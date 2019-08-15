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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1736) сигареты (639) Харьков (4396) ГФС (3386)

 "Акциз - 2019": в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с пограничниками под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1 и прокуратуры Харьковской области изъяли из незаконного оборота крупную партию контрафактных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Акциз - 2019: в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204, ст. 227 УК Украины было установлено, что на территории областного центра в складском помещении одной из логистических компаний сохраняется партия незаконно изготовленных табачных изделий.

Акциз - 2019: в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн 02

Смотрите: Незаконное массовое производство табака для кальяна ликвидировано на Киевщине: изъято подакцизной продукции почти на 13 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам санкционированного обыска изъято, наложен арест и передано на хранение 29,4 тыс. пачек незаконно изготовленных контрафактных сигарет без марок акцизного налога Украины стоимостью 1 млн грн.

Акциз - 2019: в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн 03

Продолжается следствие.

Также смотрите: В Одессе налоговой милицией и пограничниками ликвидировано подпольное производство сигарет, изъято товаров на 5,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3143121
 
 
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25 таких операций и приближаться к грЫмчаку.... корешу НеПрокуроку Югику...
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5 років сидять прикордонники й податківці на сигаретах. Це ж можна вже скуритись до смерті на таких прибутках.
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Я вам більше скажу: на КОЖНІЙ станції метро продають контрабандні сигарети. І поліція цього не бачить...
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