 Польские скауты почтили подвиг воинов УНР, защищавших Варшаву от Красной армии, - глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Тесля

Об этом на странице в Facebook написал глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Владимир Тесля.

"Хочу поблагодарить польских скаутов за сегодняшнюю акцию по чествованию воинов УНР, которые помогли остановить большевистское нашествие по захвату Варшавы.

Именно этот образец совместного украинско-польского героизма по борьбе с московской агрессией вынудил кремлевское ЧК выработать "стратегию стравливания украинского и польского народов", - написал он.

По словам Владимира Тесли, сближение Киева и Варшавы поможет в борьбе с российской агрессией.

"Пусть сегодняшнее "Пламя Братства" зажжет осознание того, что только совместно наши народы могут успешно противостоять подлой агрессии Московского импереализма!" - отметил он

Напомним, Варшавская битва, известная также как "Чудо на Висле" - одно из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в котором Польша смогла остановить наступление Красной армии и достигнуть очередного перелома в ходе войны. Исход Варшавской битвы привел к сохранению Польшей независимости.