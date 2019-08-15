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Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:взятка (4674) Гримчак (294) Министерство культуры (361)

 Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака

Министерство культуры Украины отвергает какую-либо причастность их должностных лиц к истории с вымогательством взятки со стороны заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака и его помощника.

Об этом говорится в сообщении министерства, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в действующее законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований на согласование любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе г.. Киев. Следовательно, Какие-либо обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований сотрудниками Минкультуры безосновательны, надуманы и не базируются ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве", - говорится в разъяснении Минкультуры относительно информации по поводу задержания замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Источник: https://censor.net.ua/n3142995
 
 
 Топ комментарии
 
Підстава розсипається як пісюніст нотами по роялю. Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 5880
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А вам не здається, що СБУ по замовленню "зєльонок" зробило наїзд?
Грошей - нема. Рішення, яке мали прийняти ті, на кого мали впливати, не входить до їхньої компетенції.
Враховуючи законодавчу та юридичну безграмотність ЗєКоМанди вони могли і не знати, про те. що мінкульт уже не погоджує дозволів на забудови!
От буде кіно, якщо виявиться, що все це лажа і виконано на замовлення лейтнанта Баканова!
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Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 6255 tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли,или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится

с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей.
Совместная прес-конференция НАБУ, Генпрокуратуры и СБУ назначенная на 11-00 переностся на более позднее время. Ну как же так ! Мы еще даже не сообщили что половина баксов была фальшивой и не маркированной
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- Вот что крест животворящий делает! Ох, тяжко мне! Молви ещё раз, ты не демон?Ой, не лги, ой не лги! Царю лжёшь! Не человечьим хотением, но Божьим соизволением Царь есмь! (с)
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Ага....
Значит грымза хотел провернуть аферу и кинуть лохов!
Зная это брехло кон-е - не удивительно!
Наверно решило что кормушка в виде нах-й никому не нужного МинОк скоро закроется и пора подумать о пенсии!
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Підстава розсипається як пісюніст нотами по роялю.
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соевая свиногнида грымчак невиновата, онажыдеть?
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так нет состава преступления по статье Взятка )))

он не за выполнение или невыполнение своих обязанностей денег просил,

а за вещи, не связанные с его полномочиями
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Так чистая 190 УК мошенничество и будет . Согласовывать не нужно,а подозреваемый получил деньги за обещнаие соглосвать вопрос, который не нужно согласовывать .
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так уже вроде а не деньги. календариками расплачивались.
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Беня нищеброд не смог лимон зелени для фотки наскрести ?
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беня то мог, но и посредники тоже хотят кушать
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Парахабот... Все... Алес. Ахтунг. Трында . Папик усё
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Адвокат Татьяна Матяш заявила, что факт передачи средств заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку не зафиксирован, вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики.
Об этом Матяш заявила в эфире телеканала "112 Украина".
На вопрос о том, был ли факт передачи денежных средств, зафиксирован он или задокументирован, адвокат ответила следующие:
"Нет. Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики".
Также, по словам адвоката, следствие не объясняло за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Грымчака. Но предоставили протокол, который Матяш зачитала.
"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", - сказала она.
Отметим, на данный момент неизвестно, где находятся подозреваемые, по словам Матяш, их должны были доставить в изолятор временного содержания, но доставили их или нет, адвокат не знает.
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Гбшная банда мародёра Порошенко, грабившая Украину и оборонный бюджет Украины, тем самым подрывая обороноспособность Украины в угоду пуйлу... будет сидеть на нарах за подрывную работу на рашистских оккупантов.
Первый пошёл... Грымчак...
Далее по списку.. аж до мародёра Порошенко

