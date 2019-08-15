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 Террористы обстреляли из запрещенного оружия Зайцево и Новолуганское, - СЦКК

Вооруженные формирования РФ на Донбассе 14 августа обстреляли населенные пункты Новолуганское и Зайцево из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в четверг в Facebook украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что несмотря на минские договоренности и режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации коварно 14 августа, в период с 18:56 ч. до 19:40 ч. осуществили обстрел населенного пункта Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно: минометы 120-го калибра. В общем противник выпустил 9 мин. Установлено, что огонь оккупанты вели с оккупированного н.п. Байрак", - сказано в сообщении.

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Кроме того, по данным СЦКК, 14 августа, около 19 часов, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Зайцево с направления Гольмовского, применив 7 мин 120-го и 2 мины 82-го калибра, а также автоматического гранатомета, что также является грубым нарушением объявленного перемирия и минских договоренностей.

Террористы обстреляли из запрещенного оружия Зайцево и Новолуганское, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143017
 
 
 Топ комментарии
 
кловун, звони х"йлу і скажи, шо це не прібліжає к міру.
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прекращайте писать правду у зе и хо перемирие и нет обстрелов, или вы им не верите??????
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Владімєр владімєровіч, ну что жє ви не повліялі на ваших апалчєнцєв! Вас жє так просілі, так просілі!
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прекращайте писать правду у зе и хо перемирие и нет обстрелов, или вы им не верите??????
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Где вы, олигофрены, плодитесь и размножаетесь?
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ВСУ полезно посидеть под без ответными обстрелами согласно приказу Главкома...
Может и созреют когда нибудь до военной хунты...
Может появятся офицеры с самоуважением и честью....
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думаете рабство в менталитете не истребимо?
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кловун, звони х"йлу і скажи, шо це не прібліжає к міру.
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раніше писали---українські воїни дали адекватну відповідь
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Они и сейчас дают, просто перестали писать, чтобы быть политкорректными.
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а з 21 квітня такого терміну вже немає...зараз «боєвоє травмірованіє»...
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Обычно про раненных и убитых говорят через пару дней чтобы общество не будоражить
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Сегодня ,как сказал клован🤡»,та сторона ,повстанцы «убили нашего воина , а его ********* утверждает ,что «перемирие»достигнуто ! Калоботы,ау!!!!!!
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Как то прослеживается закономерность между обстрелами и убитыми и желанием ***** чтобы ему позвонили. Так же как и обстрелы увеличиваются перед очередными переговорами. Если дуракам никак не дойдет что переговоры с террористом ****** ведут только к еще к большим жертвам то уже никто их не вылечит.
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Они не дураки ,оно🤡🐒💩🤢🐸- иуды избранные недоразвитыми членами
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о.. правильну назву написали---СЦиКК
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Владімєр владімєровіч, ну что жє ви не повліялі на ваших апалчєнцєв! Вас жє так просілі, так просілі!
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Ну пусть стреляют лишь бы не нарушали режим тишины и хлебное перемирие. Потерпите немного, скоро хлебное перемирие закончится и начнется школьное перемирие. А вообще я вижу всем уже пох. на обстрелыТеррористы обстреляли из запрещенного оружия Зайцево и Новолуганское, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2378
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Какие растакие террористы, какие еще вооруженные формирования рэфэ???
Что за хамский тон???????????
Надо писать та сторона.
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Из запрещенного - НИЗЗЯЯЯ... А из разрешенного - можно стрелять в солдат ВСУ... Днище...
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Порохопутенская пропаганда делает из людей дебилов, здравомыслящие не нужны системе
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Верните артиллерию нашим воинам котррую отобрал Шиколадный П.дорас,пускай она отрабатывает по спорам а не гниёт в тылу
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