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Все про:День независимости (686) Кабмин (11077) парад (439)

 Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины

14 августа на заседании Правительства утвержден План мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины Независимости Украины. Соответствующий проект распоряжения Кабинета Министров Украины разработан Министерством культуры во исполнение Указа Президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Планом мероприятий предусмотрено проведение 23 августа ко Дню Государственного Флага Украины в городе Киеве, других населенных пунктах и зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины, а также культурно-художественного события "День флага" на Софийской площади в Киеве.

24 августа, в День Независимости Украины, предусмотрено проведение торжеств с участием представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности, а также организацию и проведение торжественных мероприятий в других населенных пунктах Украины.

"Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и др.", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано проведение информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, тематических международных научных, научно-практических конференций, круглых столов, фотодокументальных выставок, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины.

В зарубежных дипломатических учреждениях празднование годовщины планируется с участием украинской диаспоры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По инициативе ветеранов и волонтеров в День Независимости состоится Марш защитников Украины

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Источник: https://censor.net.ua/n3143049
 
 
 Топ комментарии
 
Подейкують, офіс президента намагається через воєнкомати викликати ветеранів на "президентську ходу"
Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины - Цензор.НЕТ 84
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Блин, а как было приятно в прошлом году, КОГДА НА ПАРАД ПРИЕХАЛИ ВОЕННЫЕ ИЗ СТРАН НАТО И ПРРОШЛИ ПАРАД.
ЗЕ- кретин
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Подейкують, офіс президента намагається через воєнкомати викликати ветеранів на "президентську ходу"

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КУДИ ?!!!
не спокушайте ))
бо вже один мій комент відмінусували за зірочки.
і то, туди можна було поставити пристойні літери, а не вигадувати собі різного поганого.
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На Джаба-пойнт? (Х/ф "Данді на прізвисько Крокодил") 😁
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Да куда бы не шел, но все равно попадет по известному адресу. Мы все знаем этот адрес и нет необходимости его здесь упоминать.
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Алан Бадоєв керує парадом... Не гей-парадом, а парадом військових... А вони ж не дарма саме його вибрали. Це показове знущання над військовими та й усією країною.
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Бадоев? 😲
Значит будут идти мальчики трусиках-стрингах.
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прикро за наших.
замість упівських славнів та маршів, отримаємо гейсько-бадоєаську ходу. Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины - Цензор.НЕТ 2876
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Сумно,що в ветеранських організаціях ,що мали б виявити принципову позицію,засіли мутні ,підгодовані персонажі.
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Бадоев !
Та це повний П... пухнаста звірина.
пс. І не чіпати мої коменти !!! Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины - Цензор.НЕТ 9395
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Паспорта России по упрощённой процедуре могут получить около 39 млн украинцев - балаболки Кремля .Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины - Цензор.НЕТ 9640
.
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Кроме того, запланировано проведение информационно-образовательных иИсточник: https://censor.net.ua/n3143049
... только с лопаты не надо Кабмін затвердив план заходів із відзначення Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 7738
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Юрий Бирюков
1 ч. ·

На взлетке Антонова началась репетиция... ага, парада.
Нет, не марша ветеранов, а именно парада. Чуть больше десятка "коробок", ВСУ-НГУ-ГПСУ-ГСЧС. Все ровно так, как всегда. С мелкими и незначительными нюансами, но какими-то фантастическими идеями новых режиссеров.
Во-первых, я искренне и неистово ржу над мотивацией решения о проведении парада. До "новых" дошло, что к ним на 09:30 никто не прийдет, а все прийдут на 11:00 к ветеранам. И они решили как-то привлечь внимание.
В-вторых, я терпеливо жду стоны и крики про совковость, ага.
В-третьих, я не менее терпеливо жду объяснения - так дорого или нет; так затраты или премия?
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Блин, а как было приятно в прошлом году, КОГДА НА ПАРАД ПРИЕХАЛИ ВОЕННЫЕ ИЗ СТРАН НАТО И ПРРОШЛИ ПАРАД.
ЗЕ- кретин
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Вы мне вот что скажите: Тая Повалий будет на майдане петь или нет?
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Сообщу- идет сбор помидоров. Тухлые яйца решили не бросать
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Будет , будет ! И Повалий , и рэктор безголосый , Винник - 100% буде , Кароліна Куєк , Лоліта з Петербурга , Зеленський , що з 95 -го кварталу славного міста Кривий Ріг ...всі вам будуть .
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Финальная стадия мероприятий (по сценарию офиса преЗедента) будет такой:
- раздача шаурмы
- прыжки по фонтанам
- купание в красных труселях
- обнимашки-целовашки слуг народа
- гала-концерт 95 квартала... у рояля сам маэстро- преЗедент
Кабмін затвердив план заходів із відзначення Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 2405
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А Пэтя будет? Грымчака в вышиванке точно не будет, а вот Парубийко может нарисоваться, но без Пашинского. А вот Югик принес извинения за своего друга, может с Иркой и появится.
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Зе-команда в очердной раз смачно харкнуло в украинское общество, - командовать парадом будет некто Аслан Бадоев, известный клипмейкер, любитель российской попсы и гей...
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///
Змучені і зневірені
Ті, хто творять історію.
Пальцями почорнілими
Вчаться життю зі зброєю.

Серед усіх - не зломлені
Болем, смертями, зрадами,
І почорнілі, втомлені
Сплять у степу під ГРАДами.

Від барикад скривавлених -
До Ілловайських "опадів"
Залишки йдуть незламаних..
Брати при дорозі закопані.

Очі - глибоке озеро,
Де замість дна - поранення:
З Фронту сивих привозили,
Тих, хто воював правильно.

Нас залишилось мізерно,
Але ми - сталь гартована,
І, наче меч, обріжемо
Шиї брехливим головам.

Стануть в колони кіборги!
Сотні очей не пустих.
І не зупинять стінами
Чорних нас всіх та злих.

боєць 93-ї ОМБр Влад Сор
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поспівать, гопака збацать, щось таке я бачив у канадійському ванкувері і потім на рік свобода!
що святкувати? від кого незалежність?
гонору повні шаровари, а хвастати нічим, на жаль.
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