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свиновальц не только мародер, он еще и мыролюбный реформист, а это намного хуже.
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А вам не здається, що СБУ по замовленню "зєльонок" зробило наїзд?
Грошей - нема. Рішення, яке мали прийняти ті, на кого мали впливати, не входить до їхньої компетенції.
Враховуючи законодавчу та юридичну безграмотність ЗєКоМанди вони могли і не знати, про те. що мінкульт уже не погоджує дозволів на забудови!
От буде кіно, якщо виявиться, що все це лажа і виконано на замовлення лейтнанта Баканова!
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Поправочка!
Теперь он будет лейтенант Бананов!)
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Моло того, СБУшники спєцом могли так все тупо зробити, щоб Бакланова виставити дурнем і зробити його ганебну відставку неминучою. Там хлопці терті.
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рано закукарекал. .......сбу хлопцi тертi..... там ребята разные. но вот что говорили мне молодые ребята проходившие обучение на мельникова 83. скоро мы будем мочить эту мразь. дело было перед президентскими выборами. так что рано закукарекал.
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Ага! Так добре вчилися, що додумалися звинуватити у незаконному впливі на орган, що не ухвалює рішень на приййняття яких треба було вплинути! Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 6164
Ото уже "спеціялісти"!
Швидше за все бакланов похапцем сформував у СБУ тон-тон макут із різних пройдисвітів. що потрапили туди за знайомством і терлися там без діла. Мета - залякування та розправи над критиками сонцеликого Зєєєєлі.
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а вот мы и увидим . все увидим и узнаем . дождемся заседания вр нового км и нового генерального прокурора . и вот тогда посмотрим правду ли мне говорили эти ребята. да и еще андрей все твои попытки вызвать негатив в сторону нашего президента выглядят откровенно смешно и глупо.
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его обвиняют в получении взятки а не в попытке повлиять . это чуток другое.
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Хабар за що?
За те, щоб вплинути на рішення держустанови.
Але та держустанова уже пів року як потрібних питань не вирішує!
Ти що, віриш, що забудовник лох і не знає законодавства? Що у нього немає юридичної служби? Що забудовник вирішив дати хабар за вирішення питання яке тими, кому він деє гроші не вирішується?
Ти чьо, зє!біл?
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Так он еще и Черновол хотел убить. Календарики или не календарики, заключение будет после экспертизы, а не со слов адвоката. И вообще- наши люди с адвокатом в магазин не ходят.
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версія від чинганчука як завжди - повна галіматня.
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для острых - Адвокат Татьяна Матяш заявила,))))))))))
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Короче, Грымчак пытался разводить лохов!
Но что-то пошло не так....
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сбу лепит подставы, что бы убирать чиновников с нужных для них мест, представляются людьми из аппарата Президента и просят(возможно ими и являются), а точнее уговаривают передать кому-то деньги, как только им удается всучить чемоданчки из-за дверей сразу выбегют "маски-шоу" у же с заполненными протоколами, "свидетелями" понятыми и т.д. Кличку тоже $20 млн. хотели всучить, но надавить на него не вышло, а тут видать подпугнули, что мол нельзя отказать.
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Парашня пытается как то приукрасить
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Короче он невиноват, надо выплатить компенсацию за моральное потрясение, и пледик ещё дать до кучи.
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Так пристрастно й жагуче вилизував петю в телеефірах, вилив тони лайна спочатку на "жульку" а потім на "клована-наркомана", лякав українців апокаліпсисом якщо не проголосуємо за петю - а виявився всього-навсього примітивним здирником, хабарником й брехуном..
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а хабар за що йому ікремінують? Це не його профіль-культура!Просто може хотів лохів розвести..так Зе розводить а іншим шо заборонено?
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"Если друг оказался вдруг
И не друг
И не враг
А так....
Мудак !"

Это не о друге Луцыка Грымчаке,
а совсем наоборот

о "друге" Грымчака Луцыке
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Следующими в очереди на отречение от грымчака будут грося с пэпой. За ними очередь не занимать!
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свинарчуки своих не бросают
зарегестрировано как ст.190
мошенничество
грымчах походу будет проходить как терпила которому мешок календарей хотели впарить
а он в свою очередь рискуя жизнью желая помочь правосудию вместе со своим шурином вывел на себя преступную группу мошенников застройщиков
реально орденом попахивает
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Українські реалії такі що завчасу не можна говорити гоп, доки не перескочиш.
Тому поки що утримаюся від будь-яких коментарів.
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а куда дєньхі дєлісь? Опєратівнийє поллімона баксов вєрнулісь калєндарікамі)))))
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Это просто операция по отвлечению зебанутых от реалий сегоднешней жизни!
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Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 6255 tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли,или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится

