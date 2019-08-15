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 Экономика, Общество
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Все про:азартные игры (56) Гетманцев (12)

 Рынок лотерей генерирует огромное количество черного нала, который получают определенные группы людей, - Гетманцев

Легализация азартных игр - один из приоритетных для новой власти вопросов. При помощи электронных сервисов государство легко может контролировать рынок азартных игр и лотерей, но раньше для этого не было политической воли.

Об этом избранный депутат от "Слуги народа", вероятный будущий глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос действительно один из приоритетных, не только исходя из сумм, которые будут поступать в бюджет в случае легализации. Они относительно небольшие, хоть и исчисляются миллиардами. Речь, скорее, идет о социальной значимости этого вопроса. Мы очень много ездили по регионам, и люди нас часто спрашивали о том, когда закроют игорные заведения, количество которых иногда превышает все допустимые пределы", - сказал избранный нардеп.

По его словам, уже сейчас существуют технические возможности для контроля за рынком азартных игр и лотерей при помощи электронных сервисов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский: "Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах". ВИДЕО

"Закон "О государственных лотереях" был принят еще в 2012 году. Прошло семь лет, а лицензионные условия под этот закон государством так и не приняты. Потому что состояние рынка, которое есть, выгодно. Это генерация в огромном количестве черного нала, который получают определенные группы людей", - пояснил Гетманцев.

Наличие на улицах городов игорных заведений избранный депутат назвал - "тестом на вшивость" для власти. За последние 5 лет, по оценкам Гетманцева, они только "еще больше развились и продолжают работать в черную".

Также на Цензор.НЕТ: Маркарова в феврале предлагала создать рабочую группу для урегулирования азартного рынка. После этого сигналов от Минфина не поступало, - Загребельская

"Нужны ограничения относительно размещения игорных заведений. Они не должны быть в жилых многоквартирных домах, возле школ, больниц, детских садиков. Если рынок азартных игр легализуют, нужен очень жесткий, повышенный государственный контроль за работой операторов. Здесь не нужно стесняться", - подытожил Гетманцев.

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3143101
 
   
 Топ комментарии
 
На лотереях сидит Третьяков,друг Полрошенко.
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Всё оченнь просто ,кто против легализации игорного бизнеса и проституции тот с этого и имеет гешефт.
А против мусара)))
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Да , получают кацапы, бо они контролируют жтот рынок в Украине
И рынок сигарет тоже контролируют бандюки из раши.
А вы еще собрались паспорта кацапам давать по облегченной схеме - СОВСЕМ УМОМ ТРОНУЛИСЬ
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А то, что иностранцы ( кавказцы) на всех дорогах арбузами торгуют за нал и потом вывозят гроши из Украины- вас жто не беспокоит , Гетбманцев? Вы только украинцев решили ОБШИПАТЬ?
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На лотереях сидит Третьяков,друг Полрошенко.
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Прикинь? Налоги вообще-то собираются для общего блага - для содержания армии, полиции, благоустройства городов, а не себе лично

Так что ты совершенно прав.
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Фирма Jurimex Даниила Гетьманцева обслуживает одного из крупнейших операторов лотерей в Украине - МСЛ.
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Федир Сироус. Виправ методичку. На лотереях сидить Ляшко.
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ви можете пояснити чому "рятіника нації" 5 років не турбували ці проблеми і тільки при "кловані" якого обрали "зебіли" їх повитягували на світ божий?
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Наверно потому же , что и ЗЕ не волнует гибель ребят на фронте - У КАЖДОГО СВОИ ТАРАКАНЫ В ГОЛОВЕ
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она ж сказала "у каждого свои...",у неё чужие.
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спробую,якщо ти не будеш "втирати" чергову "дичь" з методички
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У зебилоидов слуг нет, кроме СН Ринок лотерей генерує величезну кількість чорного налу, який отримують певні групи людей, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8996 ...тебя в Гугле забанили, что ли, вася? Или поисковиками не умеешь пользоваться?
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Вы защищаете клоунаду. Но под манеры Этих клоунов есть и мстительные личности - вы не боитесь абсолютной власти безграмотных людей?
В Украине уничтожена приемстаенность грамотных людей. Помните, как при большевиках ( из фильма и книг) ЧК поняло что не хватает опыта и позвало обратно старых оперативников. ПОТОМУЧТО ОПЫТ - ЭТО УЖЕ КАПИТАЛ.
Что делают в Украине- при новой власти идет смена руководства управлений . От партий ставят недоученных непрофессиональных , Но своих,
И украинское общество, в очередной раз наступая на грабли, ЗАНОВО обучает ЖТИХ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. С потерей времени, с совершаемыми колоссальными ошибками украинская власть бежит по кругу вместо совершенствования.
А сейчас вообще пипец с этими слугами - их перекупят на раз прожжена ни матерые Рабиновичи и мертветчуки
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Ета торговиє партньори мальчика в красних трусіках.
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Всё оченнь просто ,кто против легализации игорного бизнеса и проституции тот с этого и имеет гешефт.
А против мусара)))
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Коль пороки легализовывать,то надо и проституцию и коноплю безнаркотическую тоже.
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"коноплю безнаркотическую"

