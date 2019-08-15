 Михайличенко назначен на пост главного тренера киевского "Динамо"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте киевского футбольного клуба.
"Уже в пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой", - говорится в сообщении.
В тренерский штаб Алексея Александровича войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.
Отмечается, что Алексей Александрович уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.
Напомним, вчера Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем после ничьи 3:3 в ответном матче с бельгийским "Брюгге", которая не позволила киевлянам продолжить борьбу за Лигу Чемпионов.
"ДИНАМОВСКАЯ ШКОЛА, ДИНАМОВСКИЕ ТРАДИЦИИ"? А ПРИ ЧЁМ ТУТ БЫЛИ СЁМИН И ГАЗЗАЕВ?
ХОЧЕМ , например, Ф.КАПЕЛЛО! Или.....(ну, Зидан вряд ли пойдёт)...
"ВАРИТЬСЯ В СВОЁМ СОКУ" И ЭТИМ ГОРДИТЬСЯ? ПРИ ТОМ, ЧТО МИРОВОЙ ФУТБОЛ ПОШЕЛ ПО ПУТИ ВЗАИМНОГО ОБОГАЩЕНИЯ (все ведущие команды - "сборные мира" и тренеры ...без оглядки на паспорт)...КАК ВСЕГДА, "ПОШЛИ СВОИМ ПУТЁМ"....В НИКУДА!..
Трепещи Барса...
тогда уж лучше лужного)))
видимо не будет толку с ентого назначения
- А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)