 Зеленский и Рада обязаны осудить беспредел с освобождением Кирсанова, - Бутусов

Об этом Юрий Бутусов написал в статье для Цензор.НЕТ.

"Он - участник убийства 29 украинцев, 92 человека ранены, потеряли здоровье. Он - предатель Украины, действовавший по приказу военных Российской федерации. Он был задержан, вина полностью доказана, осужден - но спустя 4,5 года Валерий Кирсанов вышел на свободу", - пишет Бутусов.

Кирсанов - житель Мариуполя, агент российских спецслужб. Он сообщил агрессору информацию о расположении украинских войск и скорректировал огонь по своему родному городу. Кирсанов - единственный участник обстрела Мариуполя, которого удалось задержать.

"В любой воюющей стране этот человек, соучастник жестокого преступления, остался бы за решеткой до конца своих дней. Израиль, который ведет постоянную войну, дает каждому террористу пожизненный срок за каждого убитого, в Израиле Кирсанов получил бы как минимум 29 пожизненных заключений.В Украине Кирсанов вышел на свободу", - пишет Бутусов.

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Освобождением Кирсанова Украина уменьшает так называемый "обменный фонд" - террористов, вина которых доказана и которых можно было бы обменять на наших политзаключенных, считает главред Цензор.НЕТ. "Путину не надо менять террористов - их освобождает одного за другим само украинское государство. Им даже не надо прятаться - Кирсанов уже легализован, он может законно передвигаться по территории Украины и продолжать работу на своих "кураторов"", - написал Бутусов.

По мнению журналиста, освобождение Кирсанова должны осудить украинские политики.

"Президент Владимир Зеленский обязан немедленно высказать свою позицию по этому беспределу, то же самое обязаны сделать лидеры всех парламентских партий. Новая Верховная Рада обязана ввести жесткую ответственность за терроризм и убрать все лазейки для ухода от ответственности. Украина, не способная покарать своих палачей, выжить не сможет", - подытожил Бутусов.

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Напомним, сотрудники СБУ задержали Кирсанова 24 января 2015 года. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.

21 июня 2019 года Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.

15 августа 2019 года первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что Кирсанов выходит на свободу по "закону Савченко".

Напомним, 26 ноября 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно документу, один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора. 18 мая 2017 года депутаты отменили этот закон.

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По словам директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, прекращение действия "закона Савченко" заключается в том, что он не применяется к лицам, которые были взяты под стражу после его отмены, то есть, после 21 июня 2017 года.