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Все про:Динамо (705) Михайличенко (9) тренер (51) футбол (3115)

 Михайличенко назначен на пост главного тренера киевского "Динамо"

Главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте киевского футбольного клуба.

"Уже в пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой", - говорится в сообщении.

В тренерский штаб Алексея Александровича войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что Алексей Александрович уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, вчера Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем после ничьи 3:3 в ответном матче с бельгийским "Брюгге", которая не позволила киевлянам продолжить борьбу за Лигу Чемпионов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Брюгге" и не попадает в Лигу Чемпионов

Источник: https://censor.net.ua/n3143072
 
 
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ЗЕбіли, взагалі, не здатні мислити й сприймати критику й те, що насправді відбувається в нашій країні!
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Да-да. Только ты умное, а все вокруг неправильные. Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 8443
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НЕ ГОВОРИ. ПОШЛО ПО КРУГУ...МИХАЙЛИЧЕНКО. А ОН РАЗВЕ УЖЕ НЕ....?
"ДИНАМОВСКАЯ ШКОЛА, ДИНАМОВСКИЕ ТРАДИЦИИ"? А ПРИ ЧЁМ ТУТ БЫЛИ СЁМИН И ГАЗЗАЕВ?
ХОЧЕМ , например, Ф.КАПЕЛЛО! Или.....(ну, Зидан вряд ли пойдёт)...
"ВАРИТЬСЯ В СВОЁМ СОКУ" И ЭТИМ ГОРДИТЬСЯ? ПРИ ТОМ, ЧТО МИРОВОЙ ФУТБОЛ ПОШЕЛ ПО ПУТИ ВЗАИМНОГО ОБОГАЩЕНИЯ (все ведущие команды - "сборные мира" и тренеры ...без оглядки на паспорт)...КАК ВСЕГДА, "ПОШЛИ СВОИМ ПУТЁМ"....В НИКУДА!..
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Менять надо не тренера, а владельцев клуба.
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Надо отловить по мусорках 11 бомжуков за недельку обучить в Трускавце и хай играют.
Трепещи Барса...
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...или мыло на шило)а может и на стиральный порошок)
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А при Порошенко такого не було!! Розвалюють футбол пракляті кловани!!
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спешу поздравить кротов с их трехгодичным будущим чемпионством ! лучше удавиться от жадности , чем найти достойного зарубежного тренера .
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Михайличенко назначен на пост главного тренера киевского "Динамо"
тогда уж лучше лужного)))
видимо не будет толку с ентого назначения
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- Кто? Илья? Нет не ждал. Да, да, я в курсе. Ах, вот оно что, это красиво!

- А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
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А через два года придет Валера Газзаев.
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Ну не знаю,може тоді не треба було Хацкевича звільняти?
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