EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  2858  72
Материалы по теме:
Все про:Мариуполь (3663) суд (22450) терроризм (18086) Аброськин (554)

 Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин

Корректировщик террористов Валерий Кирсанов, из-за действий которого в январе 2015 года 30 человек погибли и еще 117 получили ранения, выходит на свободу по "закону Савченко".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда, но согласно "закону Савченко", сегодня выходит на свободу", - говорится в сообщении.

"И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон, по имеющейся информации, лоббировала группа воров в законе и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 31 мирного жителя Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на свободу", - отметил Аброськин.

Корректировщик террористов Валерий Кирсанов отбыл 9-летний срок за 4,5 года.

Напомним, сотрудники СБУ задержали Кирсанова 24 января 2015 года. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.

21 июня 2019 года Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мариупольский суд выпустил из СИЗО двух террористов - одного под домашний арест, второго под залог 158 тысяч

Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по закону Савченко, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143081
 
 
 Топ комментарии
 
30 погибших, а виновник получил 4 года. А укравшему лисапед грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин - Цензор.НЕТ 5365 Бежать нужно всем адекватным из етой страны.
 показать весь комментарий
 
Порохосрань ето сделали вы все вместе. Мало того что не понятно откуда за массовое убийство в Украине нашли статью где наказание всего 9 лет, так еще и закон Сравченко приняли по которому тысячи убийц вышли на свободу
 показать весь комментарий
 
Питання до прихильників петі - скільки голосів дала фракція бпп за цей закон та чому сивочолий не наклав на цей закон вето?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Самое гуманное государство в мире, жаль только им еще не доплачивают за "вредность" на выходе
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос: чего люди годами в сизо без приговора сидят? В нормальных странах такое есть?
 показать весь комментарий
 
Ты наверно удивишься, в штатах вообще ждут смертной казни десятилетиями, звери!
 показать весь комментарий
 
 
Ты наверно удивишься, но ждут после суда и приговора, нет?
 показать весь комментарий
 
Ето негуманность. Попробуй убить чиновника или мусора или судью так посадят на пожизненное. А здесь хоть тысячу простолюдинов-рабов убей и тебе за ето ничего не будет. Ето рабство и феодализм.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если его не к пожизненному приговорили, то когдато все равно должен был выйти...
 показать весь комментарий
 
 
ну так же это мыролюбно , все как похрюкивал свиновальц. - тамжынашилюди - замыр.
 показать весь комментарий
 
 
30 погибших, а виновник получил 4 года. А укравшему лисапед грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин - Цензор.НЕТ 5365 Бежать нужно всем адекватным из етой страны.
 показать весь комментарий
 
 
Да куда небудь в любое направление. Не промажешь так как такого больше нигде нету
 показать весь комментарий
 
 
Да ты что? Суров, так сдрысни в свою любимую тунгусию, и не воняй здесь...
 показать весь комментарий
 
 
Откуда пишут всепропальцы как раз понятно...
Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин - Цензор.НЕТ 5356
 показать весь комментарий
 
 
Любовь к родине и фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе (с)
 показать весь комментарий
 
 
Он получил Восемь лет но по этому "закону" он вышел по половинке.
 показать весь комментарий
 
а родаки погибших в курсе за выход тела ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Пэтрыку притензии, он же ей давал ГЕРОЯ.
 показать весь комментарий
 
 
в тупости ЗЕбилов сомневаться не приходится!
Закон Савченко-принят ВР 26 ноября 2015
Савченко была помилована указом президента России 25 мая 2016 года
 показать весь комментарий
 
Шиза косит наши ряды. Но самый главный выворот мозгов будет когда жители Мариуполя с ликованием встретят освобоженного хероя, и в очередной раз, заклеймят киевскую хунту...
 показать весь комментарий
 
 
Есть такое дело для ваты в Марике никакие доказательства не доказательства, все равно Украина виновата,а ваты в Мариуполе меньше чем в 14г но все равно дохерища
 показать весь комментарий
 
Порохосрань ето сделали вы все вместе. Мало того что не понятно откуда за массовое убийство в Украине нашли статью где наказание всего 9 лет, так еще и закон Сравченко приняли по которому тысячи убийц вышли на свободу
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, причем тут кацапы? Это же Порошенко сделал...
 показать весь комментарий
 
 
ага, розв'язав війну теж він.
так вам скаже кожний поважаючий себе зелєбоб.
 показать весь комментарий
 
 
Да тут не зелебобы, тут ольгинцев половина, типа Сурова, все им жизнь в Украине тяжела...
 показать весь комментарий
 
 
Питання до прихильників петі - скільки голосів дала фракція бпп за цей закон та чому сивочолий не наклав на цей закон вето?
 показать весь комментарий
 
 
Питання, скільки знадобиться часу новій провладній фракції, щоб виправити помилку в бютівському законі.
 показать весь комментарий
 
 
А там нету помылки, нормальный закон. Судить нужно быстрее, а не мариновать людей годами в сизо.
 показать весь комментарий
 
то виходить що хтось навмисне ігнорує свої обов'язки ?
 показать весь комментарий
 
Выходит, что не в этом законе проблема. Тут уже, собственно, сложно понять в чем она конкретно. Проще наверно взять все и сжечь.
 показать весь комментарий
 
 
А чем собственно плохой закон? Чего люди годами в сизо без приговора суда сидят? Судите быстрее - будут сидеть сколько надо.
 показать весь комментарий
 
Благодаря етому закону преступники специально тянут время и затягивают процесс, так как ето выгодно не признавать себя виновным. Потому как год в СИЗО идет за 2 года в тюрьме. По хорошему закон должен был бы учитывать год в СИЗО- год в тюрьме. Да и у нас вообще самое лояльное к преступникам законодательство. Даже не знаю кто и когда его переписал. Походу еще бандиты в 90-х под себя уголовный кодекс написали.
 показать весь комментарий
 
 
Голосування за "бютівський" Закон Савченко Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4913
Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко", - Аброськін - Цензор.НЕТ 5150
 показать весь комментарий
 
 
А тепер розпиши хто призначав - відповідав останні 5 років слідчих- прокурорів-суддів??
Адже закон розрахований був на стимуляцію роботи правоохоронних органів і судової системи, а не на практичну амністію кримінальників..
 показать весь комментарий
 
Шановний Петро Олексійович каже, що як би там не було, але в усьому вінаватиє - Йулька, Саакашвілі і сопля зільоная!
 показать весь комментарий
 
 
За этот "закон" проголосовали все поголовно а вот за его отмену кроме БПП никто не проголосовал. Так что все претензии к бабе Юле,это она вытащила на свет божий это *****е и протянула эти "законы" и пролобировала и депутатство ПАСЕ и "Героя Украины" и депутатство в ВРУ и всё остальное а потом съехала с базара.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите где именно он выходит, а желающие встретить, полагаю, найдутся.
 показать весь комментарий
 
 
До следующих выборов эти нацдружины ты и не увидишь и не услышишь. Эти "герои" без денег визжать не будут.
 показать весь комментарий
 
 
Хто може це грамотно зробити, будь ласка, створіть петицію щоб відмінити цей ганебний і дірявий закон!
 показать весь комментарий
 
 
Такі новини після приходу до влади зебілів вже стали буденністю.
 показать весь комментарий
 
 
Навіть курва і сказати нема нічого одні брудні матюки приходять до голови ...
 показать весь комментарий
 
 
пламенный привет вам порохонечисть, что пять лет протирала штаны в раде и усердно грабила страну!
 показать весь комментарий
 
 
читаешь этот приговор суда и понимаешь это приговор государству, оно не жизнеспособно
 показать весь комментарий
 
 
???! Закон - одинаковий для ВСІХ? Овва!
Тоді скажіть ДЕ цей негідник буде випущений - хай його зустрінуть родичі загиблих.
І взагалі вважаю, що Держава повинна бути ТОЛЕРАНТНОЮ до звичайних і "правильних" громадян, а не до злочинців!!!
 показать весь комментарий
 
 
"Валерий Кирсанов, из-за действий которого в январе 2015 года 30 человек погибли (!!!) и еще 117 получили ранения (!!!), выходит на свободу",- массовые убийцы в Украине в моде.
 показать весь комментарий
 
 
Його взагалі мали б стратити.
Або запроторити на довічне.
 показать весь комментарий
 
 
Твій Педя та його закони мадам бот....
 показать весь комментарий
 
 
Никто не застрахован от народного гнева,даже наводчик.Народ исправит судебный беспредел.Должно быть определённые преступления,за которые нельзя скостить или помиловать ни под каким соусом
 показать весь комментарий
 
 
Треба щоб народ виправив і він додому не дійшов. Суді теж
 показать весь комментарий
 
так оставьте "случайно" его в одной комнате с семьями погибших.
 показать весь комментарий
 
 
Ето закон Порошенка. И не нужно примазывать сюда Сравченко которая даже писать не умеет.
 показать весь комментарий
 
