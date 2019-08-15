 "Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, что будет дальше с Минскими переговорами, он ответил:

"Как-то будет. Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой. Здесь конфликт не поддается заморозке. Я сказал бы даже так: заморозка конфликта на Донбассе вообще может стать мечтой. Этот конфликт не будет замороженным, потому что открыт канал поставки оружия", - заявил Безсмертный.

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