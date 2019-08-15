 Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда, но согласно "закону Савченко", сегодня выходит на свободу", - говорится в сообщении.
"И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон, по имеющейся информации, лоббировала группа воров в законе и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 31 мирного жителя Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на свободу", - отметил Аброськин.
Корректировщик террористов Валерий Кирсанов отбыл 9-летний срок за 4,5 года.
Напомним, сотрудники СБУ задержали Кирсанова 24 января 2015 года. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.
21 июня 2019 года Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.
Закон Савченко-принят ВР 26 ноября 2015
Савченко была помилована указом президента России 25 мая 2016 года
так вам скаже кожний поважаючий себе зелєбоб.
Адже закон розрахований був на стимуляцію роботи правоохоронних органів і судової системи, а не на практичну амністію кримінальників..
Тоді скажіть ДЕ цей негідник буде випущений - хай його зустрінуть родичі загиблих.
І взагалі вважаю, що Держава повинна бути ТОЛЕРАНТНОЮ до звичайних і "правильних" громадян, а не до злочинців!!!
Або запроторити на довічне.
через недбалість- некомпетентність- або просто!!!! за винагороду слідчиим - судям - прокурорам виходять на свободу відверті кримінальники...
А сказать - вот он шел себе, шел и просто вот так взял и умер - наверное сердце не выдержало
гордись, надюха!
теперь тебе из общака должны долю малую отстёгивать за закон твой пацанский..
Так, дійсно, з 2015 року міг кри (коаліція, хоча б в складі БПП та НФ), які б мочати і Аброськін і мінімум 226 народних депутатів, які б могли змінити, відмінити, виправити і т.п. цей Закон, але ... всі лише піарились на його критиці, назвавши його іменем Савченко, при цьому, всім їм він вигідний, а Савченко вони всі мають за невістку.
А все було так:
5 листопада 2015 року народні депутати України Надія Савченко (яка на той час перебувала у слідчому ізоляторі на території Російської Федерації), Андрій Кожем'якін, Іван Крулько, Микола Паламарчук, Леонід Ємець та Олег Осуховський зареєстрували у Верховній Раді України законопроект № 3413 Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання).
Головним комітетом при розгляді цього законопроекту був Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який дав позитивний висновок стосовно цієї законодавчої ініціативи.
26 листопада 2015 року відбулось голосування щодо ухвалення законопроекту за основу та в цілому.
Тоді виходить, зі слів Аброськіна, що до групи "злодіїв в законі" та лідерів злочинних організацій, увійшли:
- 255 депутатів, які проголосували за ухвалення законопроекту,
- жоден депутат не проголосував проти та не утримався,
- 63 депутати не голосувало.
Як бачимо, ПРОТИ - немає нікого. Ні з коаліції, ні з опозиції, ні з радикальних, ні з нейтральних.
22 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав цей законопроект, тим самим остаточно завершивши процедуру його ухвалення.
А міг же і вето накласти. Та не наклав.
Тоді як потрібно називати цей Закон?
Ось так і втирають лохторату, а той і не намагаючись розібратись - ведеться та повторює цю єресь як мантру, як ось і цей перший заступник глави нацполіції.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE