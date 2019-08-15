EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  6950  135
Материалы по теме:
Все про:Мариуполь (3663) терроризм (18086) Бутусов Юрий (1803) закон Савченко (31) Кирсанов_Валерий (1)

 Зеленский и Рада обязаны осудить беспредел с освобождением Кирсанова, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов призывает президента Владимира Зеленского и руководителей парламентских фракций осудить беспредел с освобождением корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова, а парламент нового созыва - ввести жесткую ответственность за терроризм.

Об этом Юрий Бутусов написал в статье для Цензор.НЕТ.

"Он - участник убийства 29 украинцев, 92 человека ранены, потеряли здоровье. Он - предатель Украины, действовавший по приказу военных Российской федерации. Он был задержан, вина полностью доказана, осужден - но спустя 4,5 года Валерий Кирсанов вышел на свободу", - пишет Бутусов.

Кирсанов - житель Мариуполя, агент российских спецслужб. Он сообщил агрессору информацию о расположении украинских войск и скорректировал огонь по своему родному городу. Кирсанов - единственный участник обстрела Мариуполя, которого удалось задержать.

"В любой воюющей стране этот человек, соучастник жестокого преступления, остался бы за решеткой до конца своих дней. Израиль, который ведет постоянную войну, дает каждому террористу пожизненный срок за каждого убитого, в Израиле Кирсанов получил бы как минимум 29 пожизненных заключений.В Украине Кирсанов вышел на свободу", - пишет Бутусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин

Освобождением Кирсанова Украина уменьшает так называемый "обменный фонд" - террористов, вина которых доказана и которых можно было бы обменять на наших политзаключенных, считает главред Цензор.НЕТ. "Путину не надо менять террористов - их освобождает одного за другим само украинское государство. Им даже не надо прятаться - Кирсанов уже легализован, он может законно передвигаться по территории Украины и продолжать работу на своих "кураторов"", - написал Бутусов.

По мнению журналиста, освобождение Кирсанова должны осудить украинские политики.

"Президент Владимир Зеленский обязан немедленно высказать свою позицию по этому беспределу, то же самое обязаны сделать лидеры всех парламентских партий. Новая Верховная Рада обязана ввести жесткую ответственность за терроризм и убрать все лазейки для ухода от ответственности. Украина, не способная покарать своих палачей, выжить не сможет", - подытожил Бутусов.

Также на Цензор.НЕТ: Приговоренный судом на Черкасщине к 6 годам террорист "ЛНР", россиянин Марчуков выйдет через месяц по "закону Савченко"

Напомним, сотрудники СБУ задержали Кирсанова 24 января 2015 года. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.

21 июня 2019 года Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.

15 августа 2019 года первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что Кирсанов выходит на свободу по "закону Савченко".

Напомним, 26 ноября 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно документу, один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора. 18 мая 2017 года депутаты отменили этот закон.

Читайте также: Суд отпустил по "закону Савченко" участника избиения евромайдановцев в метро Харькова в апреле 2014 года

По словам директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, прекращение действия "закона Савченко" заключается в том, что он не применяется к лицам, которые были взяты под стражу после его отмены, то есть, после 21 июня 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3143125
 
   
 Топ комментарии
 
да щас ЗЕсепары Портновы, Разумковы, Шефиры, Дубинины, Комарницкие, Бонгданчики так и сделают..ждите. Скорее будут под суд украинских солдат отдавать за то шо в сепаров стреляли. Вот в это я охотней поверю...
 показать весь комментарий
 
Все суды щас курирует Портнов - новый босс, хозяин и кумир всех ЗЕбилов
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Он вам ничего не должен, - он же вам уже сказал. Слуга дяди Бени на вас плевать хотел!
 показать весь комментарий
 
 
зробили їх ще раз !!! чудово ! не не так ...дуже дякую .
 показать весь комментарий
 
