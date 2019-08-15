 У Гримчака изъяли не деньги, полмиллиона - это были календарики, - адвокат Матяш

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".

"Нет. Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики", - сообщила адвокат.

Также, по словам адвоката, следствие не объясняло, за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Гримчака.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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