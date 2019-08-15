 Газ для Луганской ТЭС не будут продавать по льготной цене

Такое решение было принято в четверг, 15 августа, на специальном правительственном совещании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

В совещании приняли участие руководство Министерства энергетики и угольной промышленности и представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.

"Во время совещания принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения регулируемой специальной цены. Соответствующее решение будет принято на очередном заседании Правительства. Одновременно НЭК "Укрэнерго" поручено ускорить реализацию проекта строительства второй линии энергообеспечения", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: От 100 до 300 млн гривен убытков ежемесячно, - в "Нафтогазе" раскритиковали решение Кабмина предоставить скидку на газ для Луганской ТЭС

Представитель президента в правительстве Андрей Герус прокомментировал решение на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости – "Нафтогаз" не будет продавать газ для "ДТЭК Востокэнерго" (Луганская ТЭС) по специальной льготной цене. Итак, убытков в размере 100-200 млн грн в месяц для государственной компании, а следовательно, для государства, не будет", - написал он.

Накануне, в среду, 14 августа Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению.

В ответ на это в "Нафтогазе" заявили, что подобное решение будет ежемесячно приносить от 100 до 300 млн гривен убытков.