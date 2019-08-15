 23 комитета вместо 27: подготовительная депутатская группа предлагает сократить количество парламентских комитетов. СПИСОК

Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Комитет по вопросам бюджета;
- Комитет по вопросам экономического развития;
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
- Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
- Комитет по вопросам цифровой трансформации;
- Комитет по вопросам правовой политики;
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;
- Комитет по вопросам свободы слова;
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
- Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
- Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- 23.Комитет по вопросам молодежи и спорта.
Также на Цензор.НЕТ: Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас
Таким образом, количество комитетов Рады сокращено с 27 до 23, а также упразднена спецкомиссия по приватизации.
В то же время, на заседании подготовительной группы поднимался вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, по которому консенсус среди депутатов не был найден. В связи с этим, данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.
Также подготовительная депутатская группа решила расширить перечень лиц, которых пригласят на торжественное заседание. В частности, кроме сотрудников диппредставительств, предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.
Читайте также: В ОПЗЖ заявили на руководство каких комитетов претендуют в новом составе ВР
Такая вот у ПСА математика, которую может понять только ілита.
Источник:https://censor.net.ua/n3143120
Самый лучший
Раненым собирали волонтёры на протезы. Даже блин коляски не выдавали
Мы передавали недавно партию колясок, которые подарил один немецкий дом престарелых.
Подруга - медик, договорилась там.
Даже перевозку пришлось искать самим
Про протезы я вообще молчу
А сейчас функции этого комитета включили в другой. Укрупняли
Судить будем по результатам
Им же лишь бы поорать, да с ключевыми словами
А то куратор не заплатит
Заместителя министра Юрия Грымчака и его "помощника" подозревают в вымогательстве взяток от нескольких фирм за различные "услуги".
Эпизод 1: Национальное антикоррупционное бюро обнародовало две схемы.
На первой говорится, что Грымчак вместе с "помощником" Игорем Овдиенко обещали помочь фирме получить разрешение на строительные работы в Киеве. За это фирма должна была заплатить 450 тысяч долларов, а чиновник и его соратник якобы обещали повлиять на Министерства культуры и юстиции, Киевскую городскую государственную администрацию и Украинский государственный институт культурного наследия.
Следствие не говорит название фирмы. Однако ранее жена Грымчака обнародовала решение суда, который разрешил обыскать жилье чиновника. В этом решении упоминается нужная следствию информация.
В частности, речь идет о документах по строительству кафе по адресу Набережное шоссе, 25 и о двух предприятиях: "Зеленый гай" и "Катран-К".
Участок с таким адресом еще в 90-х годах Киевсовет передал в аренду "Зеленому гаю" на 25 лет для строительства кафе.
Кроме того, участок по этому же адресу, но другой площади в 2007 году сдали в аренду "Катран-К". Эта фирма владеет там рынком "Рыбалка". В СМИ также содержатся сообщения от 2008 года о том, что вместо этого рынка планируется возводить офисно-торговые здания.
В декабре 2018 гола "Катран-К" подавало в Министерство культуры документы для согласования историко-градостроительного обоснования. Однако Минкульт отказал фирме.
"Украинская правда" обратилась к "Катран-К", однако там сказали, что не комментируют информацию. Номер директора фирмы, который удалось найти в реестре, сейчас недействителен. Предприятие принадлежит 5 киевским и 2 донецким бизнесменам.
Эпизод 2: Вторая часть дела касается якобы влияния на Верховый суд. Грымчаку и его "помощнику" должны были заплатить 80 тысяч долларов, а они взамен - помочь фирме через суд взыскать долг с другого предприятия.
Следствие не говорит, о каком бизнесе идет речь. Однако в документах, опубликованных женой Грымчака, указано юридическое бюро "ЮрЖитло" и судебные дела о возврате долга, в которых участвовало это бюро.
УП пыталась обратиться за комментарием к "ЮрЖитлу", однако ее номера недействительны.
Что было ранее: Как узнала УП, Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на депутатку Татьяну Чорновол.
Предыстория:14 августа заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки. В общем они якобы требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.Минкульт сказал, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки. Соня Лукашова, УП
******************************
В истории с Грымчаком недоумевают: что там в Минкульте такого, за что $1 млн дать можно?
Без них в Киеве ничего нельзя построить. И дошли бы им тысяч 350
ДЕНИС БИГУС
Журналист, автора проекта "Наші гроші".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня 13.44
Половина ленты недоумевает: что там в Минкульте такого, за что $1 млн дать можно?
Во-первых, до Минкульта дошел бы не миллион. Скупые строки пресс-релизов как бы намекают, что туда отваливалась только часть. Ставлю тысяч на 350. Остальное в разных пропорциях - суды, Государственный архитектурно-строительный контроль, КГГА, СБУ (которая в некоторых точках с Минкультом удивительно тесна), пара киевских "культурних осередків", может, Минрегион. Это стандартный перечень контор, которым надо отсыпать, чтобы что-нибудь построить.
Во-вторых, без Минкульта в Киеве нельзя построить ни-че-го. И речь не идет только об историческом центре. Последние терки касались даже застройки промзон где-нибудь на "Лыбедской".
Иронично, что до промзон Минкульт добрался потому, что исторический центр уже тупо закончился. Ну вот посреди Лавры еще надо ТРЦ с высоточкой навалить, а так-то больше и негде...
Больше всего интересует, это застройщик Грымчака сдал (удивительно, они по понятным причинам невероятно ссутся об этих поборах даже говорить, а тут такое геройство - одобряю, но не верю) или его пасли, а лям по ходу дела подвернулся? Кто в курсе?
Источник: Денис Бигус / Facebook "Гордон".
интересуют имена по комитетам - ну когда они нарисуются...
я бы взял в какой комиктет того, шо слуга народа с хмельнитчины - ржать так ржать...
хто как не рабинович с медведчуком защитят Украину от кацапов?
unfucking believable what you are doing...
ПЕС просил четыре комитета?
Вот и отдайте им теперь 24-ой, 25-ый, 26-ой и 27-ой - пусть довольствуются