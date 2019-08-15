 В 2021 году выпускники будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по четырем предметам, - УЦОКО

О такой перспективе сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Перспектива 21-го года. Фактически сейчас есть видение следующего: в отличие от 2020-го и в текущем году выпускники, которые будут заканчивать получение полного общего среднего образования в 21-м году, должны будут обязательно пройти государственную итоговую аттестацию не по трем, а по четырем предметам. Два предмета - украинский язык и математика - будут обязательными для всех независимо от типа учебного заведения... И добровольно по двум предметам можно будет выбрать либо историю Украины, либо иностранный язык. И четвертый предмет по выбору абитуриента - из того перечня, который является неизменным уже несколько лет", - сказал Бойко.
Он добавил, что тесты по украинскому языку и математике будут двухуровневыми.
В ЄС і в деяких інших країнах проосто провести стратифікацію українських вишів... І як того що тобі начитали ДОСТАТНЬО то будеш мати чи бакалавра чи магістра
Інша справа що деякі спеціальності і спільноти фахівців потребують визнання чи ОТРИМАННЯ права на початок практики
так що то у тебе в макитрі лайно ..
і чого ж в вишах України кількість "богообраних"впала до НУЛЯ?
і ті хто називав самі-себе най-розумними най-кмітливими ..най.. най... виявились без"блата"ще більшими шлємазлами ніж інші