 Путин единственный, кто может остановить войну на Донбассе, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".
Говоря о том, может ли Украина остановить войну на Донбассе, Тейлор сказал: "Нет. Единственный, кто может это сделать - Владимир Путин. Но важно, и отлично - то, что в моменты обострений Президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты".
Таким образом, по словам Тейлора, сейчас существует возможность того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского пролива.
"Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это - вдохновляющая новость", - отметил он.
Вместе с тем, американский дипломат подчеркнул, что "Путин способен остановить эту войну хоть завтра": "Он может просто сказать так называемым "ЛНР" и "ДНР", чтобы те остановились. Он может забрать с Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение - и все".
"Не знаю, что думает Путин, я не знаю, что именно он планирует - я недостаточно умен, чтобы это понять. Но я знаю, что на него давят санкции. Я знаю, что санкции оказывают влияние. Я знаю, что люди в Москве, в том числе в близком кругу Путина, обеспокоены санкциями и ищут возможности ослабить их.
Санкции продолжаются значительно, значительно дольше, чем прогнозировали и представляли себе и Путин, и его команда. Они влияют и на российскую экономику, и на конкретных людей, которые ограничены в возможности путешествовать, активы которых заморожены. Это - реальное влияние.
И я верю, что из-за этого давления Путин может принять то решение по Донбассу, о котором я говорю", - добавил Тейлор.
А зупинити війну можуть Сполучені Штати, але навряд вони це будуть робити.
А потім спитати у них: так війна у нас чи не війна?
то эту проблему надо как-то начинать решать...ну он же не бессмертен в конце концов...
или это такая страшилка, чтоб разводить руками и хмурить бровки...
Блин, как уже это достало, пять лет никто ничего не знает, что у пуйла в голове.
Да откройте наконец книжку по истории между Украиной и рашкой за последние 300 лет, вы там все прочитаете.
Ничего нового нет, все чисто по имперским методичкам.
бабайка.... вселенского масштаба
Спасибо за поддержку)))
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/dlia-zmitsnennia-druzhnikh-vidnosyn-mizh-narodamy-poslom-slovenii-v-rosii-pryznachena-rasha-sraka-291294.html
Вот вышивата упоротая...
Подготавливают народные массы к определенному сценарию.
Опять таки, врал ЗЕ 73-м% добо...ов, которым его сцанина до сих пор божья роса.
«У Раши очень удачное имя - по-английски это слово переводится как Россия. Кроме того, у неё много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт. Нам известно, что в России с большим уважением относятся к бывшим спортсменам, награждая их депутатскими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоистка, и достигла успехов в любимом виде спорта российского президента. Надеюсь, дружественные отношения между двумя славянскими государствами только укрепятся в ближайшем будущем», - прокомментировал назначение министр иностранных дел Душан Сралькович.
Не важко перевірити, що мінистр закордонних справ Словенії Самуель Збогар.
По ссылке -- в заголовке -- все указано.
Це було взято звідси - https://panorama.pub/22160-rasha-sraka.html
Але, на жаль фейк.
А Зебил - ему в помощь - за что и получает комплименты.
На данный момент Путин вовсе не заинтересован в войне на Донбассе. Цель Путина - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО. И если получится - ещё м вытребовать за такой подарок Украине признание аннексии Крыма. Т.е. перемирие вполне соответствует целя Путина!
Давно так не ржал!
Давно так не ржал!