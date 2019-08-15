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 Общество
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 Дело соратника Черновецкого Крымчака назначено к рассмотрению по сути, - САП

Дело бывшего секретаря земельной комиссии Киевского горсовета Сергея Крымчака, которого обвиняют в завладении земельными участками стоимостью 2,5 млн гривен, назначено к рассмотрению.

Подготовительное заседание по делу состоялось в Шевченковском районном суде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу и передал материалы уголовного производства в коллегию судей, осуществляющих рассмотрение в другом производстве - по незаконному завладению депутатом Киевского городского совета Сергеем Крымчаком и его двоюродным братом земельными участками на территории города Киева стоимостью более 2,1 млн гривен и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем", - сказано в сообщении.

Дата следующего заседания будет сообщена дополнительно.

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Напомним, 13 сентября 2017 г. детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Крымчака. По версии следствия, он в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них общей стоимостью более 3,5 млн гривен.

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15 сентября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Крымчаку с альтернативой залога 1,4 млн гривен.

18 сентября Крымчак внес залог и вышел из следственного изолятора.

Крымчак женат на внучке бывшего премьер-министра Украины Виталия Масола (1994-1995), входил в "молодую команду" бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3143113
 
 
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это тот который купил диплом об высшем образовании и был начальником юротдела в кгга
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Ці теж були новимі ліцамі, як і теперішні. Що змінилось?
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если хорошо покопаться, можно на золото КПСС выйти.
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кримчак,гримчак...знову євреїв прітісняют...
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