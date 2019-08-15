 Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова - Хабомаи и Шикотан на определенных условиях, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

"Москва готова передать Токио два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан", — заявил глава МИДа Сергей Лавров.

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По его словам, это произойдет после того, как Токио подпишет мирный договор.

Глава внешнеполитического ведомства России сослался на декларацию 1956 года.