с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей.
Совместная прес-конференция НАБУ, Генпрокуратуры и СБУ назначенная на 11-00 переностся на более позднее время. Ну как же так ! Мы еще даже не сообщили что половина баксов была фальшивой и не маркированной
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Календарики или не календарики, заключение будет после экспертизы, а не со слов адвоката. И вообще- наши люди с адвокатом в магазин не ходят.
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Олег ИзвестнаЯ - это что за ник такой?

Имя мужское, фамилия женская.........
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Выйдет под залог и не посадят! запомните этот пост! в нашей стране садят только нищих за палку колбасы украденную из супермаркета и ведро картошки украденного с поля...там реальные сроки дают по 2-3 года !!
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Т.е. нашлись лохи которые просто так давали "левому" человеку 1,1 млн$. Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 5319
Так и скажите, отмазываем своего чтоб коррупцию переквалифицировали в мошенничество, а там условно пару лет дадут и всё.
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Та календарики то были, зебил, календарики, а не бабки)
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Так Ваши сотрудники вчера писали, что это полит-преследование, а Вы какой то оторвавшийся от стада бот.
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Так это и есть подстава, которую его адвокат сейчас, смеясь, разносит на молекулы) зешобла даже граммотно подставить не может...
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Я прошу прощения, зешобла там кем представлена ? Насколько я знаю "зешобла" вносила в ВР представление на отставку КМ и генпрокурора, а Вы теперь пишите что они "зешобла" ?
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C 1 января 2019 года да, но говорят, взятка была за услугу, которую дали раньше
Прачечная, не делайте с людей идиотов
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Так не честно. Те, кто организовывал эту подставу, это же не знали... Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 5501
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хз....

сейчас следствие пітается понять ....
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Справа у тому, що при відсутності мотива і того, хто передавав календарики неможливо продовжувати кримінальну справу.
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ну так это ясно-понятно...
Походу это начали понимать и те кто произвел арест...
Вообщем все наверное закончится очередным пшиком...
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Якби ж пшиком Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 8214 Це закінчується відставкою для тих, хто погано організував цю справу.
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Пока группа товарищей (не наших) потирая руки радостно готовится к пресс-конференции о поимке злобного коррупционера , мы в общем как всегда .... Пришли и все опошлили. В сообщениях официальных источников упоминается, что взятка для Гримчака предполагалась за помощь в строительстве какого то объекта в в зоне культурно-исторического наследия. Мы не знаем что они там расскажут вам, но по нашим данным речь идет о легализации 16 объектов, общей площадью 2282 кв. м , незаконно построенных на территории Киево-Печерской Лавры. Эти объекты были обнаружены комиссией по инвентаризации имущества Киево-Печерской лавры еще в декабре 2018 года . Материалы об этом в январе 2019 г. были переданы в Генеральную Прокуратуру Украины. И тут интересный вопрос - это была взятка от УПЦ МП ?

На фоне шума с задержанием Гримчака, мимо широких масс общественности, как то тихо и незаметно прошла информация о вызове г-на Пинчука в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по делу о "черной кассе Партии Регионов". Какой идиот (или гений?) во время предвыборного нарастания противостояния между Трампом и Байденом в США, решил снова поковыряться в этом очень болезненном для Трампа месте вопрос интересный.

