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Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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 У Гримчака изъяли не деньги, полмиллиона - это были календарики, - адвокат Матяш

Адвокат замглавы МинВОТ Юрия Гримчака Татьяна Матяш заявила, что факт передачи средств Юрию Гримчаку не зафиксирован, а вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".

"Нет. Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики", - сообщила адвокат.

Также, по словам адвоката, следствие не объясняло, за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Гримчака.

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука

Источник: https://censor.net.ua/n3143058
 
   
 Топ комментарии
 
Шо робиться у державі, якою керує клоун? Правильно, цирк.
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У Гримчака изъяли не деньги, полмиллиона - это были календарики, - адвокат Матяш - Цензор.НЕТ 7947 У Гримчака изъяли не деньги, полмиллиона - это были календарики, - адвокат Матяш - Цензор.НЕТ 7947 У Гримчака изъяли не деньги, полмиллиона - это были календарики, - адвокат Матяш - Цензор.НЕТ 7947 За идиотов держат всю страну. А куле? Раз 5 лет терпели эту банду!
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якщо передача була би контрольованою - на ній би попалили і кінцевого адресата. А так , в кращому для НАБУ випадку - лише посередника. І те - не факт.
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Таня Матяш навіть уточнила: це були не стільки календарі, як сувенірні банкноти долара. На деяких купюрах так і було написано: сувенірні.
Треба було дивитись Еспресо. Хто поспішить - на протязі години цей запис на сайті еспресо ще зберігається. Початок запису - десь о 15-10.
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нахрена мені оці записи з ворожого аналу? Дивися відеозапис на Еспресо:
https://espreso.tv/video/269415
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От вы тупые, порохоботы. У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 7013
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ви зебільні дебіли, вивчили лише спосіб перекладати свій дебілізм на опонента
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Точно! На Еспресо ещё говорили, что 600 штук он до этого взял! Запис можно смотреть неделю, у кого есть СмартТВ, а у кого ютьюб - всегда! Но это только зедебилы на такое способны, порохоботам треба поспішить!!! У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 7408
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похоже ,что даже до одеяда из верблюжей шерсти дело не дойдет....скучно. У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 1292
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Что то новенькое, а то я думал что люди ему носили деньги, чтобы он порчу с них снимал, как судья, которую оправдали. А может он за переселенцев, которыми он занимался, переживал? И хотел этими деньгами людям помочь. А то сразу - коррупционер.
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Хотел бизнес наладить - календарики в метро продавать,
А "застройщику" нужна была справка, липовая

Какие проблемы ? 😂
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Взяв календарики в обмін на неіснуючу довідку чужого міністерства.
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"следствие не объясняло, за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Гримчака. Источник: https://censor.net.ua/n3143058"
они еще не придумали продолжения сценария. сценарист запил))))
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Продолжение будет на шоу
"Рассмеши гномика".
Со звонками Баканову и изгонянием чертей
Короче, ещё посмеемся над клоунами 😂
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Нє... Рішають хто по статті звільниться, а хто за власним бажанням...
Те, що справу злили, якщо вона і була, це факт...
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А если:
Грымчак знал, что они знают, что знает он ....

Ну, короче, прикололся Грымчак - подыграл дебилам, взял календарики 😁

Але, скажите, за то что я возьму долларовый календарик на улице меня тоже судить будут ?

Не баксов - нет дела!
Не смешите людей !
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Ага, будет теперь календарики на зоне считать.
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Срочно продаю редкостную коллекцию календариков-купюр!
Очень срочно и очень дёшево!

Ну их в пень, НАБУ наскочит, скажет что Крещатик с окрестностями хотела купить 😂
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Ждем результат экспертизы . Может и хотели поиграться с календариками, но брелочники изъяли пакет с долларами .
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Выбирая ЗЕ - зе-бильчики хотели ШОУ и ЦИРКА.
И они это ПОЛУЧИЛИ!!!

