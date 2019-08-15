 Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
Планом мероприятий предусмотрено проведение 23 августа ко Дню Государственного Флага Украины в городе Киеве, других населенных пунктах и зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины, а также культурно-художественного события "День флага" на Софийской площади в Киеве.
24 августа, в День Независимости Украины, предусмотрено проведение торжеств с участием представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности, а также организацию и проведение торжественных мероприятий в других населенных пунктах Украины.
"Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и др.", - говорится в сообщении.
Кроме того, запланировано проведение информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, тематических международных научных, научно-практических конференций, круглых столов, фотодокументальных выставок, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины.
В зарубежных дипломатических учреждениях празднование годовщины планируется с участием украинской диаспоры.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.
Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.
30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".
не спокушайте ))
бо вже один мій комент відмінусували за зірочки.
і то, туди можна було поставити пристойні літери, а не вигадувати собі різного поганого.
Значит будут идти мальчики трусиках-стрингах.
замість упівських славнів та маршів, отримаємо гейсько-бадоєаську ходу.
Та це повний П... пухнаста звірина.
пс. І не чіпати мої коменти !!!
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... только с лопаты не надо
1 ч. ·
На взлетке Антонова началась репетиция... ага, парада.
Нет, не марша ветеранов, а именно парада. Чуть больше десятка "коробок", ВСУ-НГУ-ГПСУ-ГСЧС. Все ровно так, как всегда. С мелкими и незначительными нюансами, но какими-то фантастическими идеями новых режиссеров.
Во-первых, я искренне и неистово ржу над мотивацией решения о проведении парада. До "новых" дошло, что к ним на 09:30 никто не прийдет, а все прийдут на 11:00 к ветеранам. И они решили как-то привлечь внимание.
В-вторых, я терпеливо жду стоны и крики про совковость, ага.
В-третьих, я не менее терпеливо жду объяснения - так дорого или нет; так затраты или премия?
ЗЕ- кретин
- раздача шаурмы
- прыжки по фонтанам
- купание в красных труселях
- обнимашки-целовашки слуг народа
- гала-концерт 95 квартала... у рояля сам маэстро- преЗедент
Таня Бойко
@Kharkov_2019
Слава Україні!
https://twitter.com/Kharkov_2019/status/1161514708756762624
Змучені і зневірені
Ті, хто творять історію.
Пальцями почорнілими
Вчаться життю зі зброєю.
Серед усіх - не зломлені
Болем, смертями, зрадами,
І почорнілі, втомлені
Сплять у степу під ГРАДами.
Від барикад скривавлених -
До Ілловайських "опадів"
Залишки йдуть незламаних..
Брати при дорозі закопані.
Очі - глибоке озеро,
Де замість дна - поранення:
З Фронту сивих привозили,
Тих, хто воював правильно.
Нас залишилось мізерно,
Але ми - сталь гартована,
І, наче меч, обріжемо
Шиї брехливим головам.
Стануть в колони кіборги!
Сотні очей не пустих.
І не зупинять стінами
Чорних нас всіх та злих.
боєць 93-ї ОМБр Влад Сор
що святкувати? від кого незалежність?
гонору повні шаровари, а хвастати нічим, на жаль.