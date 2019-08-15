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 Политика Украины, Общество
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 Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела. ИНФОГРАФИКА

Задержанные заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и его "помощник" требовали взятку за обещание решить две проблемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая информация опубликована пресс-службой Национального антикоррупционного бюро.

"Представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Указанное ООО требовало консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за денежное вознаграждение в размере $100 тыс., используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения", - говорится в сообщении НАБУ.

По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последний повлиял на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда, отмечают в ведомстве.

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"В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до $80 тыс. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой. Вторая часть суммы в $30 тыс им была передана 14 августа 2019", - сообщают детективы.

В то же время в одной из бесед с заместителем министра представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия" относятся к памятникам культурного наследия. Узнав об этом, заместитель министра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере $1 млн. Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

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"После получения части денежных средств в сумме $450 тыс. и $30 тыс. от представителей ООО и были задержани "на горячем" заместитель министра по вопросам ВОТ, а также его "помощник". По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята вся сумма неправомерной выгоды, полученной 14 августа 2019, а также часть полученной ранее", - сообщают в ведомстве.

Отмечается, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по этому уголовном производстве в составе совместной следственной группы из представителей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ с июля этого года.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Гримчака изъяли не деньги, полмиллиона - это были календарики, - адвокат Матяш

Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела 01
Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143070
 
 
 Топ комментарии
 
сидела мразь в вышиванке и про агентом кремля вещала,
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Я так понял, что, календарики не прохиляли?
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волала юлька грымчачка - спасайте, а от чего? деньги с хаты забрать, золото , брылианты, чтоб не нашли?
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За 100 дней Вова пока не посадил никого. От слова СОВСЕМ.
И что-то мне мало верится что он кого-то более менее значущего сможет посадить в ближайшее пару ...э... лет.
Для этого надо шарундулы из чугуна, а не из ... ну вы в курсе из чего.
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Тут даже Иисус Христос никого не посадит, пока реформированные суды от Пети рулят. Надо менять всю эту гниль или гниль поменяет Вову. А лучше сажать. От слова ТЮРЬМА.
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Я так понял, что, календарики не прохиляли?
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как и верески жены о помощи - только соседей напугала))))
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волала юлька грымчачка - спасайте, а от чего? деньги с хаты забрать, золото , брылианты, чтоб не нашли?
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Да, так красиво писала в ФБ - обращение к гражданам государства Украина... С большой буквы...
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НАБУ срочно заменила календарики на настоящие баксы, что бы не позориться (новая мантра порохоботов). Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела - Цензор.НЕТ 6183
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Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела. ИНФОГРАФИКА
судя по уверенному заявлению адвоката дело "сольют" ведь адвокат заявил что изъяты не дензнаки а календарики)))

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Я так понимаю, что календариками она назвала "куклу" из липовых купюр, предоставленные следствием так как все уже были под колпаком. Нафига брать на дело настоящие поллимона?
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сидела мразь в вышиванке и про агентом кремля вещала,
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Для ботов это календарики ! Отдайте календарики обратно ))
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А может и у адвоката провести обыски, может и у неё календарей ещё на пол лимона? Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела - Цензор.НЕТ 8826
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Тобто зафіксували 80 тисяч баксів... І вирішили дати ще 450 тисяч...???

Ой б...ть як мені це казку нагадує...
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нет . так не прокатит. дают не абы кому а обзательно получатель должен быть постоянным посетителем винницкой синагоги, отличаться особым мыролюбством и иметь реформаторскую должность.
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15.08.19 15:19 У Гримчака изъяли не деньги, полмиллиона - это были календарики, - адвокат Матяш
Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела - Цензор.НЕТ 1299Адвокат замглавы МинВОТ Юрия Гримчака Татьяна Матяш заявила, что факт передачи средств Юрию Гримчаку не зафиксирован, а вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики. Источник: https://censor.net.ua/n3143058

