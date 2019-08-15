 "Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о том, что будет дальше с Минскими переговорами, он ответил:
"Как-то будет. Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой. Здесь конфликт не поддается заморозке. Я сказал бы даже так: заморозка конфликта на Донбассе вообще может стать мечтой. Этот конфликт не будет замороженным, потому что открыт канал поставки оружия", - заявил Безсмертный.
Как Вы думаете почему он так сказал ?
Потому что дело открывает ГПУ и его откроют по статье "мошенничество" там найдут ещё кучу смягчающих, дело пойдет в обычный суд и получит чел максимум 2 года условно.
Хорошего дядю умный мальчик не уволит.
Но вопрос в другом, почему Безсмертный 5 лет толк, а как только уволили рассказывает что это бесполезно.
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Стоит отметить, что Раша Срака действительно является известной спортсменкой, а вот министр Сралькович - всего лишь шутка.... МИД Словении возглавляет Миро Церар.
УКРАЇНСЬКІ ПАТРІОТИ НЕ ДАДУТЬ фашистам пукіна і місцевій мішпусі зробити з України покірного вола фєдєрастії