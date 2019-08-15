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 Политика Украины, Общество
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Все про:Портнов (426) суд (22450)

 Суд обосновал взыскание с государства почти 7 млн ​​грн в пользу Портнова заключением психолога и затратами на канадских адвокатов

Решение Печерского суда Киева о взыскании с государства Украина 6,8 млн ​​грн материального и морального вреда в пользу заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова опубликовано в реестре судебных решений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер", согласно тексту решения, 1,8 млн грн взыскали с государства за моральный ущерб, а еще 5 млн - из-за принесения материального ущерба, который состоит из расходов на канадских адвокатов.

Отмечается, что 5 марта 2014 года правительство Канады включило Портнова к санкционному списку и заморозило его активы. Это произошло на основании писем ГПУ, Министерства иностранных дел Украины и Посольства Украины в Канаде о расследовании уголовных дел, в которых Портнов не имел статуса подозреваемого.

Основным доказательством нанесения Портнову морального вреда и определение его размера в 1,8 млн грн является вывод психолога по результатам проведения психологического исследования от 16 мая 2019 года.

Специалист считает, что с марта 2014 года и до сих пор относительно Портнова совершались целенаправленные активные действия, направленные на искажение его личностного образа, порча его деловой репутации путем распространения ложных порочащих сведений, сопряженных с обвинением в совершении тяжких преступлений.

В частности, должностные лица ГПУ, МИДа и посол Украины в Канаде распространяли информацию о проведении расследований, связанных с Портновым, в то время, когда он не находился в статусе подозреваемого. Его активы или счета в Украине никогда не замораживались, но не арестовывались даже украинскими правоохранительными органами. С 2014 по 2019 год он свободно пользовался в Украине банковскими счетами, владел банковской карточкой и осуществлял операции, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Министерство юстиции этот вывод критиковало, поскольку отсутствует информация по поводу квалификации эксперта, не указано на каком основании была проведена экспертиза, присутствовал ли кто-то при проведении экспертизы, и не указано какие материалы были использованы экспертом. Кроме того, замечание вызвало то, что психолог проводил исследования только один день.

Однако суд признал этот вывод достаточным доказательством. В частности, учтено, что специалист имеет высшее психологическое образование, научную степень доктора философии "юридическая психология", стаж экспертно-исследовательской деятельности - с 1998 года.

Генпрокуратура сообщила, что Портнов не имел компаний или счетов за границей, поэтому санкции не привели к фактическому замораживанию активов. Глава Правительства Канады на основании обращения иностранного государства может, а не обязан принять решение о применении санкций в отношении лица. Поэтому в ГПУ считают, что не должны отвечать за решение правительств других стран и Портнов мог бы взимать деньги из Канады.

Однако суд считает, что хотя письма, которые направлялись украинскими должностными лицами и не стали бесспорным основанием для обязательного применения санкций международными институтами, но все же дали основания для восприятия Портнова как лица, подозреваемого в совершении преступлений во время пребывания на госслужбе в Украине , а потому непосредственно связаны с принятыми ограничениями.

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Имущественный ущерб состоит из расходов на канадских адвокатов, представлявших интересы Портнова перед Министерством иностранных дел Канады и Федеральным судом.

С апреля 2018 по март 2019 адвокаты из фирмы ООО "МакКарти Тетро" предоставили услуги на сумму 189,8 тыс. долларов США, что по курсу НБУ на 20 мая 2019 составило 5 млн грн.

В то же время из материалов дела усматривается, что Портнов еще не рассчитался с адвокатами и только должен сделать это в будущем, но не известно точно когда и в каком размере.

Суд учел, что Портнов на протяжении многих лет является публичным лицом. В частности, был народным депутатом Украины V и VI созыва, заместителем Главы Администрации Президента Украины - руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, советником Президента Украины, Первым заместителем Главы Администрации Президента Украины, а потому безосновательное распространение информации о нем как о личности, которая причастна к совершению преступлений, негативно повлияло на общественную оценку его в глазах окружающих.

Сообщение о подозрении Портнова было составлено 29 декабря 2014, то есть через девять месяцев с момента применения Советом Европейского Союза санкций якобы за хищение государственных средств и их незаконном переводе за пределы Украины.

Также Портнову сообщали подозрение по делу о завладении средствами в виде заработной платы в КНЭУ им. В. Гетьмана и КНУ им. Т. Шевченко в сумме 137 тыс. грн. В университете Шевченко Портнов работал заведующим кафедрой конституционного права.

1 марта 2016 дело по подозрению Портнова закрыли, потому что не установлены достаточные доказательства для доведения его виновности в суде и исчерпаны возможности их получения.

После решения Конституционного суда 6 марта 2019 НАБУ закрыло дело по вероятному незаконному обогащению Портнова в сумме 26 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143106
 
 
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Закончилась эпоха бедности.
Началась эпоха жлобства попутчиков Слуги урода
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Не можу зрозуміти, чи молодці судді, чи молодець Зєля, а заплатить народ.
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Що тут розуміти. Портному заплатили за кошмарення Порошенка коштами держави. Але зробили це у хитрий спосіб руками Печерського суду.
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На Портнова нужно заводить другие дела с конфискацией и есть за что.Только эти дела должны быть безупречны.
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Денисе, а памятаєш, як тільки Порошенко спробував завести своїх людей в ВККС та раду доброчинності, відразу почався гвалт про державний переворот і узурпацію влади.
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Ну шо ж. Вітаю зебілів. Ві сдєлалі єто вместє...
Скоро і фьодорич за зарплатою заїде

