 27 сентября состоится презентация бренда цифрового государства, - Офис Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
На форуме будут работать три локации:
1. Панельная дискуссия, где эксперты будут обсуждать существующие возможности государственно-частного партнерства в рамках диджитализации в государстве.
2. Выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении.
3. Интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и др.).
"Украина превратится из аутсорсинговой страны в создающую продукты в сфере информационных технологий. Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом Президента с радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, помимо этого, направлены на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых изменений, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинцев в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье", – отметил советник Президента Украины Михаил Федоров на рабочей встрече с организаторами форума.
Справка. International IT Forum – это международное мероприятие, которое в этом году объединит более 3 тыс. национальных и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель мероприятия – популяризация ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.
- Вы в своем уме? Вы что, не знаете, что Ленин давно умер?
- Ну да, у вас всегда так: если вам нужно, так он вечно живой, а если нужно бедному еврею, так он давно умер
- Володимир Александрович, к вам ходоки...
- Откуда, Ива́н Генна́диевич?
- Кажется, из-под Луганска.
- К черту, к черту, Іва́н Генна́диевич! Третью кепку съели...
Владимир Ильич, к вам ходоки!
- Да, а что они принесли, батенька?
- Свежей рыбки.
- А шли они сколько?
- Две недели.
- Детям, все детям.
Уставший отец семейства возвратился домой после ночной рабочей смены.
Дома куча детей, которые требуют поиграть с ними.
- Хорошо, давайте играть в мавзолей, где я буду Лениным, а вы - часовыми.
Україна. 2019. Гілка. Пилка. Довбойоби.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках предвыборной кампании вывесил на здании штаб-квартиры своей партии огромный плакат, на котором он жмет руку Владимиру Путину.
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Більше того, штучний інтелект мислиться як закономірний результат розвитку технологічної цивілізації (концепція "максимально перекласти працю на машини" - і тут лише питання часу, коли від найпростіших механізмів цивілізація дійде до розумних машин) - і можливо є фактором Великого Фільтру, себто причиною самовистругування цивілізацій.
А якщо якийсь суперінтелект десь розпочав зачистку інших планет - все. ПАНІКА. Нам пзда. Півмільйони-мільйон років - достатньо, щоб зачистити Галактику.
- да вот, Володимир Ильич, вроде бы и нет. Автомобиль на евробляхах у меня...
- ага, стало быть товарищ, вы середнячок?
- да как сказать, Володимир Александрович... Сыт каждый день, дети сыты, обуты, так что да... Два автомобили у меня, вот как.
- ага, стало быть, кулачок! Товарищ Баканов! Расстрелять этого черта!
дишилиза... тоже не то....
диджилизатация - got it!
Зинадолина.
а можна свою подругу взять? - пес его знает шо там у вас на той панели...