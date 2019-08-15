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Все про:Газ (9118) Кабмин (11077) Нафтогаз (2717) ДТЭК (93) Герус (53)

 Газ для Луганской ТЭС не будут продавать по льготной цене

Правительство инициирует решение об обеспечении ТЭС на Луганщине энергоносителями без применения специальной регулируемой цены.

Такое решение было принято в четверг, 15 августа, на специальном правительственном совещании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

В совещании приняли участие руководство Министерства энергетики и угольной промышленности и представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.

"Во время совещания принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения регулируемой специальной цены. Соответствующее решение будет принято на очередном заседании Правительства. Одновременно НЭК "Укрэнерго" поручено ускорить реализацию проекта строительства второй линии энергообеспечения", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: От 100 до 300 млн гривен убытков ежемесячно, - в "Нафтогазе" раскритиковали решение Кабмина предоставить скидку на газ для Луганской ТЭС

Представитель президента в правительстве Андрей Герус прокомментировал решение на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости – "Нафтогаз" не будет продавать газ для "ДТЭК Востокэнерго" (Луганская ТЭС) по специальной льготной цене. Итак, убытков в размере 100-200 млн грн в месяц для государственной компании, а следовательно, для государства, не будет", - написал он.

Накануне, в среду, 14 августа Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению.

В ответ на это в "Нафтогазе" заявили, что подобное решение будет ежемесячно приносить от 100 до 300 млн гривен убытков.

Источник: https://censor.net.ua/n3143116
 
   
 Топ комментарии
 
В контексте Вашей репутации на этом сайте, Вы бы не могли уточнять "ця" это яка ? В Вашем посте это звучит абсолютно не понятно. КМ это уже ця или ещё та или кто таки "ця" ?
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Кому принадлежит Луганская ТЭС? Правильно частному олигарху. Так при чем тут государство? Пускай он сам себе уголь достает. А если оно не может управлять, тогда просто забрать и передать тому, кто сможет.
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Точнярик)) Сутра: "Продаем по льготной цене!". С вечера: "Хорошая новость! Небудем продавать!". То Богдан чтото отмочит, то потом другой из их компании: "Нет! Это только его личное мнение!".
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а богдан как помочится- спадает давление и возникает новое решение
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"Нафтогаз" - это гос предприятие и наворачивает вопрос: почему Зе до сих пор не убрал колелева и не отдал его под суд?
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вчора рошенки з штанів вистрибували волаючи про чергову "зраду" черговий розрив чоколадних методичок та пуканів Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 6256
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Коломойський власник 5 феросплавних заводів.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення поширити дію спеціальних публічних зобов'язань (ПСО - державне регулювання цін на електроенергію) на великі промислові компанії. За рішення проголосували за скороченою процедурою.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 серпня.
Зазначається, що цього рішення спочатку не було у порядку денному засідання уряду. Про нього повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час свого виступу. Зокрема, він заявив, що це рішення поширює дію спеціальних зобов'язань щодо продажу електроенергії за зниженими цінами не лише на населення, але й на великі промислові компанії, зокрема металургійні та феросплавні.
Водночас тексту рішення наразі немає, тому про деталі того, на скільки знизиться вартість електроенергії для таких компаній, коли це зниження відбудеться, а також яким чином держава буде компенсувати це зниження цін, наразі невідомо.
А ви, лохи, казіться через Гандзюк чи Гримчака.
А для Коломойського епоха бідності закінчилася. Тепер прибутки йому, а збитки державі, тобто тобі. Отже підвищена пенсія тобі не світить.
Ви зрробили це разом! Зє! Радєйте! Пишайтеся!
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Так вот кабмин-то, пока еще - порохососный. Ну вам же, хоть в глаза сцы...
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Кабмін єврейський. Грося миттю приєднався до свого кодла!
Найбільша помилка Пороха - неуважність до національного питання. Хоч і пізненько, та він її зрозумів і у списках ЄС немає ЖОДНОГО єврея.
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А он бедный?
Извините..... а сколько ярдов у человека должно быть, что бы вы считали его хотя бы обеспеченным?
До вашего понятия Богатый - наверно даже Билл Гейтс и Джефф Безос явно не тянут!
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Мого?
Епоха бідності Коломойського була в понятті Коломойського. Його 4 яхти з 2016 року стояли на Сардинії, не було грошей на круїзи з б-мі!
Тепер для нього епоха бідності закінчилася.
Ви зробили це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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А вы Беня? Шо говорите от его имени ?
У вас обострение раздвоения личности и шизофрении батенька! Обратитесь к лечащему!
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А причем здесь за кого я голосовал к вашей болезни?
Ой ржу не могу..... Надеюсь это тоже лечится!
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...стесняюсь спросить, в твоем нике 13 - это возраст или коэффициент IQ?
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Хороший вопрос!
И после него я убедился, что ты совсем не Совершенное оружие...
Такой себе - самопал... Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 3832
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Ми бачимо димову завісу!
Енергію великим промкомпаніям продаватимуть за зниженими цінами - Кабмін

