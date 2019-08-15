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 Пограничник задержан на Одесчине при продаже наркотиков сослуживцу, - военная прокуратура. ФОТО

В Одесской области при сбыте наркотических средств задержан военнослужащий Измаильского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Пограничник задержан на Одесчине при продаже наркотиков сослуживцу, - военная прокуратура 01

19 июля правоохранители зафиксировали факт сбыта младшим сержантом К. каннабиса весом 7 г. другому военнослужащему Измаильского пограничного отряда.

В четверг, 15 августа, он во второй раз передал другому военнослужащему 1 пакетик с веществом бело-розового цвета, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители изъяли денежные средства в сумме 1400 грн, полученные военным за сбыт наркотического средства.

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Пограничник задержан на Одесчине при продаже наркотиков сослуживцу, - военная прокуратура 02

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143114
 
 
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не повезёт так и на родной сестре триппер подхватишь.
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А щоби пригостити, то певно, жаба задавила.
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За 7 грам травы задержали - ох и новость - целая спецоперация ...
а то что Обнон в Киеве коксом и колесами барыжит не кто не видит ...
Просто смешно - нашли злодея ...
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Толчённый эфедрин.. Жуткое преступление. Судя по цене 1-2 нюшка.
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"пакетик с веществом бело-розового цвета" - вы на приколе? При чем тут каннабис? Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2830
А за 7 грамм каннабиса мордой в асфальт - это вообще стыдно за УК. Лучше бы уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде ввели, лет по 5 убийцам за рулем.
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