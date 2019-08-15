 Рынок лотерей генерирует огромное количество черного нала, который получают определенные группы людей, - Гетманцев

Об этом избранный депутат от "Слуги народа", вероятный будущий глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос действительно один из приоритетных, не только исходя из сумм, которые будут поступать в бюджет в случае легализации. Они относительно небольшие, хоть и исчисляются миллиардами. Речь, скорее, идет о социальной значимости этого вопроса. Мы очень много ездили по регионам, и люди нас часто спрашивали о том, когда закроют игорные заведения, количество которых иногда превышает все допустимые пределы", - сказал избранный нардеп.
По его словам, уже сейчас существуют технические возможности для контроля за рынком азартных игр и лотерей при помощи электронных сервисов.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский: "Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах". ВИДЕО
"Закон "О государственных лотереях" был принят еще в 2012 году. Прошло семь лет, а лицензионные условия под этот закон государством так и не приняты. Потому что состояние рынка, которое есть, выгодно. Это генерация в огромном количестве черного нала, который получают определенные группы людей", - пояснил Гетманцев.
Наличие на улицах городов игорных заведений избранный депутат назвал - "тестом на вшивость" для власти. За последние 5 лет, по оценкам Гетманцева, они только "еще больше развились и продолжают работать в черную".
Также на Цензор.НЕТ: Маркарова в феврале предлагала создать рабочую группу для урегулирования азартного рынка. После этого сигналов от Минфина не поступало, - Загребельская
"Нужны ограничения относительно размещения игорных заведений. Они не должны быть в жилых многоквартирных домах, возле школ, больниц, детских садиков. Если рынок азартных игр легализуют, нужен очень жесткий, повышенный государственный контроль за работой операторов. Здесь не нужно стесняться", - подытожил Гетманцев.
Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым читайте здесь.
И рынок сигарет тоже контролируют бандюки из раши.
А вы еще собрались паспорта кацапам давать по облегченной схеме - СОВСЕМ УМОМ ТРОНУЛИСЬ
Так что ты совершенно прав.
В Украине уничтожена приемстаенность грамотных людей. Помните, как при большевиках ( из фильма и книг) ЧК поняло что не хватает опыта и позвало обратно старых оперативников. ПОТОМУЧТО ОПЫТ - ЭТО УЖЕ КАПИТАЛ.
Что делают в Украине- при новой власти идет смена руководства управлений . От партий ставят недоученных непрофессиональных , Но своих,
И украинское общество, в очередной раз наступая на грабли, ЗАНОВО обучает ЖТИХ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. С потерей времени, с совершаемыми колоссальными ошибками украинская власть бежит по кругу вместо совершенствования.
А сейчас вообще пипец с этими слугами - их перекупят на раз прожжена ни матерые Рабиновичи и мертветчуки
А против мусара)))
А она под запретом???
хотите легализовать - вперед, закрывать - туда же.
на каждой остановке игровые залы, типа "державні лотереї"
та здрасьте!!! три раза за 2017 год выиграл )))) ( в е-декларации указал даже)))))))
Вы экономист? Или маркетолог?
действительно, люди многие жалуются, предыдущие просто плевали на эти обращения, я знаю несколько случаев, начиная от местной власти, заканчивая более высшим звеном чиновников
Осталось авакяну дать..... И всем покрывающим эти лотерейные забегаловки!
Хотя если увольнять всех причастных и "закрывающих глаза" - то это ВСЯ полиция, прокуратура и СБУ вместе с нацгвардией!