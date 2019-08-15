 Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая информация опубликована пресс-службой Национального антикоррупционного бюро.
"Представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Указанное ООО требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за денежное вознаграждение в размере $100 тыс., используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения", - говорится в сообщении НАБУ.
По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последний повлиял на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда, отмечают в ведомстве.
"В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до $80 тыс. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой. Вторая часть суммы в $30 тыс им была передана 14 августа 2019", - сообщают детективы.
В то же время в одной из бесед с заместителем министра представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия" относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере $1 млн. Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.
"После получения части денежных средств в сумме $450 тыс. и $30 тыс. от представителей ООО и были задержани "на горячем" заместитель министра по вопросам ВОТ, а также его "помощник". По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята вся сумма неправомерной выгоды, полученной 14 августа 2019, а также часть полученной ранее", - сообщают в ведомстве.
Отмечается, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по этому уголовном производстве в составе совместной следственной группы из представителей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ с июля этого года.
Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
И что-то мне мало верится что он кого-то более менее значущего сможет посадить в ближайшее пару ...э... лет.
Для этого надо шарундулы из чугуна, а не из ... ну вы в курсе из чего.
судя по уверенному заявлению адвоката дело "сольют" ведь адвокат заявил что изъяты не дензнаки а календарики)))
Ой б...ть як мені це казку нагадує...
Адвокат замглавы МинВОТ Юрия Гримчака Татьяна Матяш заявила, что факт передачи средств Юрию Гримчаку не зафиксирован, а вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики. Источник: https://censor.net.ua/n3143058
Так що? Україну починають перейменовувати у «Квартал 2019»?
А далі самий гуманний Українській суд.
🤗
индульгенцию-заставу и все - самый кристально чистый пред законом!
Тобто вимагання чи отримання? Якщо календарики то вимагання...
Якщо гроші справжні то отримання...
Є десь на офіційному сайті набу чи прокуратури інфа?
А потом... нарисовалась сумма в 1,1 млн. *****, у вас либо хреново с математикой либо 20 тысяч между собой оприходовали. А может это просто ваша бурная фантазия?
Я бы не спешил с выводами.
Факт взятки Грымчаку не зафиксирован правоохранителями, пока его обвиняют в нападении на Татьяну Черновол в 2013 году. ???
Об этом сообщила журналистам адвокат Татьяна Матяш
Она заверила, что данный протокол был заведен в феврале 2014 года.
Адвокат пояснила, что СБУ засняло на камеру факт передачи календариков.
А задержанный вместе с Грымчаком типа помощник является братом жены.
Вместе они вышли в магазин за покупками
«Поводом для обыска у Юрия Грымчака стало постановление суда Деснянского района города Чернигова.
Нам это решение почему-то было выдано в укороченном виде, только резолютивная часть, и она вызывает удивление.
В решении даже не указано, кто же должен проводить обыск. Уже не говоря о фабуле дела и статье Уголовного кодекса. Там же указано, что само дело открыто в феврале 2014 года», - рассказал он.
БОЛЕЕ ТОГО, АДВОКАТ СЧИТАЕТ, ЧТО ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГПУ ЮРИЯ ЛУЦЕНКА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К САМОМУ ГРЫМЧАКУ
Говорить о том, что у Грымчака есть влияние на судью и Минкульт - очень странно», - считает адвокат.
А порохоботам теперь не докажешь, что это были баксы - календарики и ВСЕ!
Короче все. Вся мародерская вертикаль. Томосоносец построил коррупционную кормушку в масштабах всей страны.