 
Пока не посажен все до одного чиновник и судья порохосвынячего режима Украина без будущего.
 показать весь комментарий
 
 
Розшифровка формулювання "закон Савченко":
через недбалість- некомпетентність- або просто!!!! за винагороду слідчиим - судям - прокурорам виходять на свободу відверті кримінальники...
 показать весь комментарий
 
Ты хоть представляешь какое бабло сейчас крутится что бы на зону не попасть а отторчать на СИЗО "половинку"? Миллионы баксов сейчас текут в карман "кумовьям" следакам,прокурорским и судьям благодаря этому "закону". Это просто Клондайк,Эльдорадо. Допустим педофил,насильник,убийца и насильник ребёнка отдаст всё что у него есть лишь бы не попасть на зону и этот "закон" для них единственный шанс не ответить за своё мерзкое преступление. Вот здесь на этой странице и на этой теме околачивается этакий Д Латенко и очень пламенно защищает этот закон,видимо ему то он как раз и здорово помог а возможно он и есть тот негодяй-корректировщик или педофил.
 показать весь комментарий
 
Ну таки он по статье получил минимум . там от 8 до 15 . мариупольский суд состоит на половину из донецких переехавших в марик но душой и телом \ и бизнесами за одно\ в ордло . вроде как после позорного осуждения пограничника запретили рассматривать такие дела в Донецкой обл.
 показать весь комментарий
 
Парашенку сявченко атброськин авакян дурчинов и многие другие сепары и их пособники приложили свои лапы к развалу и нищите Украины. Возрождение государства начнётся только с посадки и длительных сроков бандитам-коррупционерам чиновникам
 показать весь комментарий
 
 
Не в законе дело . Хер на этот закон, пока отменят , года пройдут . Нужно всего то сделать поправку на кого он может распространятся , а кому от звонка до звонка , как прокурорша написала .
 показать весь комментарий
 
И сново на крышу корректировать - какой у вас гуманный суд )))
 показать весь комментарий
 
А идея про встречу у ворот с цветами (потом их, сразу, можно пристроить и на могилку) - очень даже не плоха.
А сказать - вот он шел себе, шел и просто вот так взял и умер - наверное сердце не выдержало
 показать весь комментарий
 
Не ругайтесь украинцы ,не ведитесь на кацапских провокаторов под украинскими флагами,не делитесь на порохоботов зеботов юлеботов и др. В окопах это не важно , важна страна,а то мы опять не потеряем
 показать весь комментарий
 
Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко", - Аброськін - Цензор.НЕТ 10

гордись, надюха!
теперь тебе из общака должны долю малую отстёгивать за закон твой пацанский..
 показать весь комментарий
 
"... кричати потрібно було, коли цей ганебний закон за наявною інформацією лобіювала група "злодіїв в законі" та лідерів злочинних організацій ..."

Так, дійсно, з 2015 року міг кри (коаліція, хоча б в складі БПП та НФ), які б мочати і Аброськін і мінімум 226 народних депутатів, які б могли змінити, відмінити, виправити і т.п. цей Закон, але ... всі лише піарились на його критиці, назвавши його іменем Савченко, при цьому, всім їм він вигідний, а Савченко вони всі мають за невістку.

А все було так:

5 листопада 2015 року народні депутати України Надія Савченко (яка на той час перебувала у слідчому ізоляторі на території Російської Федерації), Андрій Кожем'якін, Іван Крулько, Микола Паламарчук, Леонід Ємець та Олег Осуховський зареєстрували у Верховній Раді України законопроект № 3413 Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання).

Головним комітетом при розгляді цього законопроекту був Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який дав позитивний висновок стосовно цієї законодавчої ініціативи.

26 листопада 2015 року відбулось голосування щодо ухвалення законопроекту за основу та в цілому.



Тоді виходить, зі слів Аброськіна, що до групи "злодіїв в законі" та лідерів злочинних організацій, увійшли:



- 255 депутатів, які проголосували за ухвалення законопроекту,
- жоден депутат не проголосував проти та не утримався,
- 63 депутати не голосувало.


Як бачимо, ПРОТИ - немає нікого. Ні з коаліції, ні з опозиції, ні з радикальних, ні з нейтральних.

22 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав цей законопроект, тим самим остаточно завершивши процедуру його ухвалення.

А міг же і вето накласти. Та не наклав.

Тоді як потрібно називати цей Закон?

Ось так і втирають лохторату, а той і не намагаючись розібратись - ведеться та повторює цю єресь як мантру, як ось і цей перший заступник глави нацполіції.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх