"После гибели 4 военных на Донбассе мы должны были созвать ОБСЕ, ТКГ, выйти из Минского процесса и перекрыть КПВВ, но в результате Зеленский позвонил Путину, - Безсмертный"

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Я зашел к секретарю Совбеза в 12:30 (6 августа. - Ред.) и еще не знал обо всех событиях этого дня. Он (секретарь СНБО Александр Данилюк. - Ред.) пришел от президента, где обсуждалась эта ситуация, и на нем лица не было. Мы поговорили 30 минут и я понял, что дальше говорить нет смысла, потому что он меня не слышит", - рассказал Безсмертный.
"А когда я вышел от него, то первое, что прочитал - его сообщение (реагируя на обстрел во Павлополе, Данилюк написал в Facebook: "Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания". - Ред.). Я здесь же набрал людей из его окружения и сказал: что вы делаете? Надо немедленно созвать ОБСЕ, ТКГ, реагировать", - добавил он.
Далее, по словам Безсмертного, Украина должна была заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это.
"Ведь это очень опасная вещь, которая может привести к широкомасштабному конфликту. И сказал о том, что надо делать: перекрывать КПВВ, ведь неизвестно, где это еще может произойти", - рассказал он.
Далее, по словам Безсмертного, Украина должна была бы также перекрыть коммуникации, чтобы не было катастрофы в случае стрельбы.
"Но в результате мы получили звонок (Владимира Зеленского. - Ред.) Путину, что свидетельствовало о том, что вокруг президента не смогли объективно оценить, что произошло", - отметил он.
По словам Безсмертного, обстрел в Павлополе и гибель 4 военных могли спровоцировать начало широкомасштабных боевых действий. Он пояснил, что за три часа после обстрела так называемый министр иностранных дел "ЛНР" Владислав Дейнего и так называемая омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева перешли из оккупированной территории на сторону, которую контролирует Украина. К тому времени, по словам Безсмертного, украинские военные в Станице Луганской, где перешли наемники РФ, не знали о гибели 4 морпехов, однако в противном случае, "из Дейнеги и Кобцевой сделали бы там решето". Это, по мнению Безсмертного, был план Кремля.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.
7 августа глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, которому он предложил провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
14 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
А что до "пустословия"....то вот такие же зебобики ты вы...сто лет назад орали о непогрешимости товаришЧа сралина...о том что только его действия являются единственно верными и правильными...а люди с отличным от его мнением...это враги...
К чему это привело ты знаешь зебобик?? Если нет то прочти учебник истории....только не совкового издания....
По сути - это Барыга в кубе.
Такой же гешефтмахер и неукраинец,
Но без легкого налета патриотизма, свойственного Пеце.
Отольется нам еще слезами глупость 73% дебилов...
Ты за что, мразота, ненавидишь жителей украины? Или ты - наварос с маладых риспуплик и вонь на сайте тут разносишь специально?
Проходи мимо.
Обсуждение собственно "минского процесса": плюсы, минусы, целесообразность продолжения и т.п. тщательно вытраливается. Отсюда и личностные вбросы...
Чистый "мусорный" троллинг.
Я украинец и патриот своей страны.
А такая зебильная пена, как ты и твой кумир, скоро будут смыты в унитаз.
Причем под очень большим напором...
Кстати, интересно, чем с ним расплачивается Клоун?
У Пеци-Бырыги хоть были цукерки (правда - соевые).
А этот, наверное, просто дает пососать то, чем играет на рояле.
Правда, противный бостууга?
- Чё полож-то?
- Положи трубку! Задавлю, шляпа!(с)
Но и куда и под кого простому Украинцу податься, а может всё таки с ляшком - лошком за вилы взяться? Действительно настала пора чтобы вместе со всеми украинскими патриотами, националистами, активистами, добробатами.. ..жёстко пресечь такую что старую что новую продажную власть имущих ворюг ЗЕбилов, власть должна быть не из "Слуг" олигархов, оккупантов и террористов -коллаборационистов, она должна быть только народной и проукраинской, и не на словах этих продажных "Слуг" из предателей - капитулянтов, этих ЗЕбилов -украинофобов..
Попробую потеоретизировать. К примеру мы решили поступить так как предлагал Безсмертный. Что бы нам это давало:
- ОБСЕ как всегда оказалось бы слепо и глухо, что мы наблюдаем уже более чем 5 лет.
- заседание ТКГ было столь же "результативным" и это также мы наблюдаем последние более 5 лет. Кацапы гнут свою линию "мы нипричем", но террористов тронуть не дадим.
- выход из Минского процесса? А кто нам бы дал? Меркель? Макрон? Американцы? Все они утверждают, что альтернативы ему нет. Мы не можем из него выйти без консультаций с нашими партнерами. Односторонний выход из Минского процесса означает одно - частичную или возможно даже полную потерю поддержки ЕС. Там многие прикормленные прихлибеи ***** только этого и ждут, чтобы санкции с кацапов снять.
- перекрыть КПВВ? Так это автоматом означает выход из крайнего перемирия также в одностороннем порядке и с такими же последствиями.
Минским процессом Петя связал Украину по рукам и ногам. Мы несвободны в своих решениях. У нас нет сил военным путем решить проблемы на Донбассе и в Крыму.
Безсмертный предложил тактические шаги с непонятным стратегическим результатом. Он так и не говорит, что дальше то, после того как, по его разумению, мы так бы поступили. Какие преимущества и какие последствия повлекли за собой такие шаги. У меня вообще складывается впечатление, что то, что произошло на Донбассе (гибель наших военных) и непонятные предложения Безсмертного это шаги одного плана, который ИМХО разрабатывался в кремле. Было более чем предлогов за пять лет войны все это осуществить. Но почему-то не делали. Почему именно сейчас? Разве гибель (безусловно страшная трагедия) 4 военных сейчас чем-то отличается от гибели тех военных, которые гибли в перемирия, которые объявлял Порошенко на протяжении пяти лет войны? Короче для меня лично полная непонятность в действиях Безсмертного. Хотелось бы думать, что его предложения просто результат недостаточного просчета последствий для Украины.