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Тут пишуть: цирк. але багато вірять в те, що показують в кіно, в те, що бачать в цирку...
Гримчак причетний до міністерства окупованих територій? А звинувачують у спробі вирішення питань в міністерстві культури? Якийсь всемогутній цей Гримчак! Куди не прийде - всюдиногою двері відкриває.
Вимагав хабаря про виділення землі? А хіба землю давцям хабаря хотілося отримати в Донецьку? Ну не вяжеться у орлів авакова якась цільна канва оповідання про нехарошого Гримчака. Вони суспільство за ідіотів вважають певно, такими ж як самі є.
Згадайте: Музичко застрелився сам, спецназ розстріляв поліцейську машину охорони бо було дуже темно, у натовп нацгвардійців саме "нацюк" кинув гранату і авков заявив про це через 15 хвилин! (ще поранених не встигли забрати до лікарні). Як казало одне кацапське падло: совпадєніє? - нє думаю. Але ж ми то думаєм.
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Схемка напевно така. Девелопер бере ділянку, під великий мікрорайон з 10000 квартир, ну знаєте як .. Продає квартири у квартирному комплексі на Печерську.. Все добре. Подарував кілька квартир кому треба. І тут вночі приїжджає Гримчак з міністерством культури і ставлять один монумент загиблим воїнам в 2015. Памятників мало не буває. А якщо його поставити вчасно та в потрібне місце це може дуже змінити ситуацію. Мінкульт пам'ятник в документах оформляє заднім числом. Гримчак з 3 джипами охорони приїжджає до інвесторів-будівельників - й каже - хочете будувати далі .. Або все таки ставимо посередині пам'ятник .. Ми його вже привезли, залишилося тільки залити бетоном і покласти 150метрів гранітних плит навколо. Будівельник віддає мільйон.. Крани перевозять памятник у нове місце..
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Це були обгортки від цукерок-джерело.
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"Честнейший человек этот Гриня" а взятки это все выдумки мокшанских империалистов... У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 342
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Копперфильд нервно курит в сторонке. Пол ляма зелени превратились в календарики. Интересно, а наоборот можно? У меня где-то до хрена их валяется. У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 7243
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Прям как в анекдоте:
Приходит проститутка в банк оформлять депозит, а клерк тут ей сообщает:
- Мадам, ваши деньги фальшивые
- Это что, получается меня нагло изнасиловали? У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 5576
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Интересно, а чего Грымчака задержали, а Овдиенко стало плохо? За календарики штоле? Не, ну где вы такое видели, чтобы при обыске изъяли календарики и человеку скорую вызывали...
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А те що він - інсулінозалежний - нічо?
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Плюс инвалид второй группы

Хотела бы я на тебя посмотреть, когда наскочат амбалы в носках за сто баксов 😁
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Так у него же календарики изъяли, а не шприц с инсулином!
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Ай да поворот, а Луценко вчера уже отрекся от друга-коллекционера календариков.


