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 Политика Украины
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 Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию, - адвокат Мангера Мурашкин

Подозреваемый в участии в подготовке нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран Европейского Союза и после допроса отпущен, так как Служба безопасности Украины отказалась подавать документы на его экстрадицию.

Об этом сообщил адвокат председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на Гандзюк, Андрей Мурашкин, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе случилось то, чего так долго требовали активисты группы "Хто замовыв Катя Гандзюк": Алексей Левин был задержан полицией одной из стран ЕС в рамках договора об оказании правовой помощи с Украиной. Сразу же после задержания Левина, генеральный прокурор Луценко заявил о том, что до конца недели Мангеру будет предъявлено обвинение и дело передано в суд. В свою очередь, Алексей Левин после задержания, заявил о политическом преследовании в Украине и попросил предоставить ему статус беженца. Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа. И... полиграф подтвердил, что все сказанное Левиным является чистой правдой, никакого отношения к нападению на Катерину он не имеет. После чего, европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым Левиным и предложили подать запрос на его экстрадицию. Однако, побеседовав с Левиным, украинское СБУ сообщило, что не будет подавать документы на его экстрадицию - без объяснения причин. В результате, задержавшая сторона была вынуждена отпустить Алексея на свободу", - рассказал адвокат.

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Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию, - адвокат Мангера Мурашкин 01

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3143016
 
 
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Баканов, який чорт замовив Катю Гандзюк?
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Це пабєда узеленських, чи вже перемога?
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после назначения бездомного сбушника главой жога то вопросы не к сбу а к руководству его и страны
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после назначения бездомного сбушника главой жога то вопросы не к сбу а к руководству его и страны
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Це пабєда узеленських, чи вже перемога?
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Баканов, який чорт замовив Катю Гандзюк?
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Мабуть єврей,інекше так би не відмазували. Євреї своїх не здають!
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Ага!
Так ось звітки у "Справи Гримчака" ноги ростуть!
Зашквари перекриваютьгенеруючи скандали!
****, кіношники...
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Высеры соевых становятся всё более примитивными. Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна було затримано в країні ЄС і відпущено після допиту, оскільки СБУ не запросила екстрадицію, - адвокат Мангера Мурашкін - Цензор.НЕТ 2756
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Їм ніколи було, вони Гримчаку півкіло календариків з намальованими доларами скуповували.
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Прихильники петі і петіного кума-алкоголіка - а як ви прокоментуєте цю цитату зі статті ? " Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа. И... полиграф подтвердил, что все сказанное Левиным является чистой правдой, никакого отношения к нападению на Катерину он не имеет."
Источник: https://censor.net.ua/n3143016
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а что вы хотите от "умного и забавного" руководителя СБУ.
Думаете, он туда работать поставлен?
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Почему страна секрентная? Чушь какая-то. Предлагаю новый формат для тиких невероятно полезных статей: "Один из подозреваемых по делу об убийстве активистки Г был задержан в период с ____ по ____ полицией одной из стран ЕС и отпущен, потому что одно из украинских ведомств .... и т.п."
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