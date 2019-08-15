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Все про:ВР (23282) комитет (394) Стефанчук Руслан (52)

 Оптимизацию количества комитетов провели исходя из эффективности их предыдущей работы, - Стефанчук

Оптимизацию количества профильных комитетов Верховной Рады делали учитывая эффективность их предыдущей работы.

Об этом на брифинге заявил координатор первой подготовительной группы, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первую очередь мы взяли эффективность работы комитетов, которая изложена в статистическую таблицу и посмотрели, какие действительно были эффективны, а какие - нет. После этого мы занялись вопросами оптимизации", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что подход был "изменено по направлениям, которые необходимо развивать". Будущий нардеп СН отметил, что "никоим образом не сократили каких-то важных для каждого украинца вещей, а просто сгруппировали".

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"Я глубоко убежден, что комитет является одним из, но не самым эффективным, форм сотрудничества. И поэтому мы готовы предложить в рамках парламента формирование групп, формирование других направлений, где гораздо быстрее будет идея от общества доходить до конкретной реализации", - добавил Стефанчук .

Напоминаем, 15 августа подготовительная депутатская группа из числа вновь избранных народных депутатов определила перечень из 23 профильных комитетов Верховной Рады и их названий. Это на пять комитетов меньше, по сравнению с прошлым созывом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143123
 
   
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Ну де вони знайшли стільки гидких, блювотних пик!?
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В нього над головою ніби то вже починає сяяти німб від мудрості і блогочестя.
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Чувак себя похудать не может, но Украину - спасет...
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Знову зелені шмарклі, ні про що... "никоим образом не сократили каких-то важных для каждого украинца вещей, а просто сгруппировали". Які комітети прибрали?
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Главное чтоб у ПЕС получилось как он хочет ПРОПОРЦИОНАЛЬНО и 4 его, так что пусть теперь думают как сделать чтобы 8% от 23 стало равно 4, а то ПЕС скажет что политрепрессии.
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Прогресируешь ЗЕбил, ещё недавно визжал шо порохоботы в тюрьмах будут, и вы ЗЕбилятники их посадите, а уже ноешь про то сколько порохоботы комитетов возьмут в Раде... Хочу посмотреть шо ты будешь тут скулить когда Петя будет спокойно депутатом по Раде ходить...
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Освободили место -- скоро создадут Комитет ,,Надо поговорить,, ,

сначала пригласят КГБ Венедиктов в Раде, вчера от докладовал Пескому лично встретились на бульваре -- что зе команда постепенно дверь рашистам открь!вает...

Ста
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Спочатку оптимізуй себе до нормального вигляду.
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