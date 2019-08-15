 Гримчаку и его "помощнику" сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины.
"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019 г, которая была изъята во время осуществленных обысков", - говорится в сообщении.
Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
Все это хрень полная, и похоже на подставу.
Самі по собі календарики - це замах на злочин, а замах йде по тій же статті КК через ст.15 КК
політична кар'єра Гримчака починалась 30 років тому з ВЛКСМ , коли вони з Луценком були молодими комсомольцями , а потім - продовжилась в СПУ Мороза ... разом із тим самим Луценком ..))
Интервью супруги грымчака.
Особенно понравилось «выходит, мне нужно все бросить и идти работать»
Порохоботил на ТВ
2. Об'єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов'язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших злочинів проти власності.
Якщо там дійсно календарики... То вся прокуратура і сбу і дбр виставили себе клоунами...
Бо не можуть предметом шахрайства бути календарики....
Я вам більше скажу... Предмета нема... Якщо звичайно якийсь дибільний суддя під тиском не прийме рішення що сувенірні календарики і є майном
А що до календариків то це за останніми повідомленнями піар хід адвоката, "Царь то вроде бы настоящий"...
Але всерівно починаються нюанси... Злочин не завершений... Розпорядитися майном гримчак не зміг... У нього навіть можливості такої не було...
Прослушка і обшуки в дома - доказом не будуть... Так як отримані в рамках справи про причетність гримчака до справи Чорновол... (Я б тут до речі уже писав скаргу на службове підроблення з боку прокурорських)
Способами вчинення шахрайства є: 1) обман; 2) зловживання довірою. Тут ще один нюанс жертва знала, що робить... Мало того робила свою справу з подачі сбу і дбр... Що вже само по собі є підбурюванням до вчинення злочину...
це елементарні речі кримінального права - 3-й курс юр. фака.
Посмотрите, пройдет немного времени, и ЗЕ напоит оккупационную армию в Крыму, украинской водичкой
Цирк б..ть... Тупий цирк...
Одне радує... Піпл не хаває... І може бути грандіозний шухер....
Если у кого и был миллион на решение вопроса то идти нужно к разумкову или богдану а не грымчаку
Взятку пришить не могут, решили сказать что этот дико хитрый "мошенник", такой хитрый, что решил сам лично брать мешок бабла, и где - в торговом центре....
Скоро даже даже дойдут да тшго -- обявят Небесную сотню как терористи,
а зе повстнци уже освобождают,скоро кгбвенедикновци налазят ..совсем, народ будеть платит януковичам за ущерби...
епізод по Гримчаку вписали в «справу Майдану», зареєстровану ще в лютому 2014 року (кримінальне провадження №12014000000000046 від 4 лютого 2014 року) у зв'язку з вбивствами, викраденнями та порушенням прав учасників акцій протесту в Києві (зокрема, саме в межах цього провадження розслідувалось побиття Тетяни Чорновол). А щоби провадження не належало до підслідності НАБУ, епізод був внесений у ЄРДР не за статтею 368 («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») чи 369-2 («зловживання впливом») КК України, а за ч.4 ст.190 КК України - «шахрайство».
15.08.2019, 22:31 • 206 • 0
Сам по себе взяточный зам/министра Грымчак ничто. Классическое мимолетное провинциальное зло. Злобное и хамское. Обязательно - крикливое и понтовое (пока по зубам не получил). Но все/таки он - идеальное отражение того внутреннего дерьма, которое мы никак не можем осознать сами про себя.
У нас ведь всегда были и есть свои "матросы Железняки" - эти уродливые и обязательные движители и выгодоприобретатели любой гопнической революции. Малообразованные, вечно харкающие через щербатые зубы, постоянно стреляющие ради забавы в сторону нормальных людей, мятые и дурно пахнущие.
Матросы. Время которых безгранично. И которые сбиваются в агрессивные стаи со своими крикливыми трубадурами, чтобы толпой заклевать любой цивилизованный диалог. С рукой на сердце, конечно, и с неизменным криком "Україна понад усе!", но обязательно с украденным миллионом). Осталось только прочитать портниковско-волоховскую сентенцию о том, что Грымчак обязан был воровать, чтобы переселенцам было сытнее жить...
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... Феномен Грымчака интересен двумя составляющими. Первая - всегда слишком очевидная. Практически весь патриотический спектр наш - это замаскированные Грымчаки. Жадно ищущие повод украсть. Они тупо и примитивно используют этнику, весь этот вышиваночно-гимновый фольклор, чтобы маскировать свою черноту.
Самое ущербное, что есть в человеке - жлобство провинциалов. И ведь всегда есть аудитория, которая искренне верит этническим злобам. Хотя в их патриотизме и близко нет реальной любви к стране и тем более к людям, населяющим эту страну. Они любят только себя. Пять постыдных лет Порошенко - это и была кульминация государства грымчаков. Нарицательного государства гопников. Государства воров...
... Ничего ещё не кончилось. Мы таки должны до конца прочувствовать вкус всего того днища, на которое нас отправили эти пацаны)...
Впрочем, вторая составляющая "феномена Грымчака" нам тоже хорошо известна. Никакой итоговой ответственности. В который уже раз вчерашние воровские гопники рассказывают о реванше, о языках, о том, что пение гимна освобождает от ответственности за крысиное воровство.
"А что там такого? Это же наш парень? Чего вы так за этих сепаров-переселенцев переживаете?" Потому мы всегда в нищете, потому что Грымчака спрячут. Потому что некто Луценко точно не будет нести ответственности за то, что с 1997 года тянет в политику крыс. Потому что некто Порошенко точно не будет отвечать за то, что набил грымчаками свой "крутой список" на парламентских-2014.
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И, естественно, ни малейшей ответственности не понесёт упитанный парнишка Гройсман, сделавший в марте 2017 этого субъекта с крысиными замашками замом министра по вопросам времени оккупированых территорий...
Другой Грымчак, но с тем же пафосом и с той же людоедской философией уже сидит в телестудии и готов рассказать, кого и как надо вешать в этой стране)...
Все эти субъекты тупо обворовывают годами самых нищих и обездоленных. И уверенны, что легко прикроют себя сказкой о патриотизме...
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Михаил ПОДОЛЯК
КТО не получил ОБЕЩАННОГО???
как то у них сложно с формулировками....)))))))))
стороны выполнили обязательства по сделке... разве нет?