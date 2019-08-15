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 Политика Украины, Общество
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Все про:Безсмертный (316) Зеленский (2484) обстрел (8128) Донбасс (19157) военнослужащие (4269)

 После гибели 4 военных на Донбассе мы должны были созвать ОБСЕ, ТКГ, выйти из Минского процесса и перекрыть КПВВ, но в результате Зеленский позвонил Путину, - Безсмертный

Бывший переговорщик от Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявил, что команда президента не смогла объективно оценить ситуацию с обстрелом в Павлополе 6 августа, где погибли четверо украинских военных.

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Я зашел к секретарю Совбеза в 12:30 (6 августа. - Ред.) и еще не знал обо всех событиях этого дня. Он (секретарь СНБО Александр Данилюк. - Ред.) пришел от президента, где обсуждалась эта ситуация, и на нем лица не было. Мы поговорили 30 минут и я понял, что дальше говорить нет смысла, потому что он меня не слышит", - рассказал Безсмертный.

"А когда я вышел от него, то первое, что прочитал - его сообщение (реагируя на обстрел во Павлополе, Данилюк написал в Facebook: "Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания". - Ред.). Я здесь же набрал людей из его окружения и сказал: что вы делаете? Надо немедленно созвать ОБСЕ, ТКГ, реагировать", - добавил он.

Далее, по словам Безсмертного, Украина должна была заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это.

"Ведь это очень опасная вещь, которая может привести к широкомасштабному конфликту. И сказал о том, что надо делать: перекрывать КПВВ, ведь неизвестно, где это еще может произойти", - рассказал он.

Далее, по словам Безсмертного, Украина должна была бы также перекрыть коммуникации, чтобы не было катастрофы в случае стрельбы.

"Но в результате мы получили звонок (Владимира Зеленского. - Ред.) Путину, что свидетельствовало о том, что вокруг президента не смогли объективно оценить, что произошло", - отметил он.

По словам Безсмертного, обстрел в Павлополе и гибель 4 военных могли спровоцировать начало широкомасштабных боевых действий. Он пояснил, что за три часа после обстрела так называемый министр иностранных дел "ЛНР" Владислав Дейнего и так называемая омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева перешли из оккупированной территории на сторону, которую контролирует Украина. К тому времени, по словам Безсмертного, украинские военные в Станице Луганской, где перешли наемники РФ, не знали о гибели 4 морпехов, однако в противном случае, "из Дейнеги и Кобцевой сделали бы там решето". Это, по мнению Безсмертного, был план Кремля.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

7 августа глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, которому он предложил провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

14 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3143011
 
   
 Топ комментарии
 
Как ни странно, да.
Но при Порохе Роисю из ПАСЕ вышвырнули, а при ЗЕ вернули мгновенно, как только поняли с кем теперь имеют дело.

Так, что не так сказал Безсмертный?
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О! Тепер і Безсмертного Бакланов звинуватить у карупциї.
Чекаємо!
Скоро і у нього щось знайдуть! После гибели 4 военных на Донбассе мы должны были созвать ОБСЕ, ТКГ, выйти из Минского процесса и перекрыть КПВВ, но в результате Зеленский позвонил Путину, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3800
Не можна крикрикувати сонцеликого Зєєєєлю!
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Не сотвори себе кумира (с)...зебобик...это плохо заканчивается....
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сорняки пустословия растут на пустырях интеллектуальной импотенции. проще говоря прежде чем давать совет следует подумать а тебя просили.
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Это форум зебобик...и тут не требуется получать разрешений и просьб...
А что до "пустословия"....то вот такие же зебобики ты вы...сто лет назад орали о непогрешимости товаришЧа сралина...о том что только его действия являются единственно верными и правильными...а люди с отличным от его мнением...это враги...
К чему это привело ты знаешь зебобик?? Если нет то прочти учебник истории....только не совкового издания....
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Обосрался вован квартальный...и со страху позвонил вовану *****....
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Ромчик захрюкав, коли на двері показали... значить правильно показали.
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Зебил самостоятельно вынес себе диагноз.
По сути - это Барыга в кубе.
Такой же гешефтмахер и неукраинец,
Но без легкого налета патриотизма, свойственного Пеце.
Отольется нам еще слезами глупость 73% дебилов...
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Веришь, олигофрен, вот читают вас дегенератов люди со стороны и думают: какие же твари и подонки живут с нами рядом, как это EUkozak.
Ты за что, мразота, ненавидишь жителей украины? Или ты - наварос с маладых риспуплик и вонь на сайте тут разносишь специально?
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Отличительная черта зебобика...это переход на личности...оскорбление оппонента...в попытках защитить своего кумира....скорее всего от небольшого его ума....
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Тупое, с тобой зебобиком вообще не о чем говорить, потому, как ты туп.
Проходи мимо.
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Ну вот...диагноз товарища Саахова подтверждается..(с)
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Трольчатник он и есть трольчатник... Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5999
Обсуждение собственно "минского процесса": плюсы, минусы, целесообразность продолжения и т.п. тщательно вытраливается. Отсюда и личностные вбросы...
Чистый "мусорный" троллинг.
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Я рад, таки да дитятко, что вызвал у тебя истошный визг.
Я украинец и патриот своей страны.
А такая зебильная пена, как ты и твой кумир, скоро будут смыты в унитаз.
Причем под очень большим напором...
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"Патриот совей страны" никогда не назовет население своей страны " 73% дебилов" - так поступают или орки с маладых риспуплик тут на форуме для внесения вражды в общество Украины или откровенные дегенераты, ничем не отличающиеся от тех самых орков с маладых риспуплик.
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Панове, запоминаем зеботика!
Кстати, интересно, чем с ним расплачивается Клоун?
У Пеци-Бырыги хоть были цукерки (правда - соевые).
А этот, наверное, просто дает пососать то, чем играет на рояле.
Правда, противный бостууга?
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А чего ж при штурме орками Дебальцево украина не вышла с минского процесса?
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Варто прочитати повне інтерв'ю Безсмертного ВВС. Там дуже цікаві речі.
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- Положь трубку!..