А она под запретом???
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Да закройте ему рот, а то зебобики,у которых больше одной извилины, к ночи самоубьются))))))
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Ну значит за тебя можно не переживать
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ты тоже из этих, что и молли? И за тебя рада, что можешь в Марике не дохнуть сголодухи)
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нах нам это рассказывать? все это и так знают.
хотите легализовать - вперед, закрывать - туда же.
на каждой остановке игровые залы, типа "державні лотереї"
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Так "счастлиачик" Ляшко сколотил свое состояние на играх в Лотарею! Ой не про того Достоевский писал! Про себя, а надо было про Ляшко! Не иначе как что то знает, или душу Дьяволу продал!
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..."определенные группы людей" - это не узеленские, потому-то их и плющит нипадеццки, верно, зелепузики? Рынок лотерей генерирует огромное количество черного нала, который получают определенные группы людей, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3144
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100% за время правления этого зелепузика порошенка эти лотереи на каждом углу.
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Є ще групи людей, які ненавидять людей.🐸
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лохи грають в латарєю а виграє головний скотиняка льошко
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но если он не сорвёт джекпот в итальянской лоторее, то он тоже будет лох )))
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В наше время кто то играет в лотерею???
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Ринок лотерей генерує величезну кількість чорного налу, який отримують певні групи людей, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5584

та здрасьте!!! три раза за 2017 год выиграл )))) ( в е-декларации указал даже)))))))
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Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе
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А чи потрібна легалізація того, що приносить горе до тих, хто має у сім'ї ігроманів? Треба розуміти і бачити тотожність ігроманії та наркоманії.
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Фирма Jurimex Даниила Гетьманцева обслуживает одного из крупнейших операторов лотерей в Украине - МСЛ.
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Де ж тепер Ляшко виграватиме мільйони?
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Почему бы вместо ОВГЗ 17-ти процентных не сделать облигации с небольшим процентом и розыгрышем призов, как при Союзе было!? Людишки потащили бы накопления 100%.
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Несите деньги в гос. банк на депозит, там процент чуть ниже ОВГЗ, но суть практически таже самая, а вклад от 200 грн. Нет у людей накоплений, при союзе был дефицит товара, отсюда у людей скапливались бумажки(деньги), которые только в сберкассу и можно было отнести, хотя деньги это эквивалент стоимости товара, а не процента ОВГЗ. Бизнес за частую работает в кредит, там тоже живых денег нет. Экономика не зря происходит от слова экономить, вот только наши керманычи живут на широкую ногу, добивая народ.
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"Чуть" - это сколько? С примером плиззз.
Вы экономист? Или маркетолог?
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Они вообще не нужны в принципе, если кого-то волнует Украина и нация, разве что далеко за городом. Но как ни странно, те кто больше всех строил из себя патриотов, при них они и расцвели на каждом углу.
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хотя бы говорят об этом, а дальше видно будет
действительно, люди многие жалуются, предыдущие просто плевали на эти обращения, я знаю несколько случаев, начиная от местной власти, заканчивая более высшим звеном чиновников
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Только за ЭТО надо пендюля пете дать, что бы у власти вдруг "глаза раскрылись"!
Осталось авакяну дать..... И всем покрывающим эти лотерейные забегаловки!
Хотя если увольнять всех причастных и "закрывающих глаза" - то это ВСЯ полиция, прокуратура и СБУ вместе с нацгвардией!
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Капитан - очевидность. Хватит болтать, менять что то надо.
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Сидить штаб Зеленського, і мріє розбагатіти на лотереях. Знову на шаурму не вистачає - в думах чим же копійку заробити? Нема кому втюхати лотереї?
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Пустопорожнее патякание языками, просто констатация факта. Кароче ЗЕкоманда рассказывает шо надо делать, ЗЕбилятня усилено воет про Петю и на этом всё. Дела не будет, это уже видно.
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