Кого їх ?
Ви мля как на подбор.
Закон где год в СИЗО идет за 2 принимали в 2014. Этого сепара тоже повязали в 14, 4,5 года он сидел в СИЗО, т.к. быстрее суды времен порошенка не судили, в итоге чел получил срок 9 лет и вышел на свободу т.к. 4,5*2=9.
Каким боком Вы сюда прилепили Зеленского, это просто ужас, что в той голове творится.
 показать весь комментарий
 
 
Саша, трижди б тебе! При Пороху, іх не судили Суди Януковича!Бо в суди не влізеш сепаратиські. Порох он тільки попросив дати пояснення з якогось сраного судді, а він на нього у свій же суд і подав заяву "за втручання".Тобі що повилазило? Чи ти не бачиш , що суди в Украіні надано Януком з розробки Портнова,суддям- Вічно. Облизався! Тим більше, Порох - не Бог, а лише патріот і державник,на відміну від тебе , трижди саша.
 показать весь комментарий
 
 
А может оно и к лучшему. Так сидел бы и не тужил, на гос. обеспечении. А так глядишь найдутся добрые люди, которые помогут избавиться от урода. Окончательно.
 показать весь комментарий
 
 
По мнению журналиста, освобождение Кирсанова должны осудить украинские политики. Источник: https://censor.net.ua/n3143125
************
І нєпрємєнно висловить глубокую обєспокоєнность...
Безумовно, саме це вирішить проблему.
 показать весь комментарий
 
 
Не удивлюсь, если «награда» все таки найдет этого «хероя» где-то в посадке под Мариком...........
 показать весь комментарий
 
 
а я був би приємно здивований , та сподіватись нема на що , Барига знищив добровольчий рух.
 показать весь комментарий
 
Болтун Болтівець! Бот хрєнов! Якби не Порох з створенням регулярних частин боєздатних,в які і увійшли добробати, то нинішні куратори Зе- президента, такі як Портнов, що йому дозволили з тоі ж новообраноі команди повернутись в Украіну для розправи над патріотами і державною сутністю Законів, першо чергово почав би паралельно "садити" всі ці добробати. Пороху подяка за далекоглядність та порядність до патріотичного руху. Він створив армію, зберіг націю,Украіну і попередив розправу над патріотами. Но це, щр зараз відбувається, мабуть скоро закінчеться. Бо цей антидержавний,антигромадянський і антипатріотичний шлях Украіна не потерпить довго!
 показать весь комментарий
 
 
Буде нормальне керівництво військами - добровольчий рух відродиться.
 показать весь комментарий
 
21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.
Повторно, - це значить, що попереднє рішення не вступило в законну силу.
Тобто, остаточний вирок було винесено аж в 2019 році.
 показать весь комментарий
 
он призывает ВР осудить то, что заключенного выпустили в соответствии с принятыми ВР законам. Зеленський і Рада зобов'язані засудити беззаконня зі звільненням Кірсанова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7181
Жаль что не уточняет кого осудить ? Наверное работника СИЗО за то что не нарушил Закон.
 показать весь комментарий
 
 
А кто принял закон Савченко и так и не отменил его за столько лет, так что все претензии не к судьям а к Раде.
 показать весь комментарий
 
 
Да тут как сказать, закон законом, но 4,5 года рассматривать дело это надо тоже постараться. Дело Саакашвили за неделю рассмотрели причем с аппеляцией.
 показать весь комментарий
 
 
А в беларуском интернете сказали, что отменили:

17 июня 2017, 12:30
Скандальный закон нардепа Надежды Савченко отменен по решению президента Порошенко. Он подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", сообщает пресс-служба президента.
 показать весь комментарий
 
