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Последние назначения старой команды. Скоро "папередники" уйдут окончательно, и новой команде ругать будет некого, кроме самих себя.
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Скоро зе власть скажет, что никто не убит на Майдане.

А если и кто то убит, какая та небесна сотня, то правильно, они узурпатори.

Следует, что путин друг,правильно бь!л против Майдана и поэтому напал, что бь! Спасти украинцев от Майдана, повстанци правльно тоже, о ВСУ убийци...
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 2 ч.2 часа назад

В Польше сегодня национальный праздник - День Войска Польского. В Катовице прошел мощный военный парад с множеством военной техники и авиации. И это при том что у них нет войны. А у нас парада не будет, потому что для Зе и прочих зелёных имбицилов - военный парад это "совок"Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 5026
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ЗЕкоманда не хочет расстраивать Кремль парадом на Майдане...
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Порохня.Вы бюджет Польши сравните и наш,потом будете тут про "патриотизм"вещать.Парадами ***** не победить.Илловайск тому пример.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 5 ч.5 часов назад

Как оказалось Бадоев не какой-то там продюссер, а друг и финансовый партнер Зеленского.
То есть Членограй дал своему корешу подзаработать из бюджета. Это ли не коррупция? А еще Бадоев после 2014 года не раз бывал в Москве. Почему молчат зрадофилы и недорогенькі?Прокурора, який зривав засідання з майданівських справ, призначили в нове управління з розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 7553
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ЗЕбил а деньги на новый охвис ЗЕкловуну, это как?
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ПАРАШЕНКОВСКИЕ судьи:
https://www.youtube.com/watch?v=STjlYPI4JnQ
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