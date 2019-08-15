 Рынок лотерей генерирует огромное количество черного нала, который получают определенные группы людей, - Гетманцев

Об этом избранный депутат от "Слуги народа", вероятный будущий глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос действительно один из приоритетных, не только исходя из сумм, которые будут поступать в бюджет в случае легализации. Они относительно небольшие, хоть и исчисляются миллиардами. Речь, скорее, идет о социальной значимости этого вопроса. Мы очень много ездили по регионам, и люди нас часто спрашивали о том, когда закроют игорные заведения, количество которых иногда превышает все допустимые пределы", - сказал избранный нардеп.

По его словам, уже сейчас существуют технические возможности для контроля за рынком азартных игр и лотерей при помощи электронных сервисов.

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"Закон "О государственных лотереях" был принят еще в 2012 году. Прошло семь лет, а лицензионные условия под этот закон государством так и не приняты. Потому что состояние рынка, которое есть, выгодно. Это генерация в огромном количестве черного нала, который получают определенные группы людей", - пояснил Гетманцев.

Наличие на улицах городов игорных заведений избранный депутат назвал - "тестом на вшивость" для власти. За последние 5 лет, по оценкам Гетманцева, они только "еще больше развились и продолжают работать в черную".

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"Нужны ограничения относительно размещения игорных заведений. Они не должны быть в жилых многоквартирных домах, возле школ, больниц, детских садиков. Если рынок азартных игр легализуют, нужен очень жесткий, повышенный государственный контроль за работой операторов. Здесь не нужно стесняться", - подытожил Гетманцев.

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.