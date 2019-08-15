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 Политика Украины
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 Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет, - УЦОКО

Центр оценивания качества образования заявляет, что знание нового украинского правописания не будет проверяться на внешнем оценивании ближайшие пять лет.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Центра Валерий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В связи со вступлением в силу нового украинского правописания, согласно документу Министерства образования и науки, в ближайшие 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания "проект-проєкт, "кафедра - катедра" и так далее... Это не будет объектом проверки на тесте по украинскому языку и литературе", - сказал он.

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При этом, по словам Бойко, если ученик будет использовать новое правописание при выполнении творческого задания, это не будет считаться ошибкой.

Напомним, 22 мая Кабинет министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция украинского правописания. Документ подготовила специально созданная Национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3143012
 
 
 Топ комментарии
 
Не кожен знає і старе, а ви про нове.
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Все одно треба, щоб його викладали катедри української мови і щоб він звучав у етері.
Бо не пів вареником єдиним живе людина.
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Зараз кремлівських пропагандонів почне ковбасити.
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Не кожен знає і старе, а ви про нове.
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Коли собаці не має чого робити...вона лижє яйця!)))
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Задолбали эти "специалисты".. что только не сделаешь, чтобы оправдать свое существование....
Мені, Т.Г.Шевченка якось і по попередному правопису --- вдавалося прочитати....
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"нове правописання" ---- це ворожий прикол знущання над УкрМовою, введений режимом роттердамівців.
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Зараз кремлівських пропагандонів почне ковбасити.
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Правопис зроблено на виступах Парубія. Тому і запровадили Р з апострофом.
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Мене ковбасить від купи дармоїдів, які, як таргани, позабивалися в щілини, та чекають слушного моменту, щоб вискочити звідти, та правописом --- як довбнею по голові!
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Все одно треба, щоб його викладали катедри української мови і щоб він звучав у етері.
Бо не пів вареником єдиним живе людина.
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О! На третьому поверсі забилася у падучій сім'я україножерів, а на пятому поверсі завила русскоязичная бабушка !

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Та обов'язково щоб не забули -- про борошна українського народу!
Ну, ще -- про стріли з цибулі!)) Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 7084
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- я протів нового правопісанія!

- а як би ти писала пів-яблука?
- через апостроффф
абзац Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 9228
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Читал некоторые слова из нового правописания.
Таке впечетление,шо консультантом був Микола Яновмч.
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