- Чё полож-то?
- Положи трубку! Задавлю, шляпа!(с)
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Почему у всех экс прорезается голос после? Когда на посту были, так языки в жопе держали.
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Надо было по скайпу звонить и на колени встать. А так смысла конечно нет.
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Почему бы не выбрать козу с барабаном ? Она, по крайней мере, менее вредоносна - звонить по телефону не умеет.
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Ты еще в Украину не вернулось? А чего? Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 121
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Кровавый Пастор, вернись! А то всем нам скоро будет кабздец!
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"Новогоднее перемирие": украинский военный на Донбассе погиб от выстрела снайпера - штаб АТОБоевики на Донбассе три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе АТО. 20 декабря на переговорах в Минске была достигнута договоренность прекратить огонь в зоне конфликта с 23 декабря в связи с новогодними праздниками.24 декабря, 2017 08.12" ____________________ромчик! а что ж ты два года назад, не требовал выхода из "минского процесса"??????.?
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"Далее, по словам Безсмертного, Украина должна была заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это" - при всем уважении к Безсмертному, удивлена, поскольку кому как не Безсмертному знать, что никто наказан никогда не был и не будет. Наказать могут только ВСУ, расхерачив очередной кацапский блиндаж и удобрив землю десятком сепаров. Касательно выхода из минского процесса: если включить голову и выключить эмоции, то каким боком выход из минска изменит ситуацию? Казалось бы да, ведь это повод избавиться от минского договорняка, очень опасного в случае его реализации. Но увы, это не совсем так. Прекратится война? Нет. ***** устыдится и уйдет? Нет, конечно. Мы станем сильнее? Нет. Перестанут гибнуть наши военные? Тоже нет. А вот повод отменить даже эти несчастные санкции, которые есть, будет прекрасный, а в Европе многие ждут, не дождутся их отмены. Увы, договорняк подписан, теперь его никуда не денешь, и выход из него никаких преимуществ не даст. Нам только нужно следить, дабы какому-нибудь умнику не пришло в голову его реализовать. Для мировой общественности на словах мы - белые и пушистые, мы руками и ногами за минск. Главное - не предпринимать практических шагов по его реализации.
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Красные пришли грабят, Былые пришли грабят, Шоколадные тоже грабили ..теперь пришли ЗЕлёные тоже начнут грабить да и ещё продавать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Но и куда и под кого простому Украинцу податься, а может всё таки с ляшком - лошком за вилы взяться? Действительно настала пора чтобы вместе со всеми украинскими патриотами, националистами, активистами, добробатами.. ..жёстко пресечь такую что старую что новую продажную власть имущих ворюг ЗЕбилов, власть должна быть не из "Слуг" олигархов, оккупантов и террористов -коллаборационистов, она должна быть только народной и проукраинской, и не на словах этих продажных "Слуг" из предателей - капитулянтов, этих ЗЕбилов -украинофобов..
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На рахунок того щоб вийти з мінського процесу - це Роман фігню сказав (тут на Цензорі чудово все пояснив Казарін), в остальному все правильно.
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А что же вы при Порошенко этого не делали, тогда тоже погибших хватало.
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Еще один сбитый летчик пытается доказать свою безальтернативность
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Выбираем президентов, которые справляются с ролями торгашей, бизнесменов и шоуменов... А вот с ролью главнокомандующего справиться не могут.
