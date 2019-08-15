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 Политика Украины
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Все про:ВР (23282) комитет (394)

 23 комитета вместо 27: подготовительная депутатская группа предлагает сократить количество парламентских комитетов. СПИСОК

Подготовительная депутатская группа проголосовала в целом за предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.

Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  2. Комитет по вопросам бюджета;
  3. Комитет по вопросам экономического развития;
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
  5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
  6. Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
  7. Комитет по вопросам цифровой трансформации;
  8. Комитет по вопросам правовой политики;
  9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
  10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
  12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  13. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  14. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
  18. Комитет по вопросам свободы слова;
  19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
  20. Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;
  21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
  22. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
  23. 23.Комитет по вопросам молодежи и спорта.

Также на Цензор.НЕТ: Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас

Таким образом, количество комитетов Рады сокращено с 27 до 23, а также упразднена спецкомиссия по приватизации.

В то же время, на заседании подготовительной группы поднимался вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, по которому консенсус среди депутатов не был найден. В связи с этим, данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.

Также подготовительная депутатская группа решила расширить перечень лиц, которых пригласят на торжественное заседание. В частности, кроме сотрудников диппредставительств, предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.

Читайте также: В ОПЗЖ заявили на руководство каких комитетов претендуют в новом составе ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3143120
 
 
 Топ комментарии
 
«Реванш-реванш» можно даже петь на мотив «Вояж-вояж»
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епта, на все комитеты выпустников Трускавецкого клованГарварда не хватает
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Только зебилы проголосовали против комитета ветеранов...
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епта, на все комитеты выпустников Трускавецкого клованГарварда не хватает
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Так ПЕС вчера заявил, что делить нужно пропорционально и на его 8% положено 4 !!! комитета.
Такая вот у ПСА математика, которую может понять только ілита.
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Комітет по деокупації самий кльовий. Ніякої деокупації не буде, а бабло капає.
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«Реванш-реванш» можно даже петь на мотив «Вояж-вояж»
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Налалаканая, а как ты относишься к тому, что комитет по делам ветеранов ликквидировали?
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януковича не забудьте пригласить ))) и портного ))))))
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а зачем их приглашать ? Почетные члены приходят когда хотят 23 комитета вместо 27: подготовительная депутатская группа предлагает сократить количество парламентских комитетов - Цензор.НЕТ 3031
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От скажіть, кому заважає велика кількість комітетів у Верховній Раді? Все-одно всіх 420 рил потрібно пристроїти - такй Регламент-закон. Парламент - це ж не Уряд, де бажано все по мінімуму...
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Только зебилы проголосовали против комитета ветеранов...
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22. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
Источник:https://censor.net.ua/n3143120
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Напрягись, зебобик, и прочитай до конца
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Какой был хороший комитет
Самый лучший

Раненым собирали волонтёры на протезы. Даже блин коляски не выдавали
Мы передавали недавно партию колясок, которые подарил один немецкий дом престарелых.
Подруга - медик, договорилась там.
Даже перевозку пришлось искать самим

Про протезы я вообще молчу

А сейчас функции этого комитета включили в другой. Укрупняли

Судить будем по результатам
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Вот лучше молчи. Я не слышал, что бы у ветеранов были проблемы с колясками и протезами, зато есть милион других проблем.
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сократить количество парламентских комитетов/ Зеленский рачительный хозяин .Он хочет как лучше./Зеленский издал Указ о создании Офиса президента Украины путем сокращения численности сотрудников Администрации президента./Месяц работы президента и сотрудников ОП обошелся в 78 млн гривен.Что на 12,7 млн гривен больше месяца работы Порошенко и его администрации.
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Колись збиралися скоротити кількість депутатів, але поки всі на місці. Для чого комітети ВР, яка буде керуватися вказівками Коломойського?
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пацаны, а может быть с вопроса о неприкосновенности надо было начать ? что бы таких народных избранников как мертвечук бойко рабинович шуфрич и остальные поцы , могли сразу на кичу попасть??? а уж все остальное вторично? или вы уже договорились этот вопрос не поднимать? второе - а как депутаты ездящие на инструктаж в мацкву к путлеру -медведю и имеющие двойное гражданство будут получать допуск к держсекретам? или это все тоже по барабану? главное коомитеты по быстренькому поделить?
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да, чуть не забыл, вы ж пацаны зеленые главное не забудьте мертвечука бойко и рабиновича в комитет по вопросам безпеки, обороны и разведки взять, чтобы фсб и гру рашки инфу сразу и из первых рук получали! да разумков?
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они новый откроют по интеграции с лугандоном, свободным, автономным независимым но в складе Украины
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Я представляю, что писали бы здесь порохоботы, если бы вместо 27 комитетов сформировали бы 30! 23 комітети замість 27: підготовча депутатська група пропонує зменшити кількість парламентських комітетів - Цензор.НЕТ 5411
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З твоєю репутацією не варто взагалі писати🤗
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У тебя её вообще нет , этой самой репутации . Ты тут на сайте за брехливого канаешь .
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А я знаю! Они орали бы что зебилы даже комитеты не могут сами придумать или изменить

