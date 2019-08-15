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 Экономика, Общество
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Все про:налоги (2624) Гетманцев (12)

 Эпоха бедности закончилась, и мы должны дать гражданам возможность легализовать все доходы, которые они скрывали от государства, - Гетманцев

Партия "Слуга народа" разрабатывает законопроект о налоговой амнистии капиталов. Каждый украинец сможет задекларировать деньги или имущества, которые ранее скрывал от государства, уплатив с них налог.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его называют среди претендентов на пост главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

"Мы говорим о том, что у нас эпоха бедности закончилась, и мы должны подвести черту под нашим темным финансовым прошлым. Начать нашу финансовую жизнь с чистого листа мы можем, давая возможность гражданам добровольно вывести на свет Божий свои сбережения", - добавил он.

Усредненную ставку налога при легализации капиталов предлагают определить в 5%. При этом ставка может быть повышенной и пониженной.

Читайте на Цензор.НЕТ: В "Слуге народа" разрабатывают меры по борьбе против неуплаты налогов предпринимателями, - Гетманцев

"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.

Через год или два после налоговой амнистии "Слуга народа" собирается внести законопроект об обязательном декларировании для всех граждан. "Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, платя налог за семью в целом. Если, к примеру, у вас есть иждивенцы либо льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", - подчеркнул Гетманцев.

Также на Цензор.НЕТ: У фигурантов уголовного производства по уклонению от уплаты налогов изъято более 2 млн наличности в Киеве, - ГФС. ФОТО

Законопроект о налоговой амнистии уже готов, ее введения можно ожидать уже в следующем году, рассказал избранный депутат.

Полный текст интервью с Даниилом Гетманцевым можно прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3143087
 
 
 Топ комментарии
 
дождались - нафига с олихархами бороться - страшно ведь - они народ обдерут до нитки - Через год или два после налоговой амнистии "Слуга народа" собирается внести законопроект об обязательном декларировании для всех граждан. "Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, платя налог за семью в целом. Если, к примеру, у вас есть иждивенцы либо льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", - подчеркнул Гетманцев
Источник: https://censor.net.ua/n3143087
вы зебилы сделали это вместе - подонки
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Побігли купувати стрінги для ходи на День Незалежності, для зрєлішності
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"Конец эпохи бедности"? опаньки, я что-то пропустила. Буду срочно учиться заполнять налоговую декларацию. А пенсионеры будут декларировать субсидии и льготный проезд?
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Гетманцев (партия "Слуга народа") - "Эпоха бедности закончилась"



Коли субсидії скасовуються?
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Даниил Гетманцев: «Конец оффшорам. Налоговые лазейки закрываются»
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зебики, хватит скрывать свои доходы от государства
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тут зебики сажают всех подряд,
а теперь олигархи отмажутся, а зебик сядет за сокрытие доходов )
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Все нелегалізоване конфіскувати,мародерів і бариг розстріляти.
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Спасибо Господи, что враги наши не очень умные- они сделают себя вместе.
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"Ага, щас! Нема дурных!...". Один уже "надекларировался", в Закарпатье... Теперь думает, что делать - или строить дорогу, и "может быть", ему "компенсируют частями", "напёрсточники" "Блазня", или "послать", и тогда его начнут "сжирать"...
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Тепер ті хто не мали постійного заробітку теж заплатять,всі проплачені блогери,які критикували попередню владу теж будуть плати,всі торгаші на ринках,також заплатять і це можна перелічувати ще довго.Вже буде видно,що вони будуть казати,бо раніше ці люди,не хотіли платити.
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Vadym Tsyrkalyuk Через декілька років,це не буде працювати,так як зараз.Щось інше придумають.
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Блин, вроде ЗЕ отменил кассовые аппараты для мелких торговцев?
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Sophia-Maria Duglass Ну зараз в цих торговців немає касових апаратів,але майже всі вони голосували за нову владу,бо в них великі податки,як вони кажуть.На їх думку якась нещасна 1000 гривень це великі податки.Ну тепер в них буде справжня епоха багатства.
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Была в июле в Греции и на субботнем (!!) фермерском рынке покупала продукты - КАЖДЫЙ ПРОДАВЕЦ С КАССОВЫМ АППАРАТОМ. И это рынок не стационарный, а просто по субботам
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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
покупайте билеты государственного займа
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Опять народ под раздачу попал
А вот сколько ЗЕ заплатил налогов со своего бизнеса ( а работал в нале) ДО СИХ НИКТО НЕ ДАЛ СПРАВКУ . Странно 😀😀

