EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  809  13
Все про:история (1615) Польша (4859)

 Польские скауты почтили подвиг воинов УНР, защищавших Варшаву от Красной армии, - глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Тесля

В Польше почтили память воинов армии УНР, которые принимали участие в защите Варшавы во время советско-польской войны 1919-1921 годов.

Об этом на странице в Facebook написал глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Владимир Тесля.

"Хочу поблагодарить польских скаутов за сегодняшнюю акцию по чествованию воинов УНР, которые помогли остановить большевистское нашествие по захвату Варшавы.

Именно этот образец совместного украинско-польского героизма по борьбе с московской агрессией вынудил кремлевское ЧК выработать "стратегию стравливания украинского и польского народов", - написал он.

По словам Владимира Тесли, сближение Киева и Варшавы поможет в борьбе с российской агрессией.

"Пусть сегодняшнее "Пламя Братства" зажжет осознание того, что только совместно наши народы могут успешно противостоять подлой агрессии Московского импереализма!" - отметил он

Напомним, Варшавская битва, известная также как "Чудо на Висле" - одно из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в котором Польша смогла остановить наступление Красной армии и достигнуть очередного перелома в ходе войны. Исход Варшавской битвы привел к сохранению Польшей независимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3143006
 
   
 Топ комментарии
 
Ого...От такой новости вна России полопаются пукательные вены.Польские скауты почтили подвиг воинов УНР, защищавших Варшаву от Красной армии, - глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Тесля - Цензор.НЕТ 2443
 показать весь комментарий
 
Им такие новости не сообщают. Рабам вообще не положено знать многого.
 показать весь комментарий
 
Ну наконец-то нашли, что-то общее, не разделяющее.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ого...От такой новости вна России полопаются пукательные вены.Польские скауты почтили подвиг воинов УНР, защищавших Варшаву от Красной армии, - глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Тесля - Цензор.НЕТ 2443
 показать весь комментарий
 
 
Им такие новости не сообщают. Рабам вообще не положено знать многого.
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец-то нашли, что-то общее, не разделяющее.
 показать весь комментарий
 
 
У мокшанцев сейчас полыхнет!!!
Ведь их деды за что в 44-45 от тарарахали всех полек и немок?!)))
 показать весь комментарий
 
 
Геракл Платонович. и сразу расстреливали. Татаро-мокшанское иго, не удивительно.
 показать весь комментарий
 
З червня 1920 р. головним супротивником дивізії генерал-хорунжого Армії Української Народної Республіки Марка Безручка була кіннота С. Будьонного. Впродовж червня - серпня стрілецькі підрозділи Безоучка та будьоннівці провели між собою низку боїв, але жодна із сторін не перемогла, бо супротивники мали рівні сили.
У цей час на півночі Польщі тривала Варшавська операція, в результаті якої радянські війська відкинули польські сили аж до Варшави. Для поляків ситуація була катастрофічною.
З-під Львова, де польські частини були розгромлені, на північ, у тил полякам, прямувала 1-ша Кінна армія Будьонного. Стримати її не могла жодна з польських дивізій.
Єдиною боєздатною дивізією на всьому Південному польському фронті залишалась 6-та Січова дивізія Марка Безручка.
Саме січовикам довелося прийняти на себе 21 серпня під Замостям (нині м. Замосць, Польща) удари червоної кінноти. Будьоннівці змушені були відійти, оскільки так і не зламали оборони українських січовиків.
Фактично М. Безручко врятував від страшної поразки всю Польщу, оскільки не пропустив на Варшаву1-у Кінну армію.
1-а кінна армія Будього зазнала важких втрат і була відведена до резерву. Вже у вересні почався українсько-польський наступ, який закінчився успіхом.

Варшавська битва належить до 18-ти великих битв, які вирішили долю світу. Відома також як «диво над Віслою» (або «диво на Віслі»), з урахуванням того, що були переможені радянські сили, які мали значну перевагу.

Це майже на 20 років гарантувало Польщі незалежність і вберегло Європу від наступу більшовиків.
 показать весь комментарий
 
 
Конной армии Буденного было дано задание выйти за правое крыло фронта польских войск и в их тылу двинуться через Люблин в общем направлении на Варшаву
Но Буденный, увлеченный своими успехами, перед тем как двинуться на Варшаву, решил с налёта захватить Львов, однако встретил там серьёзный отпор и, понеся большие потери, двинулся в направлении на Замостье, к которому и подошёл 29 августа….
29 августа Буденный ссаживает своих конников с лошадей и после артиллерийской подготовки ведёт их на штурм крепости, представляющей собой небольшой городок Замосць, окружённый старой стеной.
Атаки буденновцев с востока были отражены с большими потерями для них. Утром 30 августа Буденный окружил Замостье и повел наступление со всех сторон. Гарнизон Замостья (6-я дивизия Сечевых стрельцов Безручко, дивизион 10-го полка полевой артиллерии, эскадрон 10-й дивизии кавалерии, эскадрон 214-го уланского полка войска Польского и три охранных батальона) упорно защищался, но на западе будённовцам повезло дойти до проволочных препятствий, уничтожить их и почти ворваться в Замостье.
Однако последний резерв - украинская сотня - контратакой отбросила врага за проволоку.
Около 70 вражеских орудий развили адский огонь, на который осторожно (сохраняя снаряды), но метко, отвечали 12 украинских пушек. И эта атака для армии Буденного закончилась неудачно.
Всего со стороны защитников Замостя было 3,5 тысячи бойцов, 12 пушек и 43 пулемёта...
Со стороны нападавших будёновцев - 8 тысяч, 70 орудий...
 показать весь комментарий
 
Но окончательно Первая конная армия прекратила осаду Замостья лишь 31 августа, в связи с приближением с юга пехотной дивизии Станислава Галлера, идущей на подмогу защитникам Замостя.
Будённый был вынужден отвести свои части в направлении Владимир-Волынского и потерпел поражение при Комарове, после чего 1-я конная Армия Будённого полностью утратила свою боеспособность
 показать весь комментарий
 
Вони повині дякувати та дякувати , бо якщо б не укри то Польща з 1920 року була б у складі совка - Польская савецкая саціалістеческая республіка
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх