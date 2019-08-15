 ГБР по по заявлению Шуфрича и Нимченко расследует "узурпацию государственной власти" коалицией в Раде 8 созыва, - Сюмар

Об этом Сюмар сообщала на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению Шуфрича и Нимченко, в которой они обвиняют коалицию в Раде 8 созыва в "узурпации государственной власти". Никаких деталей допроса разглашать не имею права. Скажу лишь, что подобную "процедуру" отбыли уже несколько десятков моих коллег из Народного фронта", - написала Сюмар.
Она отметила, что следователи ГБР тратят много времени и ресурсов на допросы депутатов, расследуя "узурпировали ли государственную власть" депутаты коалиции законно избранного парламента Украины.
"Думаю, впереди еще много странных юридических формулировок, которые в нормальных странах прямо называют политически мотивированными", - подчеркнула нардеп.
Зебіли і шуфрич сделалі єто вмєстє!
водаригота в хату.
не хвилюйся , кацапа - вас вже скоро звільнять ! ..))
А монокоаліція це не узурпація влади, якщо користуватись цією логікою?
И правильно сделают... - будут в тюрьмах вспоминать свое "не провоцировать..., все должно быть по закону и толерантно..." Европа нас не поймет, если жестко....."
И другую подобную хрень после рев.Достоинства....
Украина пишется с большой буквы, а твое имя с маленькой....
Ферштейн? Чурбан ты неотесанный...
Але зебілам то побую - мастирять правову державу)
Думаю, начать можно с одного человека со справкой.
Та не сталося, як гадалося...
Конституційний суд визнав, що коаліції не було і це дає повне право таким гнидам, як Шуфрич та інші "бойки-рабіновичі" подавати до суду на рахунок узурпації влади. Всі інше - пустопорожні бла бла бла.
КС - ничего НЕ ПРИЗНАВАЛ!
КС - ничего НЕ ПРИЗНАВАЛ!
КС вынес НЕПРАВОВОЕ решение, в чем сам и признался в этом решении )))
Суд признал виновной 16-летнюю девушку, вышедшую с плакатом за импичмент Зеленского
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10597458-sud-priznal-vinovnoy-16-letnyuyu-devushku-vyshedshuyu-s-plakatom-za-impichment-zelenskogo.html
Хороший был "узурпатор" Порошенко, не то что нынешняя ЗЕкоМанда, которая казнит патриотов и милует врагов
Быдлопростой народ не оценил....
ХОТЯ БУЛЬБАШ ШУРУЙ КАРТОХУ КОПАТЬ, БО БАЦЬКА ТВОЙ ГНЕВАТЬСЯ ИЗВОЛИТ ШО КАРТОШКА НЕКОПАНА, А ТЫ СВОЮ ЦАПОВУ МОРДУ К ,,ХОХЛАМ" В ОГОРОД СУЁШЬ. 😂😅😂
да и петя никого не посадил..и преступления на майдане замял..
а так ничего..пупсег..
власть опять меняется....
Вы сделали это вместе!
А если и кто то убит, какая та небесна сотня, то правильно, они узурпатори.
Следует, что путин друг,правильно бь!л против Майдана и поэтому напал, что бь! Спасти украинцев от Майдана, повстанци правльно тоже, о ВСУ убийци...
Ведь внятно же пояснили адвокаты и родственники: это были не настоящие деньги, а календарики!!!
Цікаво.. невже у ВР більше немає "зацікавлених"(навіть у ОППО) ,хто би вказав на порушення основного Закону-Конституції,котра досить чітко стверджує ,що "добирати " У склад ФРАКЦІЙ САМЕ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ ПІСЛЯ ВИБОРІВ НЕ МОЖНА.Як не можна випускати на поле незаявлених на матч раніше гравців...
на момент виборів :
"Народний фронт" - 64 народні депутати;
Блок Петра Порошенка - 63 народних депутати;
мажоритарники :
БПП - 70 народних депутатів;
"Народний фронт" - 17 народних депутатів;
разом 214 депутатів.
ЗВІДКИ БІЛЬШІСТЬ ?