Лише за 100 з лишком днів в Украіні руками, мізками,ногами наших якби "громадян" в чиновницьких формах вже скоіно стільки антидержавницьких дій, а від них на майбутнє випливе стільки ще негативних подій, що хочется звідси вже тікати, Бо дивитись на це не можливо!? Що витворяють суди- це розум вже не може обгрунтовувати. Терористи і терористки, сепаратисти і вбивці виходять на волю. Украінську державність топчуть ногами різна внутрішня ворожа сволота. Кожен день не встигаєш збагнути над ходом антиукраінських подій, що відбуваються один за одним. Пора збирати Народне Віче! Пора самим організовувати знову державність в Украіні. За таким спектаклем, що почав прогресувати в антидержавницькому руслі, видно лише один кінець- це кінець Украіни, як самостійноі держави. Ми, громадяни Украіни, цього допустити не можемо.
 показать весь комментарий
 
 
А чо раньше молчал Юра? Помню как я один из первых кто назвал Савченко тем кем она является, оказался под жесткой критикой... С этой лахудры нужно снять звание, и начать расследование ГБР по факту подкупа депутатов ворами в законе чтоб протолкнуть известный закон, что причинило тяжкие последствия!
 показать весь комментарий
 
За цей антидержавницький закон треба "дякувати" ....... Юлічкі Тимошенкі. Велике тобі ...дрином,Юля !
 показать весь комментарий
 
 
Стиць-звездиць. Хто всравсь - невістка
 показать весь комментарий
 
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל 🇮🇱 🇺🇦 🇺🇸 🇪🇺 🇬🇧‏ @herooftheday10



В Мариуполе кирсанова облили зелёнкой, корректировщик огня по городу 24.01.2015. Вышел по закону савченко. Суды линча будут скоро.
https://twitter.com/i/status/1162028480999108609



 показать весь комментарий
 
 
Ось ми і підійшли до головного, виявляється в Україні, де-факто, відсутня судова влада, яка прописана в Конституції, замість неї існує інститут високооплачуваних вирішувачів, які пильно стежать за політичною кон'юнктурою. Так що, немає нічого дивного в судових рішеннях. І вина тут, самого народу, не дозрілого до громадянського суспільства.
 показать весь комментарий
 
 
они не могут повлиять на суд, на этот суд беня денег не давал
 показать весь комментарий
 
Мало засудити звільнення Кірсанова. Треба приймати зміни в ККУ, по яким публічна підтримка російської агресії, або її заперечення, карались би штрафом тричі в геометричній прогресії, або примусовими роботами. Відіодокази після експертизи, як свідчення, мають судом прийматись, як достатній для вироку аргумент. Суд по таким справам має проходити у Києві і ніде інше. Так можна поставити крапку в історії про побутовий сепаратизм.
 показать весь комментарий
 
Достатньо спровакувати людину, зняти його відповідь на відіо, відіслати це відіо в поліцію на вайбер з коментарем про місце зьомки і далі вже машина має закрутитись автоматично. По відіо вираховується громадянин, запрошується викликом до поліції і далі йде штраф. Перший - 1000гр, повторно - 10т. гр., третій раз - 100 т. гр. Потім йде ув'язнення на рік. Це вирішить всі питання з п'ятою колоною. Вадя Рабіновіч після третього разу легко сідає на рік після зняття з нього недоторканості. Потім ще на рік, якщо не порозумнішає Зеленський і Рада зобов'язані засудити беззаконня зі звільненням Кірсанова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3491
 показать весь комментарий
 
к чему он должен был призывать а резя? кто то знал что мариупольский судья топит за сепаров? ты например знал? а чего ты решил что бутусов знал об этом? и второе твой зелик скоро 27.08 будет 100 дней при владе. вдумайся в цифру это 3 месяца и 10 дней !!!! а вы дебилы все пороха вспоминаете.... порох уже история....
 показать весь комментарий
 
Повторюю для всіх! Поки не буде створено Державного Народного Трибуналу, нічого ми з ворогами і антидержавниками НЕ ЗРОБИМО.Як би ви тут не возмутились. Вся ця пурга до одного місця.
 показать весь комментарий
 
Поки не буде створено Державного Народного Трибуналу
**********
Пропоную назву "Вищий Державний Народний Трибунал".
Без слова "Вищий" нічого не буде.
А якшо ше назвати "Вищий Державний Народно-Революційний Трибунал", - ото буде самоє ето.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх