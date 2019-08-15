 Пограничник задержан на Одесчине при продаже наркотиков сослуживцу, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

19 июля правоохранители зафиксировали факт сбыта младшим сержантом К. каннабиса весом 7 г. другому военнослужащему Измаильского пограничного отряда.

В четверг, 15 августа, он во второй раз передал другому военнослужащему 1 пакетик с веществом бело-розового цвета, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители изъяли денежные средства в сумме 1400 грн, полученные военным за сбыт наркотического средства.

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Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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