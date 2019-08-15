 Оптимизацию количества комитетов провели исходя из эффективности их предыдущей работы, - Стефанчук

Об этом на брифинге заявил координатор первой подготовительной группы, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первую очередь мы взяли эффективность работы комитетов, которая изложена в статистическую таблицу и посмотрели, какие действительно были эффективны, а какие - нет. После этого мы занялись вопросами оптимизации", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что подход был "изменено по направлениям, которые необходимо развивать". Будущий нардеп СН отметил, что "никоим образом не сократили каких-то важных для каждого украинца вещей, а просто сгруппировали".

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"Я глубоко убежден, что комитет является одним из, но не самым эффективным, форм сотрудничества. И поэтому мы готовы предложить в рамках парламента формирование групп, формирование других направлений, где гораздо быстрее будет идея от общества доходить до конкретной реализации", - добавил Стефанчук .

Напоминаем, 15 августа подготовительная депутатская группа из числа вновь избранных народных депутатов определила перечень из 23 профильных комитетов Верховной Рады и их названий. Это на пять комитетов меньше, по сравнению с прошлым созывом.

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