Луценко в сообщении о задержании Гримчака (в Фейсбуке) опять умудрился соврать. Никакого миллиона при Гримчаке не было. Было 480 тысяч. Собственно это была операция СБУ к которой для оперативного сопровождения подключили НАБУ и уведомили Генпрокуратуру. Так что НАБУ считало деньги и кепочки по супермаркету раскладывало, Генпрокуратура рапортовала, а СБУ работало. Самое интересное начнется когда огласят кто и за что давал.!!!
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ходит тут такая история, похожая на байку.
как то наши соотечественники, с наружной складплощадки "баухауса" решили себе тротуарных камней немного взять. приехали в воскресенье среди дня и начали нагружать с палетты остававшееся там их не очень большое колличество. и тут видят, патрульные полицаи едут в их сторону. те спокойно начинают нагруженное выгружать, складывая снова на палетту. подьехавшая полиция спрашивавает- в чём собственно? - та от говорят, не расчитали и купили больше чем надо. привезли обратно. - чек о покупке есть? - нет, как то не подумали взять с собой. - тогда загружайте обратно, так не положено. завтра с чеком приезжайте и оформите возврат подобающим образом! )))))
то же и тут. может он хотел просто вернуть этот сунутый ему жалкий и лишний миллион. а тут патрульная полиция. просто от скромности он и растерялся в обьяснениях ))
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Чтобы понять квалификацию совершенного пока скажу правонарушения, по мере возможности огласите, нет не фамилии, а хотя бы кем являются лица, давшие хабара.
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Т.е., если на найденных бумажках есть цифры, это это скорее всего "календарики"?, да и ещё они могут быть негативно заряжены
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было бы странно услышать признание от подельников что они желают сидеть рядом Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 4290
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.Тю , так может то и не взятка была . ? Все министерства "морозятся " , дескать - Грымчака не знали и знать не знаем . ! За что тогда ему принесли деньги , если он ничего и нигде , даже и не пытался решать ?? С ума сойти , вот так суперАперация - Ы ,от СБУ .

Баканов , ты уверен что задержал именно того" чёрта " ?? .
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Надо узаконить провоцирование на взятку------------------ СЯДУТ ВСЕ!!!!!!!
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Сьогодні в нічних коментарях на цю тему, прихильники петі намагалися завести свою багатоголосу мантру про "репресії" та "політичне переслідування".. Було непереконливо й брехливо - як завжди..
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Все навпаки. Репресії вимагали твої брехливі соратники.
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Переймайся краще вивченням "радіального ісламізму"..
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Якщо гроші не вимагав, а їх самі занесли тут і 190-ту, шахрайство не пришиєш.
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І взагалі потім виявиться, що це була купівля календариків
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от хоть бы один сказал - да, да, это для нас, мы просили ))))
конечно ж будут отнекиваться... и ждать опять)))) а вдруг повезет на этот раз)))
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Жалкие, жалкие зебилы -вся ваша жизнь есть боль...
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"З 1 січня 2019 року, з набуттям чинності змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі м. Києва.

50\50
що Гримчак звичайнісінький аферист..
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И эти существа верят, что тупорылая зешобла, с календариками полные карманы, Пороха посадят))))))))
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Да отпустите их под заставу в 1 миллион Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 3282 гривен и не раздувайте скандалю Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 420 . Ведь так оно и будет Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 5493
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Все більше і більше , весь цей цирк стає схожим на розбійний напад .
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Порохоботов больше всего возмущает что с ним "расплачивались" не настоящими деньгами кинули волки позорные.
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какие там волки) зешакалье позорное кинуло только себя, в этом случае
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А чому СБУ не ловить сепарів, наприклад мертветчука, богдана,портнова, чи олігарха коломойського ? А ****** якусь п@,здабольску фантастику?
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в гібридній країні, за останні 20 років гібридного правління гібридними покидьками, саме так і має все відбуватися. так шо фен-шую, звісно гібридному.
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сбу скоро все расскажет и покажет. метод защиты выбран странный. то денег не было то были но фантики. ну еще вой мол реванш репрессии . почему нет главного почему не говорят грымчак взятку не брал?
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Зебилы , ну вы ответите на вопрос - вы уверены что то была взятка . ??? Если уверенны то объясните - за что Грымчаку её дали , если он нигде и ничего порешать и не пытался .? Какой мотив был , дачи взятки Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 8906 ..? Минкульт же заявил что ничего Грымчак через них " порешать" не мог в принципе !! Это похоже скорее на - обычное мошенничество .
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