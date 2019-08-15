 23 комитета вместо 27: подготовительная депутатская группа предлагает сократить количество парламентских комитетов. СПИСОК

Такое решение было принято на заседании подготовительной депутатской группы в четверг в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, предлагается сформировать следующие парламентские комитеты:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; Комитет по вопросам бюджета; Комитет по вопросам экономического развития; Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики; Комитет по вопросам образования, науки и инноваций; Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений; Комитет по вопросам цифровой трансформации; Комитет по вопросам правовой политики; Комитет по вопросам аграрной и земельной политики; Комитет по вопросам антикоррупционной политики; Комитет по вопросам правоохранительной деятельности; Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг; Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры; Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства; Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования; Комитет по вопросам экологической политики и природопользования; Комитет по вопросам свободы слова; Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины; Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества; Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом; Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов; 23.Комитет по вопросам молодежи и спорта.

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Таким образом, количество комитетов Рады сокращено с 27 до 23, а также упразднена спецкомиссия по приватизации.

В то же время, на заседании подготовительной группы поднимался вопрос о создании временной специальной комиссии по делам ветеранов, по которому консенсус среди депутатов не был найден. В связи с этим, данный вопрос будет позже дополнительно рассмотрен на заседании профильной подгруппы.

Также подготовительная депутатская группа решила расширить перечень лиц, которых пригласят на торжественное заседание. В частности, кроме сотрудников диппредставительств, предполагается пригласить и делегатов от межпарламентских международных организаций, в которых Украина принимает участие.

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