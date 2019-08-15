 У Гримчака изъяли не деньги, полмиллиона - это были календарики, - адвокат Матяш

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".
"Нет. Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики", - сообщила адвокат.
Также, по словам адвоката, следствие не объясняло, за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Гримчака.
Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
Треба було дивитись Еспресо. Хто поспішить - на протязі години цей запис на сайті еспресо ще зберігається. Початок запису - десь о 15-10.
https://espreso.tv/video/269415
А "застройщику" нужна была справка, липовая
Какие проблемы ? 😂
они еще не придумали продолжения сценария. сценарист запил))))
"Рассмеши гномика".
Со звонками Баканову и изгонянием чертей
Короче, ещё посмеемся над клоунами 😂
Те, що справу злили, якщо вона і була, це факт...
Грымчак знал, что они знают, что знает он ....
Ну, короче, прикололся Грымчак - подыграл дебилам, взял календарики 😁
Але, скажите, за то что я возьму долларовый календарик на улице меня тоже судить будут ?
Не баксов - нет дела!
Не смешите людей !
Очень срочно и очень дёшево!
Ну их в пень, НАБУ наскочит, скажет что Крещатик с окрестностями хотела купить 😂
И они это ПОЛУЧИЛИ!!!
Гримчак причетний до міністерства окупованих територій? А звинувачують у спробі вирішення питань в міністерстві культури? Якийсь всемогутній цей Гримчак! Куди не прийде - всюдиногою двері відкриває.
Вимагав хабаря про виділення землі? А хіба землю давцям хабаря хотілося отримати в Донецьку? Ну не вяжеться у орлів авакова якась цільна канва оповідання про нехарошого Гримчака. Вони суспільство за ідіотів вважають певно, такими ж як самі є.
Згадайте: Музичко застрелився сам, спецназ розстріляв поліцейську машину охорони бо було дуже темно, у натовп нацгвардійців саме "нацюк" кинув гранату і авков заявив про це через 15 хвилин! (ще поранених не встигли забрати до лікарні). Як казало одне кацапське падло: совпадєніє? - нє думаю. Але ж ми то думаєм.
Приходит проститутка в банк оформлять депозит, а клерк тут ей сообщает:
- Мадам, ваши деньги фальшивые
- Это что, получается меня нагло изнасиловали?
Хотела бы я на тебя посмотреть, когда наскочат амбалы в носках за сто баксов 😁
После чего, аж американцы решили открыть на украиние филиал отдела по борьбе наркотиками ФБР.
Чё к честному человеку пристали-то?
А че мона прродать календарики по 1$ и получить
Полляма бабла!!
Хитро!!
🤑
"Устоять перед суммой в $1,1 млн крайне непросто. Особенно прожив 3,5 года на одну зарплату в 20 тыс. грн. Думаю, не удержался от соблазна. Тем более, материальное положение у него очень непростое. Он перевез семью из Донецка, есть проблемы с матерью, со здоровьем. Хотя оправдания таким поступкам не может быть.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/tuka-o-dele-grymchaka-u-nas-v-ministerstve-podzarabotat-prosto-nevozmozhno-vidimo-tut-chelovek-realizovat-sebya-ne-smog-i-nachal-iskat-drugie-vozmozhnosti-1195610.html
З 23 листопада 2007 до 12 грудня 2012 - народний депутат України 6-го скликання від Блоку «Наша Україна - Народна самооборона»
думаю,долярів "піднакопив"....
Данилюк собрал СНБО ждунчиков 😂
Є така народна традиція засівати. Хто копійками, хто гривнями хтось доларами.
Гримчак засіває календариками....)
це взагалі-то чималенька сума...для фізичної особи-Гримчака(бо мінТот вже "відхрестився")...
а якщо залишки передвиборчої агітації,то..
відмазала як змогла))
що не так?
,щоб від твого арешту, танцювала більша половина України..
Ю. Гримчак
В случае продолжения этого "дела", Грымчак обналичит эти календарики в ЕСПЧ за несколько десятков тыс. Реальных у.е. от государства Украина 😁