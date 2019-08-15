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 С начала суток наемники РФ 7 раз нарушили перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета; 
  • возле Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; 
  • в районе Пищевика - из автоматического гранатомета; 
  • возле Водяного  - из ручного противотанкового гранатомета; 
  • неподалеку Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел:

  • возле Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты имитировали обстрел беспилотника ООС, чтобы получить денежное вознаграждение, - Минобороны. ВИДЕО

14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды - из запрещенного Минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов одного из наших опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Вильный один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Факты огня зафиксировано в районе населенных пунктов Пески, Лебединское, Гнутово, Водяное, Николаевка, Пивденное, Новолуганское, Зайцево, Хутор Вильный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС (обновлено)

Вчера представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто 2 грабежа, 10 краж, 2 мошенничества, 3 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 20 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 21 000 человек и более 2 тысяч транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 20 982 лица и 2 534 транспортных средствв. В пропуске через линию разграничения было отказано 40 лицам.

Также читайте: Террористы обстреляли из запрещенного оружия Зайцево и Новолуганское, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3143119
 
 
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Втрат немає - добра новина.
Здобутків теж немає.
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Була б ще впевненість що втрат дійсно немає.
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"Здобуток": Освобожденного корректировщика огня «ДНР» в Мариуполе встретили зеленкой и помидорами.
Від початку доби найманці РФ 7 разів порушили перемир'я на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4523
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Относительно отсутствия потерь - звездешь эпического масштаба
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и все же ...самое долгожданное за день - потерь нет!!! (если не врут)
хороший день в АТО-ООС... спасибо что живые!!!
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нвіщо тоді там війська ВСУ сиоять..щоб їх обстрілювали..з картонок тоді нехай понарізають макети---все одно у відповіть заборонено стріляти
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Задовбали. Узеленські сказали що перемиріє достігнуто. Всьо. Все інше брехня.
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С начала суток повсранцы и бунтари 7 раз соблюдали перемирие на Донбассе

...
fixed
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втрат немає...через день-два скажуть
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