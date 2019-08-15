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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17736) Труба (128) ГБР (493)

 У Порошенко готовят представление в КС, чтобы уволить меня с должности директора ГБР, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Романа Труба утверждает, что во фракции пятого президента Петра Порошенко готовят представление в Конституционный суд о признании отдельных норм закона о ГБР такими, которые не отвечают Конституции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом директор ГБР Роман Труба сообщает в своем Telegram.

"Там (у Порошенко. - Ред.) считают, что президент не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность", - говорится в сообщении.

Труба отмечает, что закон о ГБР разрабатывали депутаты Порошенко, за него голосовала его фракция, а он сам, на посту президента, его подписал.

Три года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, которая бесперебойно работала 3 года, и вопросов к ней, по словам Трубы, у экс-президента не возникало.

"Эта комиссия, по замыслу депутатов БПП, выбирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают", - пишет директор ГБР.

"Есть ли логика в этих действиях? Конечно - она ​​очень "политическая": поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Но нельзя освободить всех следователей ГБР, всех прокуроров ГПУ, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы. Хотя к Закону о ГБР у нас есть очень много вопросов - слишком профессиональные юристы его готовили.", - подытожил Труба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143098
 
 
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Досвід підказує, якщо високопоставлений бонза починає жалітися на нелегку долю, то це з його боку дія на випередження для забезпечення алібі, або приховування порушення, або випробування індульгенції за здійснене правопорушення.
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ахахаха))))а та труба по комизму и зебобе фору даст -ни дня без напоминания о себе любимом
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А чего ссыкотно тебе так, Труба? Может того что любой суд сразу укажет, что тебе труба?
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ошибочки делаем, бикса.... не ссыкотно, а сЦикотно. сЦикун-в Украине имя нарицательное, уже имеет своего хозяина- вовочка карлик, как вовочка пуйло на рашке.
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І правильно, нєх..й шастать в ГБР кацапським прокладкам.
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И правильно . Подстилка портновская там не должна работать !! .
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Бреше Труба.
Там, в ЄС, скоріш за все, вимагають зняти Трубу за незбереження службової інформації (з нулем попереду номера), яку зливали агенту окупанта (по-факту) Портнову.
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Рома, ты сколько получил за время своей бездеятельности?
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так закрывай его, куле ныть та
эта твой единственный шанс Рома
иначе сядешь сам)
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