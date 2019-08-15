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Все про:гендерные проблемы (101) ВНО (220) Центр оценивания качества образования (66)

 Девушки показали более высокие результаты государственной итоговой аттестации, чем юноши, - УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что, по итогам государственной итоговой аттестации, девушки показали более высокие результаты, чем юноши.

"Гендерного неравенства существенного между участниками внешнего независимого оценивания мы не наблюдаем. При этом приятно отметить, что наши девушки являются более настойчивыми и их результаты на достаточном и высоком уровне немножко лучше, чем у юношей…. Так или иначе, девушки в школе у нас учатся лучше", - сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как пример были приведены результаты государственной итоговой аттестации по украинскому языку, согласно которым высокий уровень по тестированию показали 17,8% девушек и лишь 6,6% юношей.

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На достаточном уровне экзамены сдали 32,8% девушек и 21,7% юношей, средний уровень продемонстрировали 39,5% девушек и 47,8% юношей, а начальный – 9,9% девушек и 23,8% юношей.

По другим предметам результаты по гендерному признаку распределились приблизительно таким же образом.

Кроме того, в УЦОКО отметили, что, как и в предыдущие годы, лучшие результаты показывают выпускники гимназий, лицеев и коллегиумов. Самые худшие результаты показывают учреждения профобразования.

В региональном разрезе, лидером по количеству абитуриентов, которые получили результаты госаттестации на высоком уровне, - Киев и Черкасская область. Последними в списке успешности значатся Закарпатская, Ривненская и Черновицкая области.

Источник: https://censor.net.ua/n3142998
 
 
 Топ комментарии
 
"Более лучшие"...выгоните вы редактора подсрачниками...
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ЗНО как показатель "умности" так себе инструмент, они лишь показывает насколько хорошо вы последние пол года зазубривали школьную программу, да и даже по этим показаниям 17.8% девушек вообще не сдали ЗНО против 6.7% у парней.
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почему? более превосходной степени сравнения он просто выдумать не смог! )
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Це погано! Сумно і соромно за чоловіків. Мілкішають і тупіють. Втрачають лідерські якості. Авторитет. А значить скоро підуть в расход. Да вони ще й ниють зараз пускають бульби з носа та сльози з очей......
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ЗНО как показатель "умности" так себе инструмент, они лишь показывает насколько хорошо вы последние пол года зазубривали школьную программу, да и даже по этим показаниям 17.8% девушек вообще не сдали ЗНО против 6.7% у парней.
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"Более лучшие"...выгоните вы редактора подсрачниками...
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почему? более превосходной степени сравнения он просто выдумать не смог! )
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От просто з мови зняли. Для мене як філолога це борошна таке читати
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Ницой, Фарион, Ира Геращенко и женсчина третьего тыщалетия - это наше фсё! Даже жена Грымчака подаёт надежды... Образованные аж страшно! А Яресько! А Гонтарева с Рожковой! А Супрун!
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Фигово то, что все равно подавляющее большинство приходит в ВУЗы необразованными невеждами и уходит оттуда в таком же состоянии, но с дипломом (без какого-либо гендерного неравенства). Просто оказалось, что девицы чуть больше зачем-то стараются. Девушки показали лучшие результаты государственной итоговой аттестации, чем юноши, - УЦОКО - Цензор.НЕТ 4716

Крестница до того, как закончила Мехмат Универа Шевченко и уехала получать нормальное образование в Париж, жаловалась, что на факультете среди сверстников ей было не кем вобще говорить.
Хотя на фоне того, что большая часть детишков хочет стать исключительно специалистами разговора головой, это может и не особо страшно.
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Прфиг, зебоба девушек не любит -даже амеры это заметили)
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А у людей с цветом какой кожи были лучшие результаты? Почему если говорить про это - назовут расистом, а если рассуждать, кто лучше женщины или мужчины, то еще и грант какой-нибудь дадут? Про рыжих писать не запрещено, за это грант дают?
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Девушки показали ... интересно посмотреть что они там показали.
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девушкам зубрежка дается лучше, но и вылетает все быстрее
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Гендерного неравенства существенного между участниками внешнего независимого оценивания мы не наблюдаем. - Читай, бабы впереди, значит нет проблем и неравенства =) Если б в друг наоборот результат оказался, то международные комиссии уже бы выехали спасать всех девочек Украины от жестокого патриархального гнёта. А так - нет неравенста.
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В школі завжди більше дівчат,які вчаться на відмінно.Але потім чомусь вони не йдуть на технічні професії.
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