 Эпоха бедности закончилась, и мы должны дать гражданам возможность легализовать все доходы, которые они скрывали от государства, - Гетманцев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его называют среди претендентов на пост главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
"Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения", - добавил он.
Усредненную ставку налога при легализации капиталов предлагают определить в 5%. При этом ставка может быть повышенной и пониженной.
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"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.
Через год или два после налоговой амнистии "Слуга народа" собирается внести законопроект об обязательном декларировании для всех граждан. "Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, платя налог за семью в целом. Если, к примеру, у вас есть иждивенцы либо льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", - подчеркнул Гетманцев.
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Законопроект о налоговой амнистии уже готов, ее введения можно ожидать уже в следующем году, рассказал избранный депутат.
Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым можно прочитать здесь.
Коли субсидії скасовуються?
а теперь олигархи отмажутся, а зебик сядет за сокрытие доходов )
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
покупайте билеты государственного займа
А вот сколько ЗЕ заплатил налогов со своего бизнеса ( а работал в нале) ДО СИХ НИКТО НЕ ДАЛ СПРАВКУ . Странно 😀😀
Выходит только народ должен платить налоги?
А вы садитесь писать декларации. Да по честному!
Спочатку грабонули охлос, а тепер легалізують і будуть господарями "газет і параходів", хоча вони і так господарі!!!
Революція Гідності не виконала свого основного завдання, а у всякої революції завдання єдине, знищить "дворянство" і правлячий попередній клас!!!!
434 тыс. долларов (в основном В ПРИВАТБАНКЕ В ЛАТВИИ), 132 евро и 1,2 млн гривен.
ДОМ В СЕЛЕ ИВАНКОВИЧИ ПЛОЩАДЬ- 353кв.м, УЧАСТОК 1200кв.м
КВАРТИРА В КИЕВЕ 132кв.м, два парковочных места
Совладелец ДВУХ КВАРТИР В КИЕВЕ 255кв.м и 199кв.м
КВАРТИРА В КИЕВЕ (270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Автомобиль Land Rover стоимостью 4,7 млн грн
Наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer
Корпоративные права на "Киноквартал", "Студия Квартал-95".
Совладелец "Продюсерского центра "Лига смеха", "Анимационной студии 95", "Квартала ТВ", "Студии квартал 95", "Фиш-хауса", "Инвест анима", "Гауди студио" и "Квартал-концерта
Конечный бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" НА КИПРЕ и "Megiritano Ventures Ltd" НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ
Совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" НА КИПРЕ, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" В ИТАЛИИ.
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КВАРТИРА В КИЕВЕ 284 кв.м
КВАРТИРА 130 кв.м и парковочное место В КРЫМУ
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