Так що? Україну починають перейменовувати у «Квартал 2019»?
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Замахаються доказувати по цій схемі. Он адвокат вже байки вигадує. Під кожний епізод свідків не знайдуть, документів ні яких.
А далі самий гуманний Українській суд.
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Аферист с тех времён ещё .. а как про « патриотизм» пел))
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Какая умилительная история ! А $100 тыс ! Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела - Цензор.НЕТ 3098
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У ЗЕлетроллей оргия Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела - Цензор.НЕТ 5906 Не будем им мешать
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успокойтесь, зубожилые! это дело для помощника адвоката, который закончил 2 курса юридического. лепет про коррупцию! "использование должностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав." Юра распределял землю в Киеве? шоу для биомассы!
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как это он мог требовать взятку прям заставлять ))) Если это сфера не его министерства?Кстати а кто взяткодатель? Почему он не арестован?и считается ли это взяткой вообще..если это действия не связанные с его должностью? Просто пацан пообещал перетереть с другим пацаном...но не бесплатно!!!
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предприниматель его и сдал, наверное. потому и не арестован.
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Ждём истерику в воровской шакаладной малине…
🤗
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ну за истерику вряд ли. если кодло зашевелится (опуска и командировки в загран, госпитализации, продажа тёщами нажитого ими,....), то это и будет знак) пока токо бедный йурик по пьяни усцидався ))
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Круто. Деньги уже заменили календариками, значит уже договорились
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Еще заплатит индульгенцию-заставу и все - самый кристально чистый пред законом!
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Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов". Источник: https://censor.net.ua/n3143070

Тобто вимагання чи отримання? Якщо календарики то вимагання...
Якщо гроші справжні то отримання...

Є десь на офіційному сайті набу чи прокуратури інфа?
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покажіть хоч одного шоколадодупого, і щоб не бандюк був, або не ворюга.
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Таких вопросов на своем уровне Грымчак "решал" десяток в месяц. И это он только зам! А сколько у нас министров? А там вопросы на порядок дороже.... Вот и ответ почему зарплаты у нас в разы меньше чем в Польше....
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"А вот он потребовал 100 тыщ! А потом уменьшил до 80 тыщ! А потом получил 50 тыщ! А потом еще мульон!"
А потом... нарисовалась сумма в 1,1 млн. *****, у вас либо хреново с математикой либо 20 тысяч между собой оприходовали. А может это просто ваша бурная фантазия?
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Какое-то совершенно мутное дело "обновленного" СБУ.
Я бы не спешил с выводами.
Факт взятки Грымчаку не зафиксирован правоохранителями, пока его обвиняют в нападении на Татьяну Черновол в 2013 году. ???
Об этом сообщила журналистам адвокат Татьяна Матяш
Она заверила, что данный протокол был заведен в феврале 2014 года.
Адвокат пояснила, что СБУ засняло на камеру факт передачи календариков.
А задержанный вместе с Грымчаком типа помощник является братом жены.
Вместе они вышли в магазин за покупками
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Дело против замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, в связи с которым в доме чиновника провели обыск, открыли еще в 2014 году. Об этом заявил адвокат.
«Поводом для обыска у Юрия Грымчака стало постановление суда Деснянского района города Чернигова.
Нам это решение почему-то было выдано в укороченном виде, только резолютивная часть, и она вызывает удивление.
В решении даже не указано, кто же должен проводить обыск. Уже не говоря о фабуле дела и статье Уголовного кодекса. Там же указано, что само дело открыто в феврале 2014 года», - рассказал он.
БОЛЕЕ ТОГО, АДВОКАТ СЧИТАЕТ, ЧТО ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГПУ ЮРИЯ ЛУЦЕНКА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К САМОМУ ГРЫМЧАКУ
Говорить о том, что у Грымчака есть влияние на судью и Минкульт - очень странно», - считает адвокат.
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Календарики! Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела - Цензор.НЕТ 8848
А порохоботам теперь не докажешь, что это были баксы - календарики и ВСЕ!
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сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.Источник: https://censor.net.ua/n3143070

Короче все. Вся мародерская вертикаль. Томосоносец построил коррупционную кормушку в масштабах всей страны.
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Це переслідування політичних оппонентів! Зебілам це так не минется! Нізабудім-ніпрастім!! Верніть нам Порошенку!!
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