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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9279) Луценко (7572) Тейлор (82) Рябошапка Руслан (72)

 Назначение нового Генпрокурора может иметь значительный эффект, - Тейлор

Назначение нового Генерального прокурора в Украине может значительным образом повлиять на эффективную работу Генпрокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Луценко уже объявил, что уйдет в отставку, и насколько я понимаю, у президента уже есть на уме очень компетентный человек, который займет эту должность. Я слышал именно эту фамилию (Руслан Рябошапка. - Ред.). Генпрокурор играет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, но могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его тоже уважаем. Поэтому назначение нового Генпрокурора может иметь значительный эффект", - заявил американский дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143056
 
   
 Топ комментарии
 
Американцы 5 лет мягко намекали пороху, что пора завязывать в коррупцией, что нельзя ставить прокурором карманного человека, но он на все забил, думал, что за войну с рашей ему все простят. Ан не вышло...
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Мы его тоже уважаем. Назначение нового Генпрокурора может иметь значительный эффект, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1760 А кто это ?
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Тихий, спокойнЬІй с виду Рябошапка должен произвести фуррор у населения УкраинЬІ, когда начнется генеральная уборка и стирка ДержавЬІ от куЧмо-гнилоЮще-хрякоЗєко-порохастЬІх негодяев и их холуев!!!
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у президента уже есть на уме очень компетентный человек, - с вот этого места можно начинать смеяться - кто там с ним учился,людей смешил - может хОроший знакомы жены))))))
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Американцы очень тактичны.Особенно дипломаты.Они по хорошему не равнодушны к Украине.Украина -могильщик СССР,а теперь и орды.Осталось 13 дней до окончательной смены элит в Киеве.То же нужно сделать и на местах.Ибо на местах -вообще -вакханалия и грабежи.
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Американцы 5 лет мягко намекали пороху, что пора завязывать в коррупцией, что нельзя ставить прокурором карманного человека, но он на все забил, думал, что за войну с рашей ему все простят. Ан не вышло...
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после того как тейлор сказал что штаты хотят чтобы молодой генерал холодницкий сохранил свой пост вопросов стало только больше, для кого все эти назначения??????
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Тихий, спокойнЬІй с виду Рябошапка должен произвести фуррор у населения УкраинЬІ, когда начнется генеральная уборка и стирка ДержавЬІ от куЧмо-гнилоЮще-хрякоЗєко-порохастЬІх негодяев и их холуев!!!
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"Сгорела хата - гори и сарай"©
А может ЗЕ-клоуну по старой и доброй клоунской традиции потешить публику - отчубучить так, шоб переплюнуть Тошнотворного Порош(ен)ка - вместо юГидически необГазованого юГы назначить Генеральным прокурором ЗЕ-чувака вообще без какого бы то ни было высшего образования. А Тейлора, шоб не гавкав, послать к его коллегам-тёзкам - к Джону (иди на) Хербст и к Джону (отсоси) Болтон.
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Цікаво,за які заслуги Тейлор поважає Рябошапку ? Хіба що по роботі в "Transparency International Україна"-імпотентній,іноді брехливій,іноді шкідливій організації.
І чи не забагато влади стає в Бодіка ?
Призначення нового Генпрокурора може мати значний ефект, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8163
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а-а-а-а-а! Зрада!
Тейлор - зебіл!
Ляксєіч, вєрнісь, а то луцика сковирнуть і зразу твій корєш путєнг нападе.
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