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Порошенко день і ніч не спав, все за Украііну думав, а прокляті зебіли все розвалили!!
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Ще й Свинарчука йому підсунули. І в галіхве насрали. От падлюки.
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Это же тот Свинарчук которого Порох отстранил, а Зеля в делегацию ПАСЕ назначил? 😀
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Наверное. Ты думаешь меня этим уколоть? Я за Зе не голосовал. Мне пох. Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 2813
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Закончилась эпоха бедности.
Началась эпоха жлобства попутчиков Слуги урода
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Портнов не попутчик. Він фактичний куратор процесу. Не принижуйте його роль.
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Якщо проти нього було відкрито кримінальне провадження, чому його не закрили прямо з аеропорту???
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Ну так естественно, ЗЕ друзьям - ВСЕ! а врагам (ну тем, что за Украину) - закон! Их закон - Портнова-Коломойского
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Вот это по взрослому. Уважаю Портнова, как специалиста и личность. Не каждый выдержит такой прессинг подлецов с админресурсом. Он не сломался.
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Не зря Пэця говорил что судебка его лучший хит за время его президенства.
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да, да ,да. верховний суд(вищий антикорсуд ще не працює) поки найкраще що вдалося з судової реформи. от до печерського,баришівського та оаск вона так і не дійшла...
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Я тоже говорю ... главное пёрднуть в массы про реформу , а потом скулить что не получилось . Комуняки то же о комунизме блеяли .
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враховуючи що судя вовк(аднафамілець глави оаск) є давнім товарищем портнова- то рішення було відоме зарання!
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Ах*еть. Откуда такие астрономические цифры в нищей стране? Почему не миллиард? За такие бабки Портнов как минимум должен сойти сума и лежать 5 лет на лечении тяжелыми препаратами в психбольнице. Ето государство мертво и его пинают все кому не лень ногами.
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Ще в одного "виборцця" ЗЄклоуна закінчилася епоха бідності і тепер він може вільно посміхатися у всі "32".
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Tema9
Ще в одного "виборцця" ЗЄклоуна закінчилася епоха бідності...
Суд обосновал взыскание с государства почти 7 млн ​​грн в пользу Портнова заключением психолога и затратами на канадских адвокатов - Цензор.НЕТ 7530

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Копейки какие то, Грымчаку пол лимона зелени отсыпали, пока он за арбузами ходил.
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Нашим правоохранителям лучше б никого не трогать - так дешевле, чем всем возмещать. Портнов, Насиров, Бочковский и др. Но это всё «цветочки». А если присудят Януковичу с Пшонкой вынужденные прогулы да имения восстанавливать - ото будут «яблочки»...
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Портнов уже неоднократно заявлял что не будет взыскивать это с бюджета, а будет лично с виновников

При этом Портнова давно бы уже привлекли, если бы ГПУ не боялась бы в результате этого привлечения выйти на самих себя и соевую крышу
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Так санкции наложила Канада, а По отнес в общий ущерб, и стянет с Украины.
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Обещал стянутт не с Украины, а лично с чинуш в ГПУ и др органов, которые причастны
Канада наложила санкции по представлению украинской стороны
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Имущественный ущерб состоит из расходов на канадских адвокатов, представлявших интересы Портнова перед Министерством иностранных дел Канады и Федеральным судом Источник: https://censor.net.ua/n3143106
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Судья дисквалифицировать. Оплата правовой помощи по ставкам Украины .
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Вы сделали это вместе...зебилы...радуйтесь...
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що ти брешеш? І так вже безсоромно... От же типовий брехливий зебіл...
Хто захищав від люстрації суди штибу печерського? ***...., мату не вистачає...
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На месте Пещерского суда должна быть большая воронка 100 на 100 метров. Иначе я таки боюсь когда в Украину вернется Азиров и Януковощ и отсудят в Украины 100млрд. долларов за материальные и психический ущерб и переименуют Украину в наваросию
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А ты не бойся...все имено так и будет....
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а казало що з країни не візьму ні копійки, тільки з винуватців...3.14..здобол
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Такссссс, а апеляцію на це замовне рішення Печерського суду хто має (хто повинен) подавати?
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А зебобик за три месяца кого то тронул？ сепаров отпускать из щала суда начали при зебобике...олигархи невиданные скидки начаои получать на энергоносители при зебобике...коррупционеры как были так и есть при зебобике...
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Да, заметь сепаров отпускать начали из зала суда. А почему твой куриный мозг не поймет что сепары сидят в зале суда а не в тюрьме? Из тюрьмы пока еще никого не выпустили при новой власти. При Парашенке хоть кто то кроме добровольцев сел в тюрьму из прошлой власти? Или почему сепары не лежат в земле? Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 9274
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после такого решения нужно янеку и азирову срочняком обращаться в печерский зе-суд
это уже и не дно и даже не днище(((
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"....Решение Печерского суда Киева....."
Почали доїти державу і це тільки початок......."надої" будуть зростати! Скільки там вовків у тому судді?
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Потужні рехформи боком виходять...
🤑
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смерд, на що витратив зарплату в 4 тисячі еуро? Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 3176
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зробили їх разом! тупе, кероване телевізором бидло, згвалтувало саме себе
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Решение Печерского суда Киева о взыскании с государства Украина 6,8 млн ​​грн материального и морального вреда в пользу Портнова:
У представителей государства, которые принимали не правовые решения в отношении Портнова есть ФИО - разделить на всех и с них снимать, а не с народных налогов... с судей тоже за тупое решение...
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молодец портнов, дави хохлозебилов)))) облажи их данью лет на 30 вперед. лох должен платить всегда
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Скоро суд скажет при зе, что никто не умер на Майдане, и путин друг
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