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Все про:Запорожье (1537) IT-индустрия (155) Офис Президента (56)

 27 сентября состоится презентация бренда цифрового государства, - Офис Президента

27 сентября при поддержке Офиса Президента Украины состоится International IT Forum в Запорожье. На нем впервые будет представлен бренд цифрового государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

На форуме будут работать три локации:

1. Панельная дискуссия, где эксперты будут обсуждать существующие возможности государственно-частного партнерства в рамках диджитализации в государстве.

2. Выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении.

3. Интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и др.).

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"Украина превратится из аутсорсинговой страны в создающую продукты в сфере информационных технологий. Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом Президента с радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, помимо этого, направлены на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых изменений, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинцев в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье", – отметил советник Президента Украины Михаил Федоров на рабочей встрече с организаторами форума.

Справка. International IT Forum – это международное мероприятие, которое в этом году объединит более 3 тыс. национальных и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель мероприятия – популяризация ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3143035
 
 
 Топ комментарии
 
Телеграмма: «Москва, Кремль, Ленину. Товарищ Ленин, помогите бедному еврею. Рабинович». На следующий день Рабиновича вызывают куда надо:
- Вы в своем уме? Вы что, не знаете, что Ленин давно умер?
- Ну да, у вас всегда так: если вам нужно, так он вечно живой, а если нужно бедному еврею, так он давно умер 27 сентября состоится презентация бренда цифрового государства, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6597
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Телеграмма: «Москва, Кремль, Ленину. Товарищ Ленин, помогите бедному еврею. Рабинович». На следующий день Рабиновича вызывают куда надо:
- Вы в своем уме? Вы что, не знаете, что Ленин давно умер?
- Ну да, у вас всегда так: если вам нужно, так он вечно живой, а если нужно бедному еврею, так он давно умер 27 сентября состоится презентация бренда цифрового государства, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6597
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Заходит Баканов:
- Володимир Александрович, к вам ходоки...
- Откуда, Ива́н Генна́диевич?
- Кажется, из-под Луганска.
- К черту, к черту, Іва́н Генна́диевич! Третью кепку съели...
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разработки в области робототехники...скоро зебобе журавлей на юг провожать,по пуйловской системе
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то ж мну есчо открытие. если мир - виртуализация, то государство в нём и подавно цифровое. Програмер поди хихикает )
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То шо Гарант на Майдані буде ходаків приймати? Вова Лєнін приймав ходаців в Кремлі.

Владимир Ильич, к вам ходоки!
- Да, а что они принесли, батенька?
- Свежей рыбки.
- А шли они сколько?
- Две недели.
- Детям, все детям. 27 сентября состоится презентация бренда цифрового государства, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3025

Уставший отец семейства возвратился домой после ночной рабочей смены.
Дома куча детей, которые требуют поиграть с ними.
- Хорошо, давайте играть в мавзолей, где я буду Лениным, а вы - часовыми.
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Внимание! В новости есть чтото о Зеленском! Порохососы тут же включили автоматический говномёт.
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Я зрозумів. З 27 вересня в Україні почнеться нове шоу, квартал 96 імені Коломойського.
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Не може держава з недостатньою економікую,охороною здоров'я,інфрастроктурою і тд.,бути високотехнологічною.
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так никто и не спорит. узеленского всегда говорят, что что-то будет, но не говорят когда конкретно.
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кстати , этот поц скоро приезжает к нам и будет встречаться с своим единоверцем Зе...


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках предвыборной кампании вывесил на здании штаб-квартиры своей партии огромный плакат, на котором он жмет руку Владимиру Путину.

27 вересня відбудеться презентація бренда цифрової держави, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4205



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Не факт, не факт... Штучний суперінтелект наразі є однією з екзистенційних загроз.
Більше того, штучний інтелект мислиться як закономірний результат розвитку технологічної цивілізації (концепція "максимально перекласти працю на машини" - і тут лише питання часу, коли від найпростіших механізмів цивілізація дійде до розумних машин) - і можливо є фактором Великого Фільтру, себто причиною самовистругування цивілізацій.
А якщо якийсь суперінтелект десь розпочав зачистку інших планет - все. ПАНІКА. Нам пзда. Півмільйони-мільйон років - достатньо, щоб зачистити Галактику.
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Якось отак. ШАУРМА - НОГОТОЧКИ - МУТАЦИИ

27 вересня відбудеться презентація бренда цифрової держави, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5081
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БЕЗГОТІВКОВА оплата картками для оплати проїзду та монітизація пільг в СВІТІ ПРАЦЮЮТЬ ВЖЕ 25 років!!! Для кого цей тупорилий балаган? Невже для тих пересічних 44%шлємазлів які навчилися тицькати пальцями по екрану.. і тому себе вважають"цивілізованими" 27 вересня відбудеться презентація бренда цифрової держави, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1344
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- здравствуйте, товарищ ходок, садитесь! Вы, конечно, зе-бедняк?
- да вот, Володимир Ильич, вроде бы и нет. Автомобиль на евробляхах у меня...
- ага, стало быть товарищ, вы середнячок?
- да как сказать, Володимир Александрович... Сыт каждый день, дети сыты, обуты, так что да... Два автомобили у меня, вот как.
- ага, стало быть, кулачок! Товарищ Баканов! Расстрелять этого черта!
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дижилита...- не, не так.
дишилиза... тоже не то....
диджилизатация - got it!
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Я так розумію, у цифровій державі харчі теж будуть цифрові, лише шаурма аналогова, вибачте, справжня? Нє?
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Оно я вище запостив арт (один з перших результатів за пошуком Ukraine cyberpunk) - оте ШАУРМА - НОГОТОЧКИ - МУТАЦИИ неначе натякає. Актуальними будуть: кібер-манікюр (мабуть, в нігті буде щось імплантовано), мутації (ДНК-репрограмінг) та аналогова ШАУРМА.
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Панельная дискуссия ето с кем, простите?
а можна свою подругу взять? - пес его знает шо там у вас на той панели...
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...вальдемар и прочие узеленские - пересмотрите классику! И сделайте правильные выводы... 27 вересня відбудеться презентація бренда цифрової держави, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9015

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Классика совкового жанра от порохоботов. "Не читал, но осуждаю". Ещё не состоялся форум, никто не ознакомлен с проектами решений и инноваций, а порохоботы клеймят. 8% тормозов прогресса, деградировавших люмпенов, прилагающих усилия, чтобы Украина оставалась в заднице. Только могут вышиванку на себе рвать...
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