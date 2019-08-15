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 Политика Украины
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Все про:таможня (1463) Нефьодов (98)

 "Пишите мне в ФБ", - Нефьодов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов призвал граждан обращаться к нему напрямую в случае коррупции на таможне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в ФБ, если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефьодову - это жулики. Сдавайте жуликов мне. Если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой чего-либо - это мутанты. Сдавайте их Алексею Гончаруку и Давиду Арахамии", - написал Нефьодов.

Вместе с тем он добавал, что  если кто-то из его новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от него скроется, то они ошибаются: "Это лишь вопрос времени... Но если кто-то звонит таможенникам из любых органов с "советами" кого и как растаможивать - теперь мы живем по-новому и эти советы идут лесом".

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"Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа "извините, теперь это не работает, посоветуйтесь со своим руководством, пусть они набирают председателя Гостаможслужбы". Если кто-то будет растаможивать что-либо по команде других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне напрямую", - резюмировал Нефьодов.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины. Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы.

Пишите мне в ФБ, - Нефьодов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143055
 
   
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Сообщаю -Закарпатье. Внаглую требуют НА КАВУ. И не в первый раз
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Ничего , скоро придёт в себя . "Пишите мне в ФБ", - Нефьодов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне - Цензор.НЕТ 7025 Это таможня ....
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і байцу на дальнєм пагранічь'є
ат таможні пєрєдай прівєт!
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Не одни таможенник до сих пор не уволен на Закарпатье
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Вообще по тому какие взятки на таможне , надо судить по домам таможенников.
Говорят , что в Закарратье попасть на таможню - это как в Киеве в АП
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Ты поверил , наивный ? Тысячи лет эта структура живёт своей жизнью .
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Не надо быть таким пессимистом ...
Будем надеяться на лучшее !
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Канєшна-канєшна."Живемо по новому".Десь я таке вже чув.
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Надо, чтобы у тебя не требовали взятки)) А это - просто болтовня и оправдание коррупции которая будет продолжаться. Типа: вы же мне не писали в фейсбук, а я и не знал про взятки, думал их и нету))
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А что это даст по мнению зебобка?? Для чего это надо??
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Сообщаю -Закарпатье. Внаглую требуют НА КАВУ. И не в первый раз
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на фб нефедову черкани, ну или там на вайбер скинь, можно смс-ой если телефон даст
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люба малеча! якщо ти побачиш, що твої бабця і дідусь, матінка і татусь... розповідають казочки про переправку через кордон цигарок, бурштину, алкоголю... тощо, пиши нам в редакцію передачі "Юний митник"
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Нефедов, хватит зебилам баки заговаривать. Таможенная граница поделена за смотрящими- они и зарабатывают для себя и киевской власти. Например всем известный Хомутыннык. Или москаль с мертветчуком в Закарпатье. Модет Балога уже у них оторвал свое право доить таможню
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а что Балоги, отодвинули этого Ланьо от делов своих скорбных ??
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Если, когда ты лежишь на операционном столе, у тебя доктор "просит" денег за операцию, то ты не поддавайся, будь законопослушным гражданином!!! Вставай и беги к главврачу и сдавай этого шельмеца!!! Какие же они фальшивые с этими "напишите мне в фейсбуке программу", "пишите мне в про коррупцию напрямую в фейсбук"...
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На данный момент, Нефёдов производит наилучшее впечатление из всего сброда, окружающего преЗЕдента... "Пишіть мені у ФБ", - Нефьодов закликав громадян повідомляти йому безпосередньо про корупцію на митниці - Цензор.НЕТ 7210
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Чисто пиар,доказать вымогательство невозможно,но можно нарваться на встречный иск о защите чести,репутации и ещё чего то, и после купленного судьи выйти из зала суда голым и босым.С таможенником выгодно договориться и подмазать - зачем платить идиотские высокие тамсборы,если можно пройти за взятку и выйти на рынок с более дешевым товаром,чем у того идиота который все оплатил,схема работала,работает и будет работать.
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А я то думал, что надо писать ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ!
А тут оказывается в ФБ надо писульки писать...
А ФБ хотя бы расписку в получении моего заявления выдаст?

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Тебе писать не имеет смысла...надо звонить литинанту бакланову...только он сможет разобраться с этими чертями....
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скокаж маскаль там здоров'я уклав у нерівній боротьбі за прибутки.
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"Пишите мне в ФБ", - Нефьодов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне
ой нефьодов зря это сказал - "ляжет" страница)))или ФБ "ляжет")))
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ПЗДЦ!!! их надо лечить, этих зеленых реХфарматоров, это эпидемия дебилизма. надень дебил шапку с кокардой, и на неделю на пост, а не рылом по ФБ водить! деджитализаторы
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