 У Порошенко готовят представление в КС, чтобы уволить меня с должности директора ГБР, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом директор ГБР Роман Труба сообщает в своем Telegram.

"Там (у Порошенко. - Ред.) считают, что президент не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность", - говорится в сообщении.

Труба отмечает, что закон о ГБР разрабатывали депутаты Порошенко, за него голосовала его фракция, а он сам, на посту президента, его подписал.

Три года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, которая бесперебойно работала 3 года, и вопросов к ней, по словам Трубы, у экс-президента не возникало.

"Эта комиссия, по замыслу депутатов БПП, выбирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают", - пишет директор ГБР.

"Есть ли логика в этих действиях? Конечно - она ​​очень "политическая": поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Но нельзя освободить всех следователей ГБР, всех прокуроров ГПУ, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы. Хотя к Закону о ГБР у нас есть очень много вопросов - слишком профессиональные юристы его готовили.", - подытожил Труба.

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