 "Ищем умных и целеустремленных", - у Зеленского открыли конкурс на должности глав РГА в семи областях Украины

"Новые вакансии в LIFT! Мы уже провели огромную работу для поисков крутых специалистов в Херсонской области. Но страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности глав РГА", - сказано в сообщении "Команды Зеленского", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности глав районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", - сказано в сообщении.
А коли парламентарів обирали, ви запит на розум не виставляли.
Вот таких "умных и целеустремленных"?
1)- Я досвідчений і маю відповідгний диплом.
- Геть звідси, порохобот!
2) - Я розумний і цілеспрямований!
- Ви прийняті!
пальцем!
Прямо как объявление на столбе: "Требуется неглупая женщина для работы помощником руководителя"
Ви знаєте повалять. Пройдисвіти, неуки, хитрожопі. Таких у нас більшість. Інша справа, що профнепридатні.
Звучить як початок анекдоту.
Если тебе предложат вагон ума и вагон денег, ты что возьмёшь?
Если ответ будет ума, то "подколка" - А я возьму деньги, ума у меня и так хватает...
ЗеКоМанда ищет то, чего не хватает...
2) Керівники рай-адміністрацій МУСЯТЬ БУТИ НЕ ТІЛЬКИ фахівцями але й ПАТРІОТАМИ УКРАЇНИ бо це ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ.
...