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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киев (17810) суд (22450) Захарченко Виталий (748)

 Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева решил заочно арестовать бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно решению суда, копия резолютивной части которого имеется в распоряжении агентства, по ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины суд в четверг, 15 августа, постановил избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Определение следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Захарченко находится не в Украине.

В апреле 2018 суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк (Киев). Так, управление специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почему снят арест с имущества экс-главы МВД Захарченко, - мотивация суда

12 февраля суд повторно наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3143033
 
   
 Топ комментарии
 
странно, а портнова не арестовал....
Портнов в зе-команде сейчас...
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на этой ветке прогнозирую рекордно-низкую явку пете-растов с вечной темой "ЗЭ-апокалипсис сегодня".
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... а его подельник Могилев из ЗомбиТВ не вылазит.
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5 лет полныйПэ держал козыря за яйца,и тут бац!
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ай вей!! і тут мішпуха шмаркль хором з ґебельсами пукіна "сваіх" захищає Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко - Цензор.НЕТ 4435

для них вітя абрамич"свій" і тому чисто -янгол безвинний
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Это троли рошеновские так чувства выражают...
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Не свісті. Все еті яйца билі в Россіі.
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников,
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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странно, а портнова не арестовал....
Портнов в зе-команде сейчас...
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і до портнова черга ДОЙДЕ навіть при спротиві шмарклі
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На Портнова даже дела нет, да и отношения к команде он не имеет.
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НЕ БРЕШИ портнов ВЖЕ аж скавчить - і допитують і питають і ЛЮДИ і суди Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 6956
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... а его подельник Могилев из ЗомбиТВ не вылазит.
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Оперативно. Всего лишь прошло пять лет!Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко - Цензор.НЕТ 930
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Паралельно з процесом роботи прочитав новину - і подумав про куркомаца, що майже рік як "особисто пом'янув Кобздона".
Підвис на кілька секунд...
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на этой ветке прогнозирую рекордно-низкую явку пете-растов с вечной темой "ЗЭ-апокалипсис сегодня".
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а ти гадав що гнідник совкової пропукінської мішпихи "так-проста" вітдає своїх? за кожного чипляються... а вітя-юґ'євіч знакова фігура в мішпусі банди хама Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 6388 Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 6388
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та невже - а його активи, які успішно працюють в Україні...., і які приносять йому, та продажним чинушам лями зЄлені... Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 5686
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та не переймайся ти так! 28лютого 2014 ЗААРЕШТУВАЛИ активи пропукінської мішпухі і в кінці січня 2019 ПІДТВЕРДИЛИ що арешт ЧИННИЙ Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 5259 Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 5259
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не надо нам заочно, нам нужно - сейчас, свыней за гратыСуд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 1056Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 1056
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Цього даунецького мусорського вбивцю треба давно було ліквідувати у москві, як гіві,моторолу А його гаманцю "бізнесмену" Кушнарьову І.В. закліщити яйця до полусмерті. Та курва заслуговує і на пожиттєве і на страту.
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подождите чуть-чуть, вот будет новый прокурор, и сядут все, кому надо сесть.
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кстати, на имя Захарченко было зарегистрировано единственное в Украине месторождение золота. Хотя реальным владельцем была семья Януковича.
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Экс-глава мвд захарченко отбывает своё заочное заключение в натуральной пятиэтажной вилле на расии и в х.. не дует.
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