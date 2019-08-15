 "Акциз - 2019": в Харькове налоговиками изъята партия контрафактных сигарет стоимостью 1 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204, ст. 227 УК Украины было установлено, что на территории областного центра в складском помещении одной из логистических компаний сохраняется партия незаконно изготовленных табачных изделий.
По результатам санкционированного обыска изъято, наложен арест и передано на хранение 29,4 тыс. пачек незаконно изготовленных контрафактных сигарет без марок акцизного налога Украины стоимостью 1 млн грн.
Продолжается следствие.