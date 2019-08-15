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 Политика Украины
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Все про:допрос (1204) коалиция (3722) узурпация (30) Шуфрич (825) Гройсман (4844) Сюмар (308) ГБР (493)

 Нардепов Сюмар и Сочку вызвали на допрос в ГБР по делу об узурпации власти

Заместителя председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде VIII созыва Викторию Сюмар вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Она выступает в качестве свидетеля по делу о якобы узурпации власти.

Об этом Сюмар сообщила в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Да, меня вызывали на допрос как свидетеля. Дело об узурпации государственной власти, в частности, относительно деятельности коалиции", - отметила Сюмар.

Допрос должен был начаться в четверг, 15 августа в 17-00.

Кроме того, народный депутат от фракции "Народный фронт" Александр Сочка также сообщил в Facebook о вызове его на допрос в ГБР в четверг, 15 августа. По его словам, речь идет "о коалиции".

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"Провели допрос. Вопрос о коалиции. ГБР открыло дело по заявлению Шуфрича в Шевченковский районный суд, который, соответственно, обязал ГБР провести расследование по двум статьям - захват власти и превышение полномочий", - написал Сочка в комментариях.

Нардепов Сюмар и Сочку вызвали на допрос в ГБР по делу об узурпации власти 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, производство открыто по обращению народных депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. В нем говорится о том, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в Украине, по мнению парламентариев-заявителей, злоупотребляли служебным положением и внесли представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Источник: https://censor.net.ua/n3143122
 
 
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Бо його тепер захищають нацжони собакова.
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...почему Шуфрич до сих пор ходит с неначищенным таблом? Нардепов Сюмар и Сочку вызвали на допрос в ГБР по делу об узурпации власти - Цензор.НЕТ 5624
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Уже все, сказали сегодня, что эпоха бедности прошла официально
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Любитель ригів? Та ви "гурман", однак. Фе
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З трубою все зрозуміло - в один кінець втікає, з іншого кінця витікає . Питання до шуфхрича - Він що, вже забув як в смітнику сидів увесь зелений ? Можна повторити.
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8% элита какая-то стрёмная картотеку у Жиглова напоминает!
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Сказал дезертир сбежавший в США,и теперь с Америки сильно переживающий за Украину...
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Обложили ПетРылло , обложили..
Гонят весело на кичу...
🤗
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Жюльконутый твоей бабке всё равно не поможет. Она проиграла даже Пете)))))) Кстати куда своего подельника Ивашку дел??
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І як можна було так набухатися на один бакс? 😕
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