Им же лишь бы поорать, да с ключевыми словами
А то куратор не заплатит
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если бы у бабушки был член то она была бы дедушкой.... нет уже пороха, перевернули страницу истории! а вот твой кумир 27 серпня будет рассказывать о своих досягненях после 100 дней при владе.... готовлю попкорн и пиво....
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Источник: схемы НАБУ, материалы судебных дел
Заместителя министра Юрия Грымчака и его "помощника" подозревают в вымогательстве взяток от нескольких фирм за различные "услуги".
Эпизод 1: Национальное антикоррупционное бюро обнародовало две схемы.
На первой говорится, что Грымчак вместе с "помощником" Игорем Овдиенко обещали помочь фирме получить разрешение на строительные работы в Киеве. За это фирма должна была заплатить 450 тысяч долларов, а чиновник и его соратник якобы обещали повлиять на Министерства культуры и юстиции, Киевскую городскую государственную администрацию и Украинский государственный институт культурного наследия.
Следствие не говорит название фирмы. Однако ранее жена Грымчака обнародовала решение суда, который разрешил обыскать жилье чиновника. В этом решении упоминается нужная следствию информация.
В частности, речь идет о документах по строительству кафе по адресу Набережное шоссе, 25 и о двух предприятиях: "Зеленый гай" и "Катран-К".
Участок с таким адресом еще в 90-х годах Киевсовет передал в аренду "Зеленому гаю" на 25 лет для строительства кафе.
Кроме того, участок по этому же адресу, но другой площади в 2007 году сдали в аренду "Катран-К". Эта фирма владеет там рынком "Рыбалка". В СМИ также содержатся сообщения от 2008 года о том, что вместо этого рынка планируется возводить офисно-торговые здания.
В декабре 2018 гола "Катран-К" подавало в Министерство культуры документы для согласования историко-градостроительного обоснования. Однако Минкульт отказал фирме.
"Украинская правда" обратилась к "Катран-К", однако там сказали, что не комментируют информацию. Номер директора фирмы, который удалось найти в реестре, сейчас недействителен. Предприятие принадлежит 5 киевским и 2 донецким бизнесменам.
Эпизод 2: Вторая часть дела касается якобы влияния на Верховый суд. Грымчаку и его "помощнику" должны были заплатить 80 тысяч долларов, а они взамен - помочь фирме через суд взыскать долг с другого предприятия.
Следствие не говорит, о каком бизнесе идет речь. Однако в документах, опубликованных женой Грымчака, указано юридическое бюро "ЮрЖитло" и судебные дела о возврате долга, в которых участвовало это бюро.
УП пыталась обратиться за комментарием к "ЮрЖитлу", однако ее номера недействительны.
Что было ранее: Как узнала УП, Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на депутатку Татьяну Чорновол.
Предыстория:14 августа заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки. В общем они якобы требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.Минкульт сказал, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки. Соня Лукашова, УП

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В истории с Грымчаком недоумевают: что там в Минкульте такого, за что $1 млн дать можно?
Без них в Киеве ничего нельзя построить. И дошли бы им тысяч 350
ДЕНИС БИГУС
Журналист, автора проекта "Наші гроші".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 13.44
Половина ленты недоумевает: что там в Минкульте такого, за что $1 млн дать можно?
Во-первых, до Минкульта дошел бы не миллион. Скупые строки пресс-релизов как бы намекают, что туда отваливалась только часть. Ставлю тысяч на 350. Остальное в разных пропорциях - суды, Государственный архитектурно-строительный контроль, КГГА, СБУ (которая в некоторых точках с Минкультом удивительно тесна), пара киевских "культурних осередків", может, Минрегион. Это стандартный перечень контор, которым надо отсыпать, чтобы что-нибудь построить.
Во-вторых, без Минкульта в Киеве нельзя построить ни-че-го. И речь не идет только об историческом центре. Последние терки касались даже застройки промзон где-нибудь на "Лыбедской".
Иронично, что до промзон Минкульт добрался потому, что исторический центр уже тупо закончился. Ну вот посреди Лавры еще надо ТРЦ с высоточкой навалить, а так-то больше и негде...
Больше всего интересует, это застройщик Грымчака сдал (удивительно, они по понятным причинам невероятно ссутся об этих поборах даже говорить, а тут такое геройство - одобряю, но не верю) или его пасли, а лям по ходу дела подвернулся? Кто в курсе?
Источник: Денис Бигус / Facebook "Гордон".
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да название Катран это сильно! для любопытных - загуглитесь и посмотрите что такое катран на фене! умный зэк эту фирмочку создавал.....
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23 вместо 27ми? - большой успех.
интересуют имена по комитетам - ну когда они нарисуются...
я бы взял в какой комиктет того, шо слуга народа с хмельнитчины - ржать так ржать...
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хочешь поржать? ну поржи - рабинович надееться возглавить комитет з пытань безпеки обороны и разведки., а замом уинего будет медведчук....
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уже ржу...
хто как не рабинович с медведчуком защитят Украину от кацапов?

unfucking believable what you are doing...
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Кажись вчера свын требовал для ПЭСа четыре комитета? Вот пущай и забирает те комитеты, шо сократили.
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Та чи вони взагалі треба, ті комітети. Вистачало б тимчасових робочих груп - питання вирішиили у поставлений термін - й групу закрили. Для роботи по тих широких питаннях є міністерства. Там спеціалістів нема у тих комітетах, щоб ті питання вирішувати. То пуста трата фінансів - окрім качати бабло ті комітети нічим не займаються.
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Вот и есть ответ! 23 комітети замість 27: підготовча депутатська група пропонує зменшити кількість парламентських комітетів - Цензор.НЕТ 5831
ПЕС просил четыре комитета?
Вот и отдайте им теперь 24-ой, 25-ый, 26-ой и 27-ой - пусть довольствуются 23 комітети замість 27: підготовча депутатська група пропонує зменшити кількість парламентських комітетів - Цензор.НЕТ 5989
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Комітети вигадали лише щоб качати бюджетне бабло. І тому так завзято ділять по партіях.
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