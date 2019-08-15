 Нардепов Сюмар и Сочку вызвали на допрос в ГБР по делу об узурпации власти

Об этом Сюмар сообщила в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"Да, меня вызывали на допрос как свидетеля. Дело об узурпации государственной власти, в частности, относительно деятельности коалиции", - отметила Сюмар.
Допрос должен был начаться в четверг, 15 августа в 17-00.
Кроме того, народный депутат от фракции "Народный фронт" Александр Сочка также сообщил в Facebook о вызове его на допрос в ГБР в четверг, 15 августа. По его словам, речь идет "о коалиции".
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"Провели допрос. Вопрос о коалиции. ГБР открыло дело по заявлению Шуфрича в Шевченковский районный суд, который, соответственно, обязал ГБР провести расследование по двум статьям - захват власти и превышение полномочий", - написал Сочка в комментариях.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, производство открыто по обращению народных депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. В нем говорится о том, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в Украине, по мнению парламентариев-заявителей, злоупотребляли служебным положением и внесли представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
Гонят весело на кичу...
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