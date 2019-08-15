 Биометрический паспорт ребенку можно оформить с самого рождения, - ГМС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы, передает Цензор.НЕТ.

"Если планируете путешествие за границу - оформить биометрический паспорт ребенку можно с самого рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что забрать готовый паспорт может один из родителей (со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка) или иное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

Стоимость детского загранпаспорта составляет 682 грн. за 20 рабочих дней и ускоренный вариант - 1034 грн. 7 рабочих дней.

"Ребенка любого возраста могут сфотографировать в миграционной службе при подаче документов, но если у вашего ребенка (до 12 лет) с фотографированием могут возникнуть проблемы: пугается фотовспышки, не может усидеть на месте, не закрывать глаза более 2 секунд или ребенок сейчас находится в местах отдыха, лечения и т.д., мы рекомендуем воспользоваться услугами фотоателье и принести нам одну фотографию", - отмечают в ведмостве.

Среди требований к фото - размер 10х15 сантиметров; изображено 70% лица; белый фон, никаких посторонних предметов; четкие контуры; без дефектов.

К фото нужно включить следующие документы: оригинал свидетельства о рождении; ИНН (если есть); паспорт одного из родителей.

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