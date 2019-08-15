 Польские скауты почтили подвиг воинов УНР, защищавших Варшаву от Красной армии, - глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Тесля

Об этом на странице в Facebook написал глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Владимир Тесля.
"Хочу поблагодарить польских скаутов за сегодняшнюю акцию по чествованию воинов УНР, которые помогли остановить большевистское нашествие по захвату Варшавы.
Именно этот образец совместного украинско-польского героизма по борьбе с московской агрессией вынудил кремлевское ЧК выработать "стратегию стравливания украинского и польского народов", - написал он.
По словам Владимира Тесли, сближение Киева и Варшавы поможет в борьбе с российской агрессией.
"Пусть сегодняшнее "Пламя Братства" зажжет осознание того, что только совместно наши народы могут успешно противостоять подлой агрессии Московского импереализма!" - отметил он
Напомним, Варшавская битва, известная также как "Чудо на Висле" - одно из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в котором Польша смогла остановить наступление Красной армии и достигнуть очередного перелома в ходе войны. Исход Варшавской битвы привел к сохранению Польшей независимости.
Ведь их деды за что в 44-45 от тарарахали всех полек и немок?!)))
У цей час на півночі Польщі тривала Варшавська операція, в результаті якої радянські війська відкинули польські сили аж до Варшави. Для поляків ситуація була катастрофічною.
З-під Львова, де польські частини були розгромлені, на північ, у тил полякам, прямувала 1-ша Кінна армія Будьонного. Стримати її не могла жодна з польських дивізій.
Єдиною боєздатною дивізією на всьому Південному польському фронті залишалась 6-та Січова дивізія Марка Безручка.
Саме січовикам довелося прийняти на себе 21 серпня під Замостям (нині м. Замосць, Польща) удари червоної кінноти. Будьоннівці змушені були відійти, оскільки так і не зламали оборони українських січовиків.
Фактично М. Безручко врятував від страшної поразки всю Польщу, оскільки не пропустив на Варшаву1-у Кінну армію.
1-а кінна армія Будього зазнала важких втрат і була відведена до резерву. Вже у вересні почався українсько-польський наступ, який закінчився успіхом.
Варшавська битва належить до 18-ти великих битв, які вирішили долю світу. Відома також як «диво над Віслою» (або «диво на Віслі»), з урахуванням того, що були переможені радянські сили, які мали значну перевагу.
Це майже на 20 років гарантувало Польщі незалежність і вберегло Європу від наступу більшовиків.
Но Буденный, увлеченный своими успехами, перед тем как двинуться на Варшаву, решил с налёта захватить Львов, однако встретил там серьёзный отпор и, понеся большие потери, двинулся в направлении на Замостье, к которому и подошёл 29 августа….
29 августа Буденный ссаживает своих конников с лошадей и после артиллерийской подготовки ведёт их на штурм крепости, представляющей собой небольшой городок Замосць, окружённый старой стеной.
Атаки буденновцев с востока были отражены с большими потерями для них. Утром 30 августа Буденный окружил Замостье и повел наступление со всех сторон. Гарнизон Замостья (6-я дивизия Сечевых стрельцов Безручко, дивизион 10-го полка полевой артиллерии, эскадрон 10-й дивизии кавалерии, эскадрон 214-го уланского полка войска Польского и три охранных батальона) упорно защищался, но на западе будённовцам повезло дойти до проволочных препятствий, уничтожить их и почти ворваться в Замостье.
Однако последний резерв - украинская сотня - контратакой отбросила врага за проволоку.
Около 70 вражеских орудий развили адский огонь, на который осторожно (сохраняя снаряды), но метко, отвечали 12 украинских пушек. И эта атака для армии Буденного закончилась неудачно.
Всего со стороны защитников Замостя было 3,5 тысячи бойцов, 12 пушек и 43 пулемёта...
Со стороны нападавших будёновцев - 8 тысяч, 70 орудий...
Будённый был вынужден отвести свои части в направлении Владимир-Волынского и потерпел поражение при Комарове, после чего 1-я конная Армия Будённого полностью утратила свою боеспособность