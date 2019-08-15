"После гибели 4 военных на Донбассе мы должны были созвать ОБСЕ, ТКГ, выйти из Минского процесса и перекрыть КПВВ, но в результате Зеленский позвонил Путину, - Безсмертный"

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Я зашел к секретарю Совбеза в 12:30 (6 августа. - Ред.) и еще не знал обо всех событиях этого дня. Он (секретарь СНБО Александр Данилюк. - Ред.) пришел от президента, где обсуждалась эта ситуация, и на нем лица не было. Мы поговорили 30 минут и я понял, что дальше говорить нет смысла, потому что он меня не слышит", - рассказал Безсмертный.

"А когда я вышел от него, то первое, что прочитал - его сообщение (реагируя на обстрел во Павлополе, Данилюк написал в Facebook: "Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания". - Ред.). Я здесь же набрал людей из его окружения и сказал: что вы делаете? Надо немедленно созвать ОБСЕ, ТКГ, реагировать", - добавил он.

Далее, по словам Безсмертного, Украина должна была заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это.

"Ведь это очень опасная вещь, которая может привести к широкомасштабному конфликту. И сказал о том, что надо делать: перекрывать КПВВ, ведь неизвестно, где это еще может произойти", - рассказал он.

Далее, по словам Безсмертного, Украина должна была бы также перекрыть коммуникации, чтобы не было катастрофы в случае стрельбы.

"Но в результате мы получили звонок (Владимира Зеленского. - Ред.) Путину, что свидетельствовало о том, что вокруг президента не смогли объективно оценить, что произошло", - отметил он.

По словам Безсмертного, обстрел в Павлополе и гибель 4 военных могли спровоцировать начало широкомасштабных боевых действий. Он пояснил, что за три часа после обстрела так называемый министр иностранных дел "ЛНР" Владислав Дейнего и так называемая омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева перешли из оккупированной территории на сторону, которую контролирует Украина. К тому времени, по словам Безсмертного, украинские военные в Станице Луганской, где перешли наемники РФ, не знали о гибели 4 морпехов, однако в противном случае, "из Дейнеги и Кобцевой сделали бы там решето". Это, по мнению Безсмертного, был план Кремля.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

7 августа глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, которому он предложил провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

14 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.