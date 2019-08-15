 ОИК 210 обязана предоставить уточненный протокол до 16 августа, - ЦИК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦИК, такое решение Комиссия приняла на заседании в четверг.

По информации Центризбиркома, Шестой апелляционный административный суд 14 августа оставил без изменений решение Черниговского окружного админсуда от 10 августа 2019 года о признании противоправными действий ОИК округа №210 по составлению протокола этой комиссии с отметкой "Уточненный", составленного ею 6 августа 2019 года, и обязал этот окружком признать недействительным голосование на избирательном участке №740243 указанного округа №210.

"Учитывая изложенное, Комиссия в ходе сегодняшнего заседания приняла протокольное решение относительно обязательства указанной ОИК рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в ОИО №210, с учетом указанного выше судебного решения", - сказано в сообщении.

Следовательно, как сообщили в ЦИК, эта комиссия обязана рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в ОИО, составить протокол с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦИК не позднее 12:00 16 августа 2019 года.

Согласно информации на сайте ЦИК, по результатам подсчета голосов избирателей в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,23% избирателей (16 тыс. 536 голосов). Его ближайший конкурент, самовыдвиженец Бориса Приходько заручился поддержкой 21,11% избирателей (16 тыс. 438 голосов).

Меж тем, 12 августа Черниговский окружной административный суд рассмотрел иск Приходько и обязал окружную избирательную комиссию в этом округе признать недействительным голосование на участке №740243 в гериатрическом пансионате.

14 августа Большая палата Верховного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты Приходько на решение Кассационного админсуда, которым истцу отказано в удовлетворении его требований о признании противоправной бездеятельности ЦИК.

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