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на складе, изятые 400кг кокса в вещьдоках превращаются в белый порошок в мешках с надписью мука пшеничная высший сорт... а вы чему то удивляетесь.
После чего, аж американцы решили открыть на украиние филиал отдела по борьбе наркотиками ФБР.
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Тут сам чёрт ногу сломит, где собственные и изъятые средства, а где календарики. В общемм к полку тёплого клетчатого пледика прибыло.
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Факт в том что любой судья, любого потужно-рехформированого суда, за половину этих календариков подтвердит что это календарики.
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и цырк не уехал и клоунов удвоилось...........
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Выдыхай уже, одно и то спамить везде...Так окончательно оставшегося рассудка после выборов лишиться можно.
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Ну да! Хранить дома полмиллиона долларов наличными никто ж не запрещал! "Мои деньги! Где хочу, там храню".
Чё к честному человеку пристали-то?
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Тем более, он шел в супермаркет за арбузом. У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 1630
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Долляры слямзили??
А че мона прродать календарики по 1$ и получить
Полляма бабла!!
Хитро!!
🤑
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Накупила мішок календариків і тепер розказує що це й була взятка. Ні лохи закінчились в 14 році, ніхто твоїм казкам порохоботським не вірить.
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Яка взятка. По 368 хабарництво, навіть справу не відкривали. Шахрайство намагаються начіпити.
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Лучше порнографию смотреть, чем на это стойло.МАРАЗМ ПОЛНЕЙШИЙ.
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А что, сами по себе календарики ничего не стоят? Всё-равно, - взятка, будь то наборы открыток, борзые щенки, или, например, парфюмерия...
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Ну теперь всё ясно, человек коллекционер, календарики собирал. Правда непонятно, почему аж пол-миллиона? У каждого свои странности.
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Найцікавіше буде, якщо видали і несли гроші, а донесли і вилучили календарики...
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Что ты там Мяташ трындишь?Какие там у Грымчака свои деньги,тем более в долларах.У него зарплата 20 000 гривен.Вот слова Туки.
"Устоять перед суммой в $1,1 млн крайне непросто. Особенно прожив 3,5 года на одну зарплату в 20 тыс. грн. Думаю, не удержался от соблазна. Тем более, материальное положение у него очень непростое. Он перевез семью из Донецка, есть проблемы с матерью, со здоровьем. Хотя оправдания таким поступкам не может быть.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/tuka-o-dele-grymchaka-u-nas-v-ministerstve-podzarabotat-prosto-nevozmozhno-vidimo-tut-chelovek-realizovat-sebya-ne-smog-i-nachal-iskat-drugie-vozmozhnosti-1195610.html
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А чого далі не продовжуєте?. На парламентських виборах 2012 року безуспішно балотувався до Верховної Ради від "Батьківщини".
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В офисе ещё не придумали

Данилюк собрал СНБО ждунчиков 😂
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Это адвокат умнейший придумал )) при чем тут ОП....://
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Коляда не за горами..



Є така народна традиція засівати. Хто копійками, хто гривнями хтось доларами.
Гримчак засіває календариками....)
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Календарики, это - апофеоз тупости соеголовых. У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 4654
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Там півмільйона - це були календарики", - повідомила адвокатка.

це взагалі-то чималенька сума...для фізичної особи-Гримчака(бо мінТот вже "відхрестився")...
а якщо залишки передвиборчої агітації,то..

відмазала як змогла))
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Так он выходит потерпевший , раз с ним календариками рассчитались ?? У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 72
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Грымчак на протяжении 5 лет работы копил деньги и заказывал календарики в типографии, на старости пригодится, интересно, на какой год были эти "календарики".
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Я смотрю на фото и вижу там доллары! Это шо фотошоп? Календарики так перерисовали?
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календарики як сувенірні долари..
що не так? У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 1318
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А да там слово "сувенір"? Якщо немає- фальшиві гроші ( хай статтю міняють).
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готують відмазку песики. як завжди, нагло, банально, тупо
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В федеральной резервной системе США уже горько расплакались когда узнали, что в Украине ихние деньги начали использовать вместо календариков.
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Життя треба прожити так
,щоб від твого арешту, танцювала більша половина України..

Ю. Гримчак
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Пять постыдных лет ПРошенко - это и была кульминация государства грымчаков. Нарицательного государства гопников. Государства воров…
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шо гадать???завтра все будет понятно,кто накосячил
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Все идёт по плану

В случае продолжения этого "дела", Грымчак обналичит эти календарики в ЕСПЧ за несколько десятков тыс. Реальных у.е. от государства Украина 😁
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Шкода!Такій кайф зе-білам поламали. Весна ,літо закінчилось, нема кого садити.
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А розказати вам,як Аваков з Тохою Геращенком подлого корупціонєра Бочковського посадили ?

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Не, ну шо непонятно? Зарплата у зам.Министра маленькая, а не как пенсия у доярки. А хочется ж и кока-колки, и мороженку, и пассию «рошенкой» угостить, в сэконде себе шкары поновее - сюда-туда, денежки кончились. Ну вот в свободное от работы в Министерстве время прикидывался глухим и впихивал в поездах эти календарики за маржу малую. Та разве ж тут забогатеешь? Ещё ж Омеляну за поезда долю отстегнуть, Авакову за «крышу»...
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