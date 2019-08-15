 Назначение нового Генпрокурора может иметь значительный эффект, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
"Луценко уже объявил, что уйдет в отставку, и насколько я понимаю, у президента уже есть на уме очень компетентный человек, который займет эту должность. Я слышал именно эту фамилию (Руслан Рябошапка. - Ред.). Генпрокурор играет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, но могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его тоже уважаем. Поэтому назначение нового Генпрокурора может иметь значительный эффект", - заявил американский дипломат.
А может ЗЕ-клоуну по старой и доброй клоунской традиции потешить публику - отчубучить так, шоб переплюнуть Тошнотворного Порош(ен)ка - вместо юГидически необГазованого юГы назначить Генеральным прокурором ЗЕ-чувака вообще без какого бы то ни было высшего образования. А Тейлора, шоб не гавкав, послать к его коллегам-тёзкам - к Джону (иди на) Хербст и к Джону (отсоси) Болтон.
І чи не забагато влади стає в Бодіка ?
Тейлор - зебіл!
Ляксєіч, вєрнісь, а то луцика сковирнуть і зразу твій корєш путєнг нападе.