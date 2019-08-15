 "Пишите мне в ФБ", - Нефьодов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в ФБ, если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефьодову - это жулики. Сдавайте жуликов мне. Если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой чего-либо - это мутанты. Сдавайте их Алексею Гончаруку и Давиду Арахамии", - написал Нефьодов.

Вместе с тем он добавал, что если кто-то из его новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от него скроется, то они ошибаются: "Это лишь вопрос времени... Но если кто-то звонит таможенникам из любых органов с "советами" кого и как растаможивать - теперь мы живем по-новому и эти советы идут лесом".

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"Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа "извините, теперь это не работает, посоветуйтесь со своим руководством, пусть они набирают председателя Гостаможслужбы". Если кто-то будет растаможивать что-либо по команде других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне напрямую", - резюмировал Нефьодов.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины. Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы.