 27 сентября состоится презентация бренда цифрового государства, - Офис Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

На форуме будут работать три локации:

1. Панельная дискуссия, где эксперты будут обсуждать существующие возможности государственно-частного партнерства в рамках диджитализации в государстве.

2. Выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении.

3. Интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и др.).

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"Украина превратится из аутсорсинговой страны в создающую продукты в сфере информационных технологий. Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом Президента с радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, помимо этого, направлены на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых изменений, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинцев в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье", – отметил советник Президента Украины Михаил Федоров на рабочей встрече с организаторами форума.

Справка. International IT Forum – это международное мероприятие, которое в этом году объединит более 3 тыс. национальных и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель мероприятия – популяризация ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.