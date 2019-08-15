 Путин единственный, кто может остановить войну на Донбассе, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

Говоря о том, может ли Украина остановить войну на Донбассе, Тейлор сказал: "Нет. Единственный, кто может это сделать - Владимир Путин. Но важно, и отлично - то, что в моменты обострений Президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты".

Таким образом, по словам Тейлора, сейчас существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива.

"Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это - вдохновляющая новость", - отметил он.

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Вместе с тем, американский дипломат подчеркнул, что "Путин способен остановить эту войну хоть завтра": "Он может просто сказать так называемым "ЛНР" и "ДНР", чтобы те остановились. Он может забрать с Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение - и все".

"Не знаю, что думает Путин, я не знаю, что именно он планирует - я недостаточно умен, чтобы это понять. Но я знаю, что на него давят санкции. Я знаю, что санкции оказывают влияние. Я знаю, что люди в Москве, в том числе в близком кругу Путина, обеспокоены санкциями и ищут возможности ослабить их.

Санкции продолжаются значительно, значительно дольше, чем прогнозировали и представляли себе и Путин, и его команда. Они влияют и на российскую экономику, и на конкретных людей, которые ограничены в возможности путешествовать, активы которых заморожены. Это - реальное влияние.

И я верю, что из-за этого давления Путин может принять то решение по Донбассу, о котором я говорю", - добавил Тейлор.