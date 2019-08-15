 Мы не скрывали материалы, которые расширяли количество заказчиков нападения на Гандзюк, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Катерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель, через проведение соответствующих мероприятий.

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Вышеуказанный протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства № 22019000000000102 по подозрению Мангера В.Н. и Левина А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины, против Екатерины Гандзюк.

"Также копия указанного протокола допроса приобщена к материалам уголовного производства № 22019000000000101 по обвинению Павловского И.В. - том № 3 листа дела 56-63, которые сопроводительным письмом № 6/5100 от 04.07.2019 направлены в Генеральную прокуратуру Украины", - отметили в пресс-службе.

"Таким образом утверждение Генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным. Служба безопасности Украины во процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины продолжает принимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк", - подытожили в ведомстве.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк

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