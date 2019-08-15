 Суд обосновал взыскание с государства почти 7 млн ​​грн в пользу Портнова заключением психолога и затратами на канадских адвокатов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер", согласно тексту решения, 1,8 млн грн взыскали с государства за моральный ущерб, а еще 5 млн - из-за принесения материального ущерба, который состоит из расходов на канадских адвокатов.

Отмечается, что 5 марта 2014 года правительство Канады включило Портнова к санкционному списку и заморозило его активы. Это произошло на основании писем ГПУ, Министерства иностранных дел Украины и Посольства Украины в Канаде о расследовании уголовных дел, в которых Портнов не имел статуса подозреваемого.

Основным доказательством нанесения Портнову морального вреда и определение его размера в 1,8 млн грн является вывод психолога по результатам проведения психологического исследования от 16 мая 2019 года.

Специалист считает, что с марта 2014 года и до сих пор относительно Портнова совершались целенаправленные активные действия, направленные на искажение его личностного образа, порча его деловой репутации путем распространения ложных порочащих сведений, сопряженных с обвинением в совершении тяжких преступлений.

В частности, должностные лица ГПУ, МИДа и посол Украины в Канаде распространяли информацию о проведении расследований, связанных с Портновым, в то время, когда он не находился в статусе подозреваемого. Его активы или счета в Украине никогда не замораживались, но не арестовывались даже украинскими правоохранительными органами. С 2014 по 2019 год он свободно пользовался в Украине банковскими счетами, владел банковской карточкой и осуществлял операции, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Министерство юстиции этот вывод критиковало, поскольку отсутствует информация по поводу квалификации эксперта, не указано на каком основании была проведена экспертиза, присутствовал ли кто-то при проведении экспертизы, и не указано какие материалы были использованы экспертом. Кроме того, замечание вызвало то, что психолог проводил исследования только один день.

Однако суд признал этот вывод достаточным доказательством. В частности, учтено, что специалист имеет высшее психологическое образование, научную степень доктора философии "юридическая психология", стаж экспертно-исследовательской деятельности - с 1998 года.

Генпрокуратура сообщила, что Портнов не имел компаний или счетов за границей, поэтому санкции не привели к фактическому замораживанию активов. Глава Правительства Канады на основании обращения иностранного государства может, а не обязан принять решение о применении санкций в отношении лица. Поэтому в ГПУ считают, что не должны отвечать за решение правительств других стран и Портнов мог бы взимать деньги из Канады.

Однако суд считает, что хотя письма, которые направлялись украинскими должностными лицами и не стали бесспорным основанием для обязательного применения санкций международными институтами, но все же дали основания для восприятия Портнова как лица, подозреваемого в совершении преступлений во время пребывания на госслужбе в Украине , а потому непосредственно связаны с принятыми ограничениями.

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Имущественный ущерб состоит из расходов на канадских адвокатов, представлявших интересы Портнова перед Министерством иностранных дел Канады и Федеральным судом.

С апреля 2018 по март 2019 адвокаты из фирмы ООО "МакКарти Тетро" предоставили услуги на сумму 189,8 тыс. долларов США, что по курсу НБУ на 20 мая 2019 составило 5 млн грн.

В то же время из материалов дела усматривается, что Портнов еще не рассчитался с адвокатами и только должен сделать это в будущем, но не известно точно когда и в каком размере.

Суд учел, что Портнов на протяжении многих лет является публичным лицом. В частности, был народным депутатом Украины V и VI созыва, заместителем Главы Администрации Президента Украины - руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, советником Президента Украины, Первым заместителем Главы Администрации Президента Украины, а потому безосновательное распространение информации о нем как о личности, которая причастна к совершению преступлений, негативно повлияло на общественную оценку его в глазах окружающих.

Сообщение о подозрении Портнова было составлено 29 декабря 2014, то есть через девять месяцев с момента применения Советом Европейского Союза санкций якобы за хищение государственных средств и их незаконном переводе за пределы Украины.

Также Портнову сообщали подозрение по делу о завладении средствами в виде заработной платы в КНЭУ им. В. Гетьмана и КНУ им. Т. Шевченко в сумме 137 тыс. грн. В университете Шевченко Портнов работал заведующим кафедрой конституционного права.

1 марта 2016 дело по подозрению Портнова закрыли, потому что не установлены достаточные доказательства для доведения его виновности в суде и исчерпаны возможности их получения.

После решения Конституционного суда 6 марта 2019 НАБУ закрыло дело по вероятному незаконному обогащению Портнова в сумме 26 млн грн.

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