Выходит только народ должен платить налоги?
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А вы что к нашему народу имеете ? Нет с кем даже поговорить там ?
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А вы что к нашему украинскому народу имеете? Греческого не знаете , потому на украинский сайт залезли?
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І всі зразу побігли ... особливо хто за зебобу Епоха бідності закінчилася, і ми маємо дати громадянам можливість легалізувати всі доходи, які вони приховували від держави, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2403
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75% - радуйтесь! Вы це зробылы. Для ваших господ эпоха бедности закончилась!!
А вы садитесь писать декларации. Да по честному!
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Зебенята, не чую радісних криків. Де фанфари і феєрверки? Ви проспали кінець епохи бідності, хитруни погані. Ану, бігом легалізовувати свої статки! Фіґ вам, а не субсидії! Плакси підпарканні!
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Это новый комик из квартала? Смешно, аж плакать хочется.
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Карлік Марлік ще 170 років тому сказав:"...щоб стати багатим треба грабонуть бідного і не важливо яким чином,аби тільки не розбоєм"!
Спочатку грабонули охлос, а тепер легалізують і будуть господарями "газет і параходів", хоча вони і так господарі!!!
Революція Гідності не виконала свого основного завдання, а у всякої революції завдання єдине, знищить "дворянство" і правлячий попередній клас!!!!
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После подачи документов для регистрации кандидатом в президенты Зеленский сказал возле ЦИК: "Декларацая рекордная. Я показал все, что у меня есть. Почему так много? Потому что я честный человек, потому что я бизнесмен, потому что я очень много сделал вместе с моими партнерами... А вам нравится, когда у людей маленькие декларации? А я считаю, что надо быть открытыми".
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ЗЕЛЕНСКИЙ
434 тыс. долларов (в основном В ПРИВАТБАНКЕ В ЛАТВИИ), 132 евро и 1,2 млн гривен.
ДОМ В СЕЛЕ ИВАНКОВИЧИ ПЛОЩАДЬ- 353кв.м, УЧАСТОК 1200кв.м
КВАРТИРА В КИЕВЕ 132кв.м, два парковочных места
Совладелец ДВУХ КВАРТИР В КИЕВЕ 255кв.м и 199кв.м
КВАРТИРА В КИЕВЕ (270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Автомобиль Land Rover стоимостью 4,7 млн грн
Наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer
Корпоративные права на "Киноквартал", "Студия Квартал-95".
Совладелец "Продюсерского центра "Лига смеха", "Анимационной студии 95", "Квартала ТВ", "Студии квартал 95", "Фиш-хауса", "Инвест анима", "Гауди студио" и "Квартал-концерта
Конечный бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" НА КИПРЕ и "Megiritano Ventures Ltd" НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ
Совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" НА КИПРЕ, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" В ИТАЛИИ.
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Я так понял начнется эпоха обдирание народа как в 1933 году за колоски будут сажать ну ну Епоха бідності закінчилася, і ми маємо дати громадянам можливість легалізувати всі доходи, які вони приховували від держави, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8070
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Так хай би і зробили щоб внутрішні облігації можна було б купувати по 1000-10000 грн, а не мінімум 1000000. Я б з радістю вклав би, раз такі відсотки. А так виходить все як завжди: бідні бідніють, багаті багатіють.
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ЖЕНА Зеленского
8 тыс. дол
КВАРТИРА В КИЕВЕ 284 кв.м
КВАРТИРА 130 кв.м и парковочное место В КРЫМУ
Mercedes-Benz S класса за 1,8 млн грн. Часы Breguet, а также серьги и кольцо с бриллиантами Graff
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Если так, предлагаю раздеть Гетманцева , а заодно и Зелю и ко. У нас много бедных - пусть поделятсья
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Дурість завжди наказуєма. В 1922 замість провіреного часом Петлюри теж вибрали гасло "землю селянам - заводи рабочим". Селяни перепухли з голоду, робочих перебили на війні.
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В этот раз будет эпичнее, это все будет теперь сопровждаться игрой хером по роялю и по дебильным лбам зеприматов...
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Через амнистию капитала проходили в свое время все развитые страны. Хорошая инициатива!
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Эпоха бедности для Игоря Ваьерьевича закончилась, и мы должны дать ему возможность легализовать все доходы, которые он скрывал от государства, - Гетманцев
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Кошелек называют «домик для денег»! Как ни загляну.....****, дома никого нет!........(с)
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