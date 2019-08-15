EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  1267  28
Все про:экономика (3506) преступность (881) Гетманцев (12)

 Создание Службы финансовых расследований: налоговая милиция будет ликвидирована, а у Нацполиции и СБУ заберут расследование экономических преступлений, - Гетманцев

Партия "Слуга народа" разработала проект создания Службы финансовых расследований. Она должна взять на себя функцию расследования всех экономических преступлений.

Сейчас рабочая версия документа о создании Службы финансовых расследований передана для согласования в Министерство финансов. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный депутат от "Слуги народа", вероятный будущий глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы обещали людям ликвидировать налоговую милицию, забрать функцию расследования экономических преступлений у Нацполиции и СБУ. Вместо этого создать единый орган, чтобы не было дублирования полномочий и к бизнесу не приходили представители разных правоохранительных ведомств с одним и тем же вопросом", - пояснил он.

По оценкам Гетманцева, подобный орган можно создать в течение 3 месяцев.

"Мы понимаем, что эта структура мощнее, чем то же НАБУ. Потому что она должна быть представлена в регионах, взять на себя расследование преступлений, которые сейчас расследуют региональные подразделения налоговой милиции. Поэтому процесс непростой. Но я считаю, что любой организационный процесс зависит от того, кто им занимается. ... Поэтому если службу возглавит сильный человек, ее можно создать и за 3 месяца. Ну, или затянуть процесс, как это было с ГБР", - сказал избранный депутат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Эпоха бедности закончилась, и мы должны дать гражданам возможность легализовать все доходы, которые они скрывали от государства, - Гетманцев

При этом в новом органе смогут работать в том числе и те, кто сейчас расследует экономические преступления.

"Я лично против того, чтобы ставить клеймо на налоговых милиционерах только потому, что они работали в ведомстве. ... Если мы хотим строить нормальную страну, мы никого не должны ограничивать в праве на профессию и в праве на то, чтобы занять какую-то должность лишь на том основании, что человек где-то работал до этого", - подчеркнул Гетманцев.

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым можно прочитать здесь.

Также на Цензор.НЕТ: В "Слуге народа" разрабатывают меры по борьбе против неуплаты налогов предпринимателями, - Гетманцев

Источник: https://censor.net.ua/n3143091
 
   
 Топ комментарии
 
теперь посмотрим,как наезжают и доят зебобы - беня точно это умеет)))
 показать весь комментарий
 
В добрый путь! Здравое и рациональное решение. Мне кажется Порошенко тоже обещал, что силовики не будут кошмарить бизнес. И Гройсман. Никаких, мол маски-шоу, там... Помните? Но разгребать это говно придётся "Слуге народа", судя по всему. Дай им Бог сил и вдохновения.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ели вы у них заберете, то где они будут харчеватся))))))))))) ведь как наезжать и доить они ничего не умеют
 показать весь комментарий
 
 
теперь посмотрим,как наезжают и доят зебобы - беня точно это умеет)))
 показать весь комментарий
 
 
Зек у свій час проводив 21 рехворму, Пєтя 144 рехворми а манілови від слуги хрен зна кого
замахнулися вже га три сотні. Молодці!!! Гладко було на бумаге...
 показать весь комментарий
 
В добрый путь! Здравое и рациональное решение. Мне кажется Порошенко тоже обещал, что силовики не будут кошмарить бизнес. И Гройсман. Никаких, мол маски-шоу, там... Помните? Но разгребать это говно придётся "Слуге народа", судя по всему. Дай им Бог сил и вдохновения.
 показать весь комментарий
 
 
Поміняють мундири і перейдуть з гравію на пісок.
 показать весь комментарий
 
 
"Создание Службы финансовых расследований:"
***
Потрібно назвати Служба фінансово-економічних розслідувань
Адже фінанси лише кров економіки. Скажемо банкрутство чи рейдерство, хто буде розслідувати.
 показать весь комментарий
 
А теперича такие голодные набежат,что врядли прокормить сможем.
 показать весь комментарий
 
Водички і сухариків біля порогу офісу потрібно ставити.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то нелогично. Бизнес не против названий, типа налоговая милиция или СБУ, а против самой функции высасывания крови из всего живого. Тогда зачем создавать новую структуру?
 показать весь комментарий
 
Нові рехворматори розставляють своїх людей на хлібні місця.
 показать весь комментарий
 
от мені ніхто не пропонує хлібне місце, хоч я голосував проти мародера, правда від Зєльца я теж не в захопленні.
 показать весь комментарий
 
 
Ти не входиш до кола осіб наближених до ЬІмпіратора.
 показать весь комментарий
 
С точки зрения кибуца имени товарища Коломойского (он же ОП), бабки с бизнеса собирать должна только одна группировка, что бы шли на верхушку ЗЕленой ОПГ, и не прилипали по дороге к рукам разных там СБУ, Налоговых и т.д. Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5972
 показать весь комментарий
 
Справа в тому що коли деякі служби виконують не характерні їм функції ні до чого доброго не доводять.
 показать весь комментарий
 
 
Логика простая. Украл из Бюджета..., не уплатил налоги..., совершил коррупционные деяния... и т.д. - за все эти преступления можно будет откупиться, централизовано, у одного "смотрящего" от ЗЕко, а не искать концы в разных организациях, и бояться что откупившись например у Налоговой, можешь попасть под раздачу СБУ.
 показать весь комментарий
 
как многое нужно успеть Зе поломать за пять лет....., или сколько его там еще будут терпеть... Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 960
 показать весь комментарий
 
Право у ментов ганять бабочек с семечками тоже отберут??
Ужжос!!! У них, ментов, начнетца Эпоха Зубожжіння...
🤗
 показать весь комментарий
 
Я так розумію, що певні функції переходять до нової структури, а СБУ, ПП, ГПУ не будуть мати право вести такі роз0слідування.
 показать весь комментарий
 
Прокляті зебіли розвалюють краііну!! Все, що з таким трудом і старанням створював Петро Олексійович, прокляті зебіли разрушають!! Захистимо надбання Порошенка!! Патріоти, збирайтесь під АП і вимагайте повернення Порошенка!! Нас мало, но ми іліта!!
 показать весь комментарий
 
 
Пора вже результат видавати, а то кусять хоцєцяж. Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5173
 показать весь комментарий
 
они что идиоты, типа приход или неприход проверок зависит от того к кому проверяющие приписаны. ну будут приходить кошмарить от службы финасовых расследований
 показать весь комментарий
 
Конечно - евреи за копейки скупят украинские земли, а украинцам устроят налоговый концлагерь
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх