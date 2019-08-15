 Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая информация опубликована пресс-службой Национального антикоррупционного бюро.

"Представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Указанное ООО требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за денежное вознаграждение в размере $100 тыс., используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения", - говорится в сообщении НАБУ.

По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последний повлиял на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда, отмечают в ведомстве.

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"В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до $80 тыс. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой. Вторая часть суммы в $30 тыс им была передана 14 августа 2019", - сообщают детективы.

В то же время в одной из бесед с заместителем министра представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия" относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере $1 млн. Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

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"После получения части денежных средств в сумме $450 тыс. и $30 тыс. от представителей ООО и были задержани "на горячем" заместитель министра по вопросам ВОТ, а также его "помощник". По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята вся сумма неправомерной выгоды, полученной 14 августа 2019, а также часть полученной ранее", - сообщают в ведомстве.

Отмечается, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по этому уголовном производстве в составе совместной следственной группы из представителей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ с июля этого года.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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