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Ранее, а тогда ещё продажный кремлёвский клоун потешный скоморох ЗЕ.. заявлял, дословно: «я очень хочу обратиться к ГОСПОДИНУ Путину. Уважаемый Владимир Владимирович!!! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы ( какие генетические кацапы нам славянам украинцам братья, кроме того они ещё и допустили кровавую что братскую или захватническую войну и оккупацию суверенной украинской земли Крыма и Донбасса?). А также тогда эта кремлёвская марионетка добавил что если вы хотите, я могу вас умолять (ползая) на коленях..... Он видно тогда не понимал этот продажный шут Иуда что лютого врага оккупанта никогда он не остановить ни ползая перед ним на коленях ни стоя даже раком. Только мужественная борьба всего украинского народа во главе не продажного, а Украинского патриота которым должен быть любой президент. В защите суверенитета и территориальной целостности Украинской Державы, и обязательного освобождение от захватчиков своей Родины ( Крым,Донбасс) , только так можно остановить лютого кровавого врага оккупанта. Можно только надеятся что новый ..резидент Украинской державы он перестал быть продажным кремлёвским прихвостнем и кардинально поменял своё холуйское отношение к нашим лютым кровавым врагам оккупантам.
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Злочинна зєлєвлада заробляє на крові.Пірістаньтєстрілять.
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А дать такой ответки, что бы уши завернулись?
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"После гибели 4 военных на Донбассе мы должны были созвать ОБСЕ, ТКГ, выйти из Минского процесса и перекрыть КПВВ, но в результате Зеленский позвонил Путину, - Безсмертный"
Попробую потеоретизировать. К примеру мы решили поступить так как предлагал Безсмертный. Что бы нам это давало:
- ОБСЕ как всегда оказалось бы слепо и глухо, что мы наблюдаем уже более чем 5 лет.
- заседание ТКГ было столь же "результативным" и это также мы наблюдаем последние более 5 лет. Кацапы гнут свою линию "мы нипричем", но террористов тронуть не дадим.
- выход из Минского процесса? А кто нам бы дал? Меркель? Макрон? Американцы? Все они утверждают, что альтернативы ему нет. Мы не можем из него выйти без консультаций с нашими партнерами. Односторонний выход из Минского процесса означает одно - частичную или возможно даже полную потерю поддержки ЕС. Там многие прикормленные прихлибеи ***** только этого и ждут, чтобы санкции с кацапов снять.
- перекрыть КПВВ? Так это автоматом означает выход из крайнего перемирия также в одностороннем порядке и с такими же последствиями.
Минским процессом Петя связал Украину по рукам и ногам. Мы несвободны в своих решениях. У нас нет сил военным путем решить проблемы на Донбассе и в Крыму.

Безсмертный предложил тактические шаги с непонятным стратегическим результатом. Он так и не говорит, что дальше то, после того как, по его разумению, мы так бы поступили. Какие преимущества и какие последствия повлекли за собой такие шаги. У меня вообще складывается впечатление, что то, что произошло на Донбассе (гибель наших военных) и непонятные предложения Безсмертного это шаги одного плана, который ИМХО разрабатывался в кремле. Было более чем предлогов за пять лет войны все это осуществить. Но почему-то не делали. Почему именно сейчас? Разве гибель (безусловно страшная трагедия) 4 военных сейчас чем-то отличается от гибели тех военных, которые гибли в перемирия, которые объявлял Порошенко на протяжении пяти лет войны? Короче для меня лично полная непонятность в действиях Безсмертного. Хотелось бы думать, что его предложения просто результат недостаточного просчета последствий для Украины.
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Йшов 2020р, москалі уже захопили майже всю лівобережну Україну, підійшли до Київа, але мінський процес все продовжувався, на ньому наполягала ВСЯ команда отамана ЗЕ. Самого Зе ніхто давно небачив, але люди казали що він на гастрлолях в Москві, такий графік у 95 кварталу
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