 Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова - Хабомаи и Шикотан на определенных условиях, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.
"Москва готова передать Токио два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан", — заявил глава МИДа Сергей Лавров.
По его словам, это произойдет после того, как Токио подпишет мирный договор.
Глава внешнеполитического ведомства России сослался на декларацию 1956 года.
если раша вернёт японии их территории - местным жителям островов немножко повезёт)))
когда только слухи о передаче пошли - резко возросла диаспора новопрописанных там "мы не местные".. но японцы сказали твёрдо - все идут народену,и ажиотаж поутих..
А есть "против"...?
Да.... японцы против, но уже поздно!
- Мы Роисся, мы за мир!"
А Япония в ответ:
- あなたは失敗します cな爬虫類 !!!
И уж точно никаких порохоботов)))
Будешь на пару с ****** и шойгой стерхами рулить))))
Балованый ты однако))
От угощения отказываешься,ягель не хочешь...
Хоть со стерхами дружишь?))
Отдавайте все что забрали,а то ещё и Камчатку с амурской областью отдадите.
А теперь попробуйте примерить эту ситуацию на Украину...
Это только у КАЦАПОВ,абы хоть что-то ухватить)
Японцы заберут все что принадлежит им по праву)
А кацапы....а кацапы дружно идут в длительное эротическое путешествие)))
Але, здається, газова голочка заважає.
Поэтому. японцы подпишут мирное соглашение с рашкой, если рашка вернёт Японии 4 острова а не 2.
Плять ... классика.
(Японцы)
Бійтесь кацапів, які подарки дарують!!!!!
Бо разом з подарунком, коли будуть його передавати, і ножичок в спину встромлять, кацапйо!!!