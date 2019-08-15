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 Политика Украины, Общество
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 В 2021 году выпускники будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по четырем предметам, - УЦОКО

В 2021 году абитуриенты будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по четырем предметам, а не как сейчас по трем.

О такой перспективе сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Перспектива 21-го года. Фактически сейчас есть видение следующего: в отличие от 2020-го и в текущем году выпускники, которые будут заканчивать получение полного общего среднего образования в 21-м году, должны будут обязательно пройти государственную итоговую аттестацию не по трем, а по четырем предметам. Два предмета - украинский язык и математика - будут обязательными для всех независимо от типа учебного заведения... И добровольно по двум предметам можно будет выбрать либо историю Украины, либо иностранный язык. И четвертый предмет по выбору абитуриента - из того перечня, который является неизменным уже несколько лет", - сказал Бойко.

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Он добавил, что тесты по украинскому языку и математике будут двухуровневыми.

Источник: https://censor.net.ua/n3143046
 
 
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Правильно! А лучше по 6-8 предметам. Выпускников школ - за бугор!
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Та хоть 10, нигде в мире наши "дипломы" не признают, если захочешь работать по специальности у тебя в обязательном порядке потребуют подверждать свой диплом, иногда это занимает по несколько лет. Громкое название ЗНО не оправдало свое предназначение. Единственные ЗНО в Украине, которые действительны во всем мире - это IELTS и TOEFL, всё остальное корумпированная туфта на постном масле.
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так ти ідійот.. та ще й брехливий!!
В ЄС і в деяких інших країнах проосто провести стратифікацію українських вишів... І як того що тобі начитали ДОСТАТНЬО то будеш мати чи бакалавра чи магістра У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 3965
Інша справа що деякі спеціальності і спільноти фахівців потребують визнання чи ОТРИМАННЯ права на початок практики У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 3905

так що то у тебе в макитрі лайно ..
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Украинцы ж умные, это американцы один SAT сдали и достаточно для поступления в универ. Украинские школяры в вузы должны поступать в вузы мучительно, и сдавать побольше тестов.
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не городи бреда, контрактников берут с любыми балами, а некоторые ВУЗы, из-за недостатка аббитуриентов приняли решение принимать любого желающего, даже без ЗНО.
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І чому ж мішпуха так істерично скавчить проти Гриневич та Супрун... ? У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 8719
У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 8719 і чого ж в вишах України кількість "богообраних"впала до НУЛЯ?

і ті хто називав самі-себе най-розумними най-кмітливими ..най.. най... виявились без"блата"ще більшими шлємазлами ніж інші
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