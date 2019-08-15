 Девушки показали более высокие результаты государственной итоговой аттестации, чем юноши, - УЦОКО

"Гендерного неравенства существенного между участниками внешнего независимого оценивания мы не наблюдаем. При этом приятно отметить, что наши девушки являются более настойчивыми и их результаты на достаточном и высоком уровне немножко лучше, чем у юношей…. Так или иначе, девушки в школе у нас учатся лучше", - сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как пример были приведены результаты государственной итоговой аттестации по украинскому языку, согласно которым высокий уровень по тестированию показали 17,8% девушек и лишь 6,6% юношей.

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На достаточном уровне экзамены сдали 32,8% девушек и 21,7% юношей, средний уровень продемонстрировали 39,5% девушек и 47,8% юношей, а начальный – 9,9% девушек и 23,8% юношей.

По другим предметам результаты по гендерному признаку распределились приблизительно таким же образом.

Кроме того, в УЦОКО отметили, что, как и в предыдущие годы, лучшие результаты показывают выпускники гимназий, лицеев и коллегиумов. Самые худшие результаты показывают учреждения профобразования.

В региональном разрезе, лидером по количеству абитуриентов, которые получили результаты госаттестации на высоком уровне, - Киев и Черкасская область. Последними в списке успешности значатся Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области.