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення поширити дію спеціальних публічних зобов'язань (ПСО - державне регулювання цін на електроенергію) на великі промислові компанії. За рішення проголосували за скороченою процедурою.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 серпня.
Зазначається, що цього рішення спочатку не було у порядку денному засідання уряду. Про нього повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час свого виступу. Зокрема, він заявив, що це рішення поширює дію спеціальних зобов'язань щодо продажу електроенергії за зниженими цінами не лише на населення, але й на великі промислові компанії, зокрема металургійні та феросплавні.
Водночас тексту рішення наразі немає, тому про деталі того, на скільки знизиться вартість електроенергії для таких компаній, коли це зниження відбудеться, а також яким чином держава буде компенсувати це зниження цін, наразі невідомо.
А ви, лохи, казіться через Гандзюк чи Гримчака.
А для Коломойського епоха быдності закінчилася. Тепер прибутки йому, а збитки державы.
Ви зрробили це разом! Зє! Радєйте! Пишайтеся!

Тепер так буде весь час. Генеруватимуть скандали, щоб приховати зашквари!
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андрей а чей сейчас кабмин? что же ты так своим то гадишь . история с грымчаком помогла?
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этому клоуну порошенки, что написали тем и гадит!
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Лох, скільки феросплавних заводів у Коломойського?
1 феросплавний завод жере стільки електрики, як побутові споживачі цілої області!
Ротердам + відмінили, а що отримав ти?
Ціни знизилися?
Може проїзд у електротранспорті подешевшав?
Може ти за електрику менше платиш?
А Коломойський уже має профіт і експерти обчислюють цей профіт у 350 млн. грн га місяць!
Але ж тобі нічого не жалко для симпатичного старого єврая, правда ж? Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 1851
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"Ротердам + відмінили, а що отримав ти?"_____________тебе порохнявый, "Ротердам +" вернуть??
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Ні мені, ні тобі ротердам+ ні як не шкодив. Він шкодив лише власникам суперенергоємних виробництв, Коломойському зокрема.
Ти допоміг симпатичному старом єврею почати знов кататися на яхтах з б-мі. Радій! Збулася мрія ідіота! Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 4296
В україні електроенергія для населення мало не найдешевша в світі, 5 євроцентів, всього 4 країни мають меншу ціну.
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порохосос! так может мне пояснишь, почему я должен платить ахметову за 1 кВт - гривну шестьдесят восемь копеек????
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Бо Коломойський платить за електроенергію 57 коп. за КВт. Хтось же має перекрити цю різницю?
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Тепер флот Коломойського вийшов у море. Може й твою онуку туди запросять, якщо всі кастинги пройде! Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 7157
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ЗЕбил это потому шо босс твоего ЗЕклоуна получил льготный тариф 57 копеек, а ты ЗЕбил будет платить ещё больше. Скоро тариф ещё поднимут, но конечно же не Бене, а ЗЕбилам голосовавшим за Бабломойского..
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Єврейський. Єврей Грося бігом приєднався до свого кодла!
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а радоваться чему? тому что андрей жагун не имея текста не зная на сколько снизится цена и когда это произойдет и вообще будет ли государство компенсировать и как четко знает кто лох и кто виноват. интересная логика у товарища не лоха андрея жагун.
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Андрей жагун - порохнявый бот, работающий за карамельку и читать его посты - тупо насс@ть себе на голову
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Звідки береться пільгова ціна, якщо є ринок? Відповідь лише в тому, що ця влада бреше.
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В контексте Вашей репутации на этом сайте, Вы бы не могли уточнять "ця" это яка ? В Вашем посте это звучит абсолютно не понятно. КМ это уже ця или ещё та или кто таки "ця" ?
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Моєї репутації? Не вам про це говорити. В спам.
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Вы не ответили на вопрос. Когда VIP-порохобот говорит о кабмине: "ця влада бреше", что он имеет ввиду, что КМ бреше или тот КМ уже стал цією владою ?
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Как тебе не повезло! Ali Hanum тебе отказала. Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 6650
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Зато ЗЕбилу всегда можно принять от Бабломойского
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В СПАМ - так в СПАМ. Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 4610
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https://censor.net.ua/video_news/3142880/v_regione_i_tak_dostatochno_problem_i_kto_etim_vladeet_menya_ne_interesuet_groyisman_o_reshenii_kabmina
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всегда найдется козел который придумает какую то гадость овца которая об этом всем будет рассказывать свинья которая что то добавит от себя и баран который во все это поверит. это али о тебе 100%.
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чем меньше ума и больше глупости тем больше высокомерия. чем больше дел и велик дух тем больше скромности. самым большим недостатком человека является не признание собственных недостатков и придирчивость к другим.
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Мабуть він приготувався віддати щелепи.
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Такое решение сорвали....
Это шо ж грося уйдет с КМ без гешефта ? Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною - Цензор.НЕТ 2459
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Грося откатик отрррабатывал, но...спалился..
🤗
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Кому принадлежит Луганская ТЭС? Правильно частному олигарху. Так при чем тут государство? Пускай он сам себе уголь достает. А если оно не может управлять, тогда просто забрать и передать тому, кто сможет.
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на неоккупированной территории Луганской области сосредоточены все военные части, которые держат оборону с ЛНР.

Если вам на местных жителей насрать, то хоть про военных наших подумайте - как они будут без электрики.
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Воинские части в состоянии оплатить электроэнергию с ценой за генерацию, как на всей территории Украины.
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Ахметов оказывается содержит армию за свой счёт
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с чего это? это еще последствия беспредела вальцмана, или уже новые схемы?
при вальцмане - донецкому ахметке - скидки былди, теперь -лугандонским олигархам скидки..
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Рыжий татарин при соучастии шоколадной банды 5 лет грабил страну. Грабил безбожно. Только на воровской схеме "Роттердам+" он присвоил миллиарды гривен украинцев. И к этой схеме причастны и Порошенко, и Гонтарева, и Вовк - молодое даровние, и Гройсман.

Смотрите кто вами правил 5 лет и почему Украина официально стала самой бедной страной Европы:

https://www.youtube.com/watch?v=Y1CdPNGf2S0

Наши с вами деньги ушли рыжему татарину и его подельникам из Рошена.
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А как насчет ботексного педофила? Есть какие то новости?
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нельзя писать грабил. это не по свионмыролюбному. Просто свиномразь свиновальцман потужно и мыролюбно реформировал народ Украины. А его полужекелевые шныри все это время хрюкали о мыролюбстве свиновальцмана и его подельника крысеныша ахметки.
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пердячий? тот который ему потрошонок с гнойным осей набздел?
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есть ,но его врядли хватит на его предприятия,даже если будет жрать один горох
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Нагально необхідна декомунізація відносин власності, щоб приватна власність стала реальним першоджерелом усіх задіяних в економіці видів власності, як різних сукупностей приватних власностей. У влади багато важелів впливу на ціноутворення, але визначати ціну конкретного товару для конкретного покупця влада не повинна мати навіть можливості втрутитися без порушення відносин власності.
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Во как обворовывают украинцев. В днр и лнр "нафтогаз" поставки газа на халяву, а в Украине они сепары с нас три шкуры сдирали. И за это еще их подонок-вор кабелев себе **** миллионные оклады в$ и маме в Штаты отправлял.
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Гросе с утра смазали одно место и дали время до вечера отменить эту лабуду .
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І хто оплатить газ лугандонам? Зебіли? Вони же настільки зубожілі що усі сидять на соціалці.
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