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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (316) война (3562) Минск (1273)

 "Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный

Бывший переговорщик от Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный считает, что вооруженный конфликт на Донбассе не будет заморожен, поскольку открытый канал поставки оружия.

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, что будет дальше с Минскими переговорами, он ответил:

"Как-то будет. Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой. Здесь конфликт не поддается заморозке. Я сказал бы даже так: заморозка конфликта на Донбассе вообще может стать мечтой. Этот конфликт не будет замороженным, потому что открыт канал поставки оружия", - заявил Безсмертный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После гибели 4 военных на Донбассе мы должны были созвать ОБСЕ, ТКГ, выйти из Минского процесса и перекрыть КПВВ, но в результате Зеленский позвонил Путину, - Безсмертный

Источник: https://censor.net.ua/n3143021
 
 
 Топ комментарии
 
Стоит только человека оторвать от корыта, как оказывается у него сколько было бесценных идей, которые он держал в себе пока работал. "Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1909
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100%
Но вопрос в другом, почему Безсмертный 5 лет толк, а как только уволили рассказывает что это бесполезно.

"Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 175
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В Минске смачные драники и свежая сметанка,там можно заседать всю жизнь по решениям конфликтов.А вот если заседания перенести на передовую в окопчик поближе так сказать к каналу---то будет другой сюжет тогда да.
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У попугая Ромы голос прорезался , как от кормушки отодвинули
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А чому раніше Безсмертний не був таким принциповим? Може тому що Гримчака, людину порошенка взяли на хабарі і зараз Гримчаку запропонують угоду зі слідством в обмін на покази проти порошенка і порошенко гарантовано сяде на довічне і саме зараз потрібно терміново влаштувати якусь глобальну дестабілізацію щоб врятувати порошенка від гарантованої в'язниці!
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А Вы оптимист, вон генпрогурор вчера заявил что "задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл."
Как Вы думаете почему он так сказал ?
Потому что дело открывает ГПУ и его откроют по статье "мошенничество" там найдут ещё кучу смягчающих, дело пойдет в обычный суд и получит чел максимум 2 года условно.
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- Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону! Видал, какую масыну изобрели! Что значит «к чёрту»?! Полквартиры исчезло! (с)
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Стоит только человека оторвать от корыта, как оказывается у него сколько было бесценных идей, которые он держал в себе пока работал.
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Плохой дядя говорит плохие слова.
Хорошего дядю умный мальчик не уволит.
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Вот почему когда человек получает з/п-то говорит что то чем он занимается правильно, архиважно и архиполезно, стоит только его уволить как он на второй день говорит, что всё это абсолютно бесполезно и даже вредно.
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часто буває.що хороше рішення принято-коли вже час втрачено
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Мінськ це таке місце де товчуть воду в ступі.
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Но вопрос в другом, почему Безсмертный 5 лет толк, а как только уволили рассказывает что это бесполезно.


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Патамушта був при дєлє і йому це подобалось.
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В Минске смачные драники и свежая сметанка,там можно заседать всю жизнь по решениям конфликтов.А вот если заседания перенести на передовую в окопчик поближе так сказать к каналу---то будет другой сюжет тогда да.
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это фейковая новость...розыгрыш... но прикольно же)))))
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"Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6346

Стоит отметить, что Раша Срака действительно является известной спортсменкой, а вот министр Сралькович - всего лишь шутка.... МИД Словении возглавляет Миро Церар.
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і миттєво заскавчали пропукінські ґебельси "Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6549
УКРАЇНСЬКІ ПАТРІОТИ НЕ ДАДУТЬ фашистам пукіна і місцевій мішпусі зробити з